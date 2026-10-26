L'argent des auteurs peut-il financer des services d'intérêt collectif ?

Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.
Le 26/10/2026 à 11:26 par Antoine Oury
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
26/10/2026 à 11:26
0
Commentaires
0
Partages
Les organismes de gestion collective (OGC) européens attendaient avec impatience la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne, saisie en décembre 2024 par la Cour fédérale de justice allemande au sujet des utilisations légales des sommes qu'elles récupèrent et redistribuent (affaire C‑840/24).
Les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), autre nom des OGC, octroient des licences d’exploitation des œuvres et collectent les compensations ou revenus associés. Par exemple, l'ouvrage prêté par une bibliothèque l'est grâce au droit de prêt, lequel est accordé contre une rémunération collecté par une SPRD, qui se charge ensuite d'en reverser une partie du montant aux ayants droit — auteur et éditeur. La compensation pour copie privée est un autre de ces mécanismes.
En Allemagne, ce système a été mis en cause plusieurs plaintes, notamment celle de Martin Vogel, scientifique qui avait contesté le versement de 50 % de la redevance pour copie privée aux éditeurs. Un autre auteur d'ouvrages scientifiques lui avait emboité le pas peu après, accompagné par un collègue, qui travaille plutôt sur des guides de voyage.
Tous deux avaient conclu des contrats de gestion avec l'organisme de gestion collective Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), le seul, en Allemagne, « à exercer les prérogatives de droit d’auteur qui lui sont conférées par contrat par les auteurs de textes et leurs éditeurs ». Ces contrats encadraient le versement, par VG Wort, d'une rémunération au titre de la « reproduction d’un texte existant ».
Entre 2016 et 2019, VG Wort avait prélevé sur les sommes collectées de quoi alimenter une subvention versée au Förderungsfonds Wissenschaft (Fonds pour la promotion de la science, FFW), entité liée à la VG Wort GmbH, une société à responsabilité limitée autonome dont la VG Wort est l’unique actionnaire. Ce FFW menait des actions de promotion, finançait des travaux de recherche, ou encore l’impression d’ouvrages scientifiques et spécialisés.
Toutes ces actions étaient censées bénéficier aux titulaires de droit enregistrés auprès de VG Wort, auteurs comme éditeurs. Les deux plaignants contestaient toutefois ce mécanisme, assurant qu'il réduisait d'autant leur rémunération.
En février dernier, l'avocat général Maciej Szpunar avait rendu des conclusions qui garantissaient peu ou prou la continuité du fonctionnement actuel des organismes de gestion collective. En effet, il leur reconnaissait un rôle d'organisation de services sociaux, culturels et éducatifs, « dans l’intérêt collectif non seulement des titulaires, mais également des utilisateurs d’œuvres et du public ».
Pour remplir ces missions, l'avocat général assurait qu'il était « parfaitement possible qu’une proportion relativement faible des montants collectés au titre de la redevance pour copie privée soit allouée par les organismes de gestion collective au financement des activités culturelles et éducatives qui bénéficient, le cas échéant, à des personnes n’étant pas des titulaires de droits ».
La CJUE, dans son arrêt rendu le 22 octobre dernier, s'est montrée un peu plus restrictive dans sa lecture du droit. En effet, l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26 autorise des déductions sur les revenus provenant des droits — hors frais de gestion —, y compris pour financer des services sociaux culturels et éducatifs. Cependant, « ces services doivent bénéficier seulement aux titulaires de droits d’auteur », indique la CJUE.
La compensation pour copie privée et à la rémunération pour le prêt public doivent, à ce titre, « revenir intégralement, directement ou indirectement [par exemple via le financement d’établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice, NdR], [aux] ayants droit ». Une interprétation inverse, prend soin de souligner la Cour, reviendrait « à priver les titulaires de droits d’une partie de ces revenus ».
Ces services financés avec l'argent des ayants droit peuvent bénéficier à « toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits ». Il n'est donc pas nécessaire d'avoir conclu une relation contractuelle directe avec cet OGC pour bénéficier de ces services, en tant que titulaire de droits, tant que le domaine d’activités correspond à celui de l’OGC concerné.
