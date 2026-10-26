Sophie Divry, Rochebrune : “On ne peut pas ne pas le finir

Tout commence à la Toussaint. Isabelle et Xavier emmènent leurs enfants respectifs, Noémie, 14 ans, et Léon, 7 ans, dans le massif fictif des Haute-Aigues. La famille recomposée s'installe dans un gîte du hameau des Pierrets, à quelques kilomètres de Rochebrune. Rien ne se déroule pourtant comme prévu. Les tensions existaient déjà, mais la montagne et les intempéries vont leur donner une tout autre dimension.

Margot Bonvalet connaissait l'écriture de Sophie Divry, dont elle avait particulièrement apprécié Une fantastique histoire d'amour, en 2024. Elle y retrouvait une attention aux rapports sociaux, aux comportements et aux contradictions humaines. Un regard « à la fois pointilleux, acéré et ironique », qu'elle reconnaît dès les premières pages de Rochebrune.

Une discussion passionnée autour de ce roman, à découvrir dans la nouvelle émission Paroles de libraire, ci-dessous :

La lecture commence dans le rire. Les descriptions des personnages, leurs habitudes, leurs façons de parler, les petites humiliations conjugales : tout sonne juste. « Moi je me suis retrouvée avec le livre à pouffer dedans », raconte la libraire. Jusqu'à ce moment de reconnaissance embarrassée : « Oh là là, ça pourrait être moi quand même. » Car l'ironie de Sophie Divry ne laisse personne à l'abri.

Une famille qui peine à faire corps

Derrière les contrariétés des vacances, le roman examine les différences sociales et affectives qui traversent le couple. Isabelle est fille de garagiste et de secrétaire de mairie. Xavier a grandi auprès d'un père médecin et d'une mère au foyer. Deux histoires, deux milieux et des attentes qui ne coïncident pas toujours.

Margot Bonvalet insiste sur cette dimension sociologique. Les personnages prêtent à sourire, certes, mais leur ridicule renvoie le lecteur à ses propres contradictions. Une question finit par ressortir : « Mais c'est quoi ma place dans la vie ? »

Les enfants ne facilitent guère la cohabitation. Noémie manifeste l'agacement de ses 14 ans. Léon, encore marqué par la séparation de ses parents, cherche constamment l'attention de son père et repousse Isabelle.

La libraire refuse pourtant de réduire cet ensemble à une famille dysfonctionnelle. Le problème tient plutôt à la difficulté de construire une existence commune. Les anciennes familles restent présentes dans les esprits, tandis que la nouvelle peine à trouver sa cohésion. « On est dans l'apparence », résume-t-elle.

Pourtant, au fil des événements, quelque chose se transforme entre les deux enfants. Leur hostilité laisse progressivement place à une tendresse inattendue. Margot Bonvalet y voit l'une des réussites du livre : ces « petites poussières de lien auxquelles on ne fait pas attention », mais qui finissent par compter.

Quand la montagne impose sa loi

Le roman change alors de nature. À la satire familiale succède une séquence autrement plus sombre. La pluie, les reliefs et les décisions prises sans mesurer leurs conséquences conduisent les personnages vers la catastrophe.

Xavier se retrouve seul en montagne, menacé après un éboulement, incapable de communiquer. Le froid, la nuit et l'isolement bouleversent le récit. L'humour s'efface devant une confrontation directe avec la possibilité de mourir.

Pour Margot Bonvalet, cette deuxième partie constitue le cœur du récit. Elle y découvre une profondeur existentielle inattendue, sans les artifices d'une tragédie démonstrative. « On ne joue pas à ça, on ne joue pas à la tragédie. »

Elle évoque notamment des pages consacrées à l'anthropologie, qu'elle juge « fulgurantes ». Face au danger, Xavier traverse, selon elle, une forme d'hyperlucidité. Ses préoccupations ordinaires perdent leur importance. La vie, la mort, les certitudes : tout semble soudain devoir être reconsidéré. Cette expérience de lecture l'a laissée presque physiquement éprouvée. « Cette deuxième partie, à bout de souffle, je l'ai lu », confie-t-elle.

Un texte qui contraint le regard

Au-delà du destin de Xavier, Rochebrune porte aussi une interrogation écologique. La montagne n'est pas un simple décor. Les paysages deviennent oppressants, la pluie se transforme en déluge et les personnages peinent à comprendre les avertissements qui les entourent.

Margot Bonvalet y voit une réflexion sur notre manière de considérer les dérèglements du climat, mais également sur notre attention aux autres. Ce qui importe n'est pas seulement la nature : c'est le vivant, dans toute son étendue. « Ce livre nous montre ce qui se passe quand on regarde ailleurs pour de mauvaises raisons. »

L'avertissement n'empêche pourtant ni l'humour ni la tendresse. Le roman emprunte à plusieurs registres, de la chronique sentimentale au récit d'aventure, de la satire sociale à la réflexion écologique.

Comment le conseiller en librairie ? Aux lecteurs de romans de montagne, bien sûr, mais aussi à ceux qui aiment les affaires de famille, les intrigues tendues ou les textes qui bousculent les habitudes de lecture. « On n'est pas dans le polar, on n'est pas dans le thriller, parce que ça joue avec les genres », explique Margot Bonvalet. La tension n'en demeure pas moins constante. « On ne peut pas ne pas le finir. »

À ses yeux, Rochebrune réussit précisément parce qu'il refuse de choisir entre le plaisir et la gravité de ce qu'il raconte. Il fait rire avant d'inquiéter, interroge les rapports humains et rappelle combien nos certitudes peuvent être fragiles.

Crédits photo : Margot Bonvalet

Par Inès Lefoulon

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