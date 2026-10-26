Sophie Divry, Rochebrune : “On ne peut pas ne pas le finir

Une famille recomposée, des vacances à la montagne et quelques désaccords ordinaires. Dans Rochebrune (Actes Sud), Sophie Divry part de situations familières avant de précipiter ses personnages dans un récit où la nature, les relations humaines et les certitudes vacillent. Margot Bonvalet, de la librairie Passages, à Lyon, revient sur un roman qui l'a d'abord fait rire, puis profondément saisie.
Le 26/10/2026 à 11:08 par Inès Lefoulon
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26/10/2026 à 11:08
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Tout commence à la Toussaint. Isabelle et Xavier emmènent leurs enfants respectifs, Noémie, 14 ans, et Léon, 7 ans, dans le massif fictif des Haute-Aigues. La famille recomposée s'installe dans un gîte du hameau des Pierrets, à quelques kilomètres de Rochebrune. Rien ne se déroule pourtant comme prévu. Les tensions existaient déjà, mais la montagne et les intempéries vont leur donner une tout autre dimension.
Margot Bonvalet connaissait l'écriture de Sophie Divry, dont elle avait particulièrement apprécié Une fantastique histoire d'amour, en 2024. Elle y retrouvait une attention aux rapports sociaux, aux comportements et aux contradictions humaines. Un regard « à la fois pointilleux, acéré et ironique », qu'elle reconnaît dès les premières pages de Rochebrune.
Une discussion passionnée autour de ce roman, à découvrir dans la nouvelle émission Paroles de libraire, ci-dessous :
La lecture commence dans le rire. Les descriptions des personnages, leurs habitudes, leurs façons de parler, les petites humiliations conjugales : tout sonne juste. « Moi je me suis retrouvée avec le livre à pouffer dedans », raconte la libraire. Jusqu'à ce moment de reconnaissance embarrassée : « Oh là là, ça pourrait être moi quand même. » Car l'ironie de Sophie Divry ne laisse personne à l'abri.
Derrière les contrariétés des vacances, le roman examine les différences sociales et affectives qui traversent le couple. Isabelle est fille de garagiste et de secrétaire de mairie. Xavier a grandi auprès d'un père médecin et d'une mère au foyer. Deux histoires, deux milieux et des attentes qui ne coïncident pas toujours.
Margot Bonvalet insiste sur cette dimension sociologique. Les personnages prêtent à sourire, certes, mais leur ridicule renvoie le lecteur à ses propres contradictions. Une question finit par ressortir : « Mais c'est quoi ma place dans la vie ? »
Les enfants ne facilitent guère la cohabitation. Noémie manifeste l'agacement de ses 14 ans. Léon, encore marqué par la séparation de ses parents, cherche constamment l'attention de son père et repousse Isabelle.
La libraire refuse pourtant de réduire cet ensemble à une famille dysfonctionnelle. Le problème tient plutôt à la difficulté de construire une existence commune. Les anciennes familles restent présentes dans les esprits, tandis que la nouvelle peine à trouver sa cohésion. « On est dans l'apparence », résume-t-elle.
Pourtant, au fil des événements, quelque chose se transforme entre les deux enfants. Leur hostilité laisse progressivement place à une tendresse inattendue. Margot Bonvalet y voit l'une des réussites du livre : ces « petites poussières de lien auxquelles on ne fait pas attention », mais qui finissent par compter.
Le roman change alors de nature. À la satire familiale succède une séquence autrement plus sombre. La pluie, les reliefs et les décisions prises sans mesurer leurs conséquences conduisent les personnages vers la catastrophe.
Xavier se retrouve seul en montagne, menacé après un éboulement, incapable de communiquer. Le froid, la nuit et l'isolement bouleversent le récit. L'humour s'efface devant une confrontation directe avec la possibilité de mourir.
Pour Margot Bonvalet, cette deuxième partie constitue le cœur du récit. Elle y découvre une profondeur existentielle inattendue, sans les artifices d'une tragédie démonstrative. « On ne joue pas à ça, on ne joue pas à la tragédie. »
Elle évoque notamment des pages consacrées à l'anthropologie, qu'elle juge « fulgurantes ». Face au danger, Xavier traverse, selon elle, une forme d'hyperlucidité. Ses préoccupations ordinaires perdent leur importance. La vie, la mort, les certitudes : tout semble soudain devoir être reconsidéré. Cette expérience de lecture l'a laissée presque physiquement éprouvée. « Cette deuxième partie, à bout de souffle, je l'ai lu », confie-t-elle.