À LIRE - Conseil de l'UE : Xenia Fedorova sanctionnée, un éditeur russe blanchi
Dans son arrêt, la CJUE indique par ailleurs que seules les sommes « irrépartissables », dont les bénéficiaires n'ont pas pu être identifiés malgré les efforts des OGC, peuvent être employées pour financer des services sociaux, culturels et éducatifs « au bénéfice d’autres personnes que les titulaires de droits », pour peu que l’assemblée générale des membres de l'OGC l'autorise.
L'arrêt complet de la CJUE est accessible ci-dessous, en intégralité.
Photographie : La Cour de Justice de l'Union européenne (Robert GLOD, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.
21/10/2026, 15:26
Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.
21/10/2026, 14:32
L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.
21/10/2026, 11:29
Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.
20/10/2026, 18:18
Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.
20/10/2026, 17:08
Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.
20/10/2026, 12:09
Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure.
19/10/2026, 17:57
L'écrivain Jean-Christophe Rufin, 74 ans, a été violemment agressé jeudi 15 octobre, vers 23h, devant son domicile à Bourges, dans le Cher. L'académicien, Prix Goncourt 2001, était intervenu pour demander à trois hommes de faire moins de bruit. Frappé au sol, notamment à la tête, il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture du nez.
19/10/2026, 11:41
Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
14/10/2026, 17:10
Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.
14/10/2026, 14:30
Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.
12/10/2026, 10:28
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Exclusif — En conflit ouvert avec son oncle Denis Pryen, le directeur du groupe L'Harmattan, Xavier Pryen, avait saisi la justice, estimant que les critiques sur sa gestion de l'entreprise appartenaient aux registres du « dénigrement » et de la « désorganisation ». Le tribunal judiciaire de Paris a annulé l'assignation, qui relevait plutôt de la diffamation mais n'a pas respecté les formalités légales.
08/10/2026, 12:23
Exclusif - Interdit de vente aux mineurs et de publicité par le ministère de l'Intérieur, le livre négationniste Encyclopédie de l'Holocauste : non censurée et non contrainte est désormais visé par une procédure contre X pour « contestation de crimes contre l’humanité, d’apologie de crimes contre l’humanité et de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une religion ». Une plainte avec constitution de partie civile portée par l'association SOS Racisme.
06/10/2026, 15:08
À Dacca, la vente d’un ouvrage qui ne fait l’objet d’aucune interdiction a suffi à faire cadenasser le point de vente d’un éditeur. Deux salariés ont ensuite été conduits à un poste de police avant d’être relâchés. Un responsable policier affirme que leur libération a été conditionnée à l’arrêt des ventes, alors qu’un supérieur confirme qu’aucune restriction ne frappe le livre.
03/10/2026, 10:44
Six ans après leur saisie par la Police fédérale, 164 publications historiques ont retrouvé les collections de la Fundação Biblioteca Nacional, à Rio de Janeiro. Restitué le 17 septembre 2026 sur décision de justice, le lot comprend 162 fascicules de O Guri, un Almanak Laemmert de 1848 et un Almanaque dos Heróis Comandado por Superman de 1949. Leur retour aura surtout nécessité un patient travail de provenance : tampons, registres, étiquettes et anciennes méthodes de classement ont permis aux bibliothécaires de reconnaître leurs propres fonds.
03/10/2026, 09:18
Exclusif — La Cour de cassation a rendu sa décision le 24 septembre dernier, confirmant le jugement de la Cour d'appel de janvier 2024 : les éditions Allary ont enfreint le Code de la sécurité sociale en rémunérant un directeur de collection selon le régime des artistes auteurs. Et pas n'importe lequel : Guillaume Allary lui-même, le fondateur de la structure, qui a travaillé aux côtés d'un certain Riad Sattouf sur la série L'Arabe du futur.
28/09/2026, 14:18
Une petite case, quelques mots et des données personnelles qui changent de mains. Dans une affaire opposant Groupe Canal+ à la CNIL, l’avocat général Dean Spielmann estime qu'accepter d'être démarché par les “partenaires“ d'une entreprise ne constitue pas un consentement suffisamment éclairé lorsque leur identité demeure inconnue. Une question qui concerne bien évidemment newsletters, concours et opérations commerciales du secteur du livre.
