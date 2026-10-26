L'argent des auteurs peut-il financer des services d'intérêt collectif ?

Les organismes de gestion collective (OGC) européens attendaient avec impatience la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne, saisie en décembre 2024 par la Cour fédérale de justice allemande au sujet des utilisations légales des sommes qu'elles récupèrent et redistribuent (affaire C‑840/24).

Les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD), autre nom des OGC, octroient des licences d’exploitation des œuvres et collectent les compensations ou revenus associés. Par exemple, l'ouvrage prêté par une bibliothèque l'est grâce au droit de prêt, lequel est accordé contre une rémunération collecté par une SPRD, qui se charge ensuite d'en reverser une partie du montant aux ayants droit — auteur et éditeur. La compensation pour copie privée est un autre de ces mécanismes.

En Allemagne, ce système a été mis en cause plusieurs plaintes, notamment celle de Martin Vogel, scientifique qui avait contesté le versement de 50 % de la redevance pour copie privée aux éditeurs. Un autre auteur d'ouvrages scientifiques lui avait emboité le pas peu après, accompagné par un collègue, qui travaille plutôt sur des guides de voyage.

Tous deux avaient conclu des contrats de gestion avec l'organisme de gestion collective Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), le seul, en Allemagne, « à exercer les prérogatives de droit d’auteur qui lui sont conférées par contrat par les auteurs de textes et leurs éditeurs ». Ces contrats encadraient le versement, par VG Wort, d'une rémunération au titre de la « reproduction d’un texte existant ».

Entre 2016 et 2019, VG Wort avait prélevé sur les sommes collectées de quoi alimenter une subvention versée au Förderungsfonds Wissenschaft (Fonds pour la promotion de la science, FFW), entité liée à la VG Wort GmbH, une société à responsabilité limitée autonome dont la VG Wort est l’unique actionnaire. Ce FFW menait des actions de promotion, finançait des travaux de recherche, ou encore l’impression d’ouvrages scientifiques et spécialisés.

Toutes ces actions étaient censées bénéficier aux titulaires de droit enregistrés auprès de VG Wort, auteurs comme éditeurs. Les deux plaignants contestaient toutefois ce mécanisme, assurant qu'il réduisait d'autant leur rémunération.

« Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet oseille ? »

En février dernier, l'avocat général Maciej Szpunar avait rendu des conclusions qui garantissaient peu ou prou la continuité du fonctionnement actuel des organismes de gestion collective. En effet, il leur reconnaissait un rôle d'organisation de services sociaux, culturels et éducatifs, « dans l’intérêt collectif non seulement des titulaires, mais également des utilisateurs d’œuvres et du public ».

Pour remplir ces missions, l'avocat général assurait qu'il était « parfaitement possible qu’une proportion relativement faible des montants collectés au titre de la redevance pour copie privée soit allouée par les organismes de gestion collective au financement des activités culturelles et éducatives qui bénéficient, le cas échéant, à des personnes n’étant pas des titulaires de droits ».

La CJUE, dans son arrêt rendu le 22 octobre dernier, s'est montrée un peu plus restrictive dans sa lecture du droit. En effet, l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/26 autorise des déductions sur les revenus provenant des droits — hors frais de gestion —, y compris pour financer des services sociaux culturels et éducatifs. Cependant, « ces services doivent bénéficier seulement aux titulaires de droits d’auteur », indique la CJUE.

La compensation pour copie privée et à la rémunération pour le prêt public doivent, à ce titre, « revenir intégralement, directement ou indirectement [par exemple via le financement d’établissements sociaux et culturels institués à leur bénéfice, NdR], [aux] ayants droit ». Une interprétation inverse, prend soin de souligner la Cour, reviendrait « à priver les titulaires de droits d’une partie de ces revenus ».

Ces services financés avec l'argent des ayants droit peuvent bénéficier à « toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits ». Il n'est donc pas nécessaire d'avoir conclu une relation contractuelle directe avec cet OGC pour bénéficier de ces services, en tant que titulaire de droits, tant que le domaine d’activités correspond à celui de l’OGC concerné.

À LIRE - Conseil de l'UE : Xenia Fedorova sanctionnée, un éditeur russe blanchi

Dans son arrêt, la CJUE indique par ailleurs que seules les sommes « irrépartissables », dont les bénéficiaires n'ont pas pu être identifiés malgré les efforts des OGC, peuvent être employées pour financer des services sociaux, culturels et éducatifs « au bénéfice d’autres personnes que les titulaires de droits », pour peu que l’assemblée générale des membres de l'OGC l'autorise.

L'arrêt complet de la CJUE est accessible ci-dessous, en intégralité.

Photographie : La Cour de Justice de l'Union européenne (Robert GLOD, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com