Au-delà du destin de Xavier, Rochebrune porte aussi une interrogation écologique. La montagne n'est pas un simple décor. Les paysages deviennent oppressants, la pluie se transforme en déluge et les personnages peinent à comprendre les avertissements qui les entourent.
Margot Bonvalet y voit une réflexion sur notre manière de considérer les dérèglements du climat, mais également sur notre attention aux autres. Ce qui importe n'est pas seulement la nature : c'est le vivant, dans toute son étendue. « Ce livre nous montre ce qui se passe quand on regarde ailleurs pour de mauvaises raisons. »
L'avertissement n'empêche pourtant ni l'humour ni la tendresse. Le roman emprunte à plusieurs registres, de la chronique sentimentale au récit d'aventure, de la satire sociale à la réflexion écologique.
Comment le conseiller en librairie ? Aux lecteurs de romans de montagne, bien sûr, mais aussi à ceux qui aiment les affaires de famille, les intrigues tendues ou les textes qui bousculent les habitudes de lecture. « On n'est pas dans le polar, on n'est pas dans le thriller, parce que ça joue avec les genres », explique Margot Bonvalet. La tension n'en demeure pas moins constante. « On ne peut pas ne pas le finir. »
À ses yeux, Rochebrune réussit précisément parce qu'il refuse de choisir entre le plaisir et la gravité de ce qu'il raconte. Il fait rire avant d'inquiéter, interroge les rapports humains et rappelle combien nos certitudes peuvent être fragiles.
Crédits photo : Margot Bonvalet
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
206 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
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Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.
21/05/2026, 16:29
Au Livre à Metz, le thème de cette édition, « Habiter le monde », ne s’est pas seulement déployé sur scène. Il s’est aussi glissé dans les marges du festival, dans les conversations, les rencontres, les moments suspendus entre deux événements. C’est là que nous avons échangé avec le sociologue David Le Breton.
13/04/2026, 09:53
Michèle Pedinielli dirige une nouvelle série au sein de L’Aube noire, « L’Affaire qui… ». Le geste : confier à des plumes du noir un fait divers historique, afin de lire une époque dans ses journaux. « J’ai eu envie de demander à des auteurs de noir, dont je connais la plume, de s’emparer d’un fait divers historique, surtout pour nous parler de la société de l’époque à travers le traitement médiatique. »
13/02/2026, 17:18
Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.
19/01/2026, 17:00
Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.
13/01/2026, 14:38
À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.
09/12/2025, 15:38
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ?
04/12/2025, 17:07
Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».
01/12/2025, 12:00
Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…
24/11/2025, 11:46
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.
16/11/2025, 13:08
Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.
16/11/2025, 10:10
À Périgueux, la rencontre avec Marion Chatelain a pris des allures de conversation joyeuse autour d’un sujet qu’elle porte avec panache : le gras. Son ouvrage Le gras c’est la vie (Flammarion - photos de Rina Nurra), défend une vision chaleureuse, presque philosophique de cette matière tant aimée que souvent mal comprise. Dès les premières minutes, l’autrice rappelle que « le gras rassemble », comme une évidence qui se vérifie autant dans une cuisine familiale que dans une salle de banquet.
15/11/2025, 18:33
À l’approche du Festival du Livre Gourmand 2025, la ville de Périgueux s’apprête à se transformer, une fois encore, en un vaste théâtre dédié à la littérature culinaire et à l’art de vivre. Pour le maire Émeric Lavitola, l’événement incarne bien plus qu’une célébration des plaisirs de la table : c’est une respiration collective, un moment d’unité.
12/11/2025, 15:22
Dans Même le froid tremble, Nicole Mersey Ortega explore la fatigue des corps qui ploient sans jamais rompre, ces corps façonnés par le travail, la honte et le désir. Son écriture, charnelle et politique, redonne souffle et dignité à ceux que la société rend invisibles. À travers la voix de l’autrice, la littérature devient à la fois cicatrice et résistance : un cri discret mais inaltérable.
08/11/2025, 09:46
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