17/09/2026, 14:34
La justice turque examinera une nouvelle fois le dossier de Pınar Selek ce vendredi 18 septembre à Istanbul. Cette huitième audience de son cinquième procès intervient quelques jours après une vaste série de perquisitions et d’arrestations visant des organisations et militants LGBTQIA+ dans plusieurs régions de Turquie. L’écrivaine et sociologue franco-turque, qui vit en France, ne sera pas présente en raison du mandat d’arrêt qui la vise.
16/09/2026, 18:11
Exclusif — L’écrivain Claude Ribbe a assigné en référé la société Chapter 2 afin d’obtenir l’interdiction d’utiliser le titre Le Diable noir, ou ses déclinaisons. Le litige concerne la prochaine superproduction de Dimitri Rassam, réalisée par Ladj Ly et consacrée au général Thomas-Alexandre Dumas. L’audience est fixée au 5 octobre 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris.
16/09/2026, 17:15
Exclusif — La cour de cassation a mis un terme définitif, le 2 septembre dernier, à une procédure judiciaire qui accusait les éditions Le Cherche-Midi de contrefaçon des droits d'auteur. À l'origine de celle-ci, les Éditions Adèle, la société de l'auteur-compositeur Pierre Perret, qui contestait les conditions d'exploitation de son livre Ma vie en vin, paru en 2016.
14/09/2026, 16:17
Un livre « Young Adult » est-il encore destiné aux adolescents quand l’administration définit le « jeune adulte » comme une personne de plus de 18 ans ? Dans le comté de Somerset, au Maryland, une nouvelle politique scolaire produit précisément ce télescopage. Adoptée le 18 août, aussitôt suspendue pour 60 jours par l’État, elle fait désormais l’objet d’un recours au nom du Freedom to Read Act et du Premier amendement.
12/09/2026, 13:00
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic avec les titulaires de droits de centaines de milliers de livres devait transformer un contentieux sur le piratage en indemnisation. Il ouvre désormais une querelle beaucoup plus terre à terre : qui possède encore quels droits, et depuis quand ? Les avis envoyés début septembre aux demandeurs font apparaître des répartitions concurrentes entre auteurs et éditeurs, et parfois des agences littéraires parmi les réclamants.
10/09/2026, 16:28
Exclusif — La société ACVS, basée à Marseille, propose depuis sa création en 2016 des solutions de télé et de vidéosurveillance, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Elle n'a pas hésité, pour autant, à s'approprier le travail d'un illustrateur, Christopher Evans, d'après un jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 27 août dernier. La société a été reconnue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de cinq années.
09/09/2026, 12:41
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé, ce mardi 8 septembre, Kamel Daoud dans le procès en diffamation engagé par Saâda Arbane. Une décision favorable au prix Goncourt 2024, mais qui ne clôt nullement l’affaire autour de Houris : cette procédure portait sur des propos tenus par l’écrivain dans Le Figaro, et non sur l’accusation centrale de la jeune femme, qui affirme que des éléments de sa vie privée ont été utilisés pour construire le personnage d’Aube.
08/09/2026, 15:57
Ce 4 septembre, la rapporteure publique a présenté ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par la région Île-de-France, dont la politique en matière de fourniture de manuels scolaires « libres », via la plateforme numérique Pearltrees, est contestée par plusieurs éditeurs privés. Elle considère que la région n'a aucune compétence pour éditer des manuels scolaires.
08/09/2026, 13:09
Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...
07/09/2026, 11:50
Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €.
02/09/2026, 12:42
La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.
02/09/2026, 10:37
Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.
01/09/2026, 14:08
Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.
28/08/2026, 16:06
L'éditeur et mécène turc Osman Kavala a été condamné, en 2022, à une peine de prison à perpétuité en Turquie, accusé d'avoir organisé les manifestations du Parc Gezi, en 2013, puis d'avoir participé au coup d'État manqué de 2016 contre Recep Tayyip Erdoğan. Ce 25 août, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a ordonné à la Turquie la remise en liberté de Kavala, dont la condamnation est « nulle et non avenue au regard du droit conventionnel ».
26/08/2026, 11:12
Plus de 10 ans après avoir obtenu en justice l’interdiction faite à sa mère d’exploiter des photographies d’elle sans son consentement, Eva Ionesco poursuit son combat pour empêcher leur circulation. L’écrivaine et réalisatrice a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre l’avocat Emmanuel Pierrat, exécuteur testamentaire de la photographe Irina Ionesco, qu’elle accuse de détenir et de receler certains de ces clichés.
25/08/2026, 18:33
De l'autre côté de l'Atlantique, l'actualité politico-judiciaire ne manque définitivement pas d'imagination. Visé par l'administration Trump, qui l'a limogé de son poste de directeur du FBI en 2017, James Comey est aujourd'hui accusé d'avoir menacé de mort le président américain, en postant une photographie cryptique sur le réseau social Instagram. Le ministère de la Justice assure à présent que son livre FDR Drive, paru en juin 2025 chez Head of Zeus et inédit en français, développe le même projet d'assassinat de Donald Trump.
24/08/2026, 11:13
Exclusif —Au mois d'octobre 2025, le groupe américain Humanoids, dont la maison d'édition Les Humanoïdes associés est alors un « bureau français », se déclare en faillite. S'ouvre alors l'équivalent d'une procédure de liquidation judiciaire pour la structure, écrasée par des dettes colossales, d'un montant total de 23 millions $. La justice américaine vient de clore la procédure, laissant de nombreux créanciers bredouilles et au moins autant de questions en suspens.
21/08/2026, 09:28
Bonnier Books UK met fin à sa collaboration avec Christopher Berry-Dee après une enquête du Guardian faisant état de multiples accusations de violences conjugales et sexuelles, notamment sur mineures. L’auteur britannique de true crime, dont les livres approchent le million d’exemplaires vendus, nie l’ensemble des faits. Waterstones a retiré ses ouvrages de la vente, tandis qu’Orion, maison du groupe Hachette, cesse également de commercialiser son dernier titre.
20/08/2026, 13:29
Autres articles de la rubrique Métiers
À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
26/10/2026, 09:00
Depuis les années 1960, une bibliothèque scientifique de Kansas City serait le théâtre de phénomènes étranges. Lumières qui s’éteignent, coups inexpliqués, messages sur des tableaux noirs : la Linda Hall Library raconte l’histoire d’un supposé fantôme français, mort dans les Alpes au XVIIe siècle. Son nom, André Dettonville, renvoie curieusement à Blaise Pascal. De quoi nourrir une légende que l’établissement a choisi de remettre à l’honneur à l’approche d’Halloween.
26/10/2026, 08:30
Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.
26/10/2026, 08:00
D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.
25/10/2026, 15:07
Aux États-Unis, les membres d'un conseil scolaire de Floride ne pourront pas invoquer leur fonction pour échapper aux questions sur les livres écartés de leurs bibliothèques. Dans un arrêt rendu le 19 octobre, une cour fédérale d'appel estime que ces suppressions relèvent de décisions administratives, et non législatives. Une victoire procédurale pour PEN America, Penguin Random House et plusieurs écrivains, engagés depuis 2023 contre des restrictions d'accès à la lecture.
25/10/2026, 14:34
Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.
24/10/2026, 15:44
Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.
24/10/2026, 15:29
Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.
24/10/2026, 15:16
En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.
24/10/2026, 09:34
Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...
23/10/2026, 18:00
Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.
23/10/2026, 16:43
En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose...
23/10/2026, 16:29
De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.
23/10/2026, 13:29
Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.
23/10/2026, 13:06
L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.
23/10/2026, 11:59
La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...
23/10/2026, 11:39
En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.
23/10/2026, 09:30
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
22/10/2026, 17:45
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.
22/10/2026, 13:36
Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.
22/10/2026, 06:30
Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
21/10/2026, 16:33
« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.
21/10/2026, 13:35
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
Commenter cet article