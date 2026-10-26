Le Mystère Lucy Lost, adaptation d'un roman de Michael Morpurgo

Publié en France sous le titre Le mystère de Lucy Lost, dans une traduction de Diane Ménard, par Gallimard Jeunesse, l'ouvrage de Michael Morpurgo a été découvert « un peu par hasard en 2017 » par le producteur du film, Marc du Pontavice.

« J’ai acheté les droits d’adaptation parce que je trouvais cette histoire de mémoire, d’identité et de tolérance, aussi passionnante qu’actuelle », explique-t-il. « J’aime beaucoup les sujets sur la mémoire, surtout quand elle touche aux enfants, parce que, d’une certaine manière, tous les adultes cherchent une partie de l’enfance qu’ils ont oubliée. »

Réalisé par Olivier Clert, le long-métrage d'animation s'appuie sur un scénario corédigé par le réalisateur lui-même et Helen Blakeman. Le casting vocal du film réunit Charlie Rosenzweig, Zach Valentin-Dattas, Jessica Monceau, Quentin Faure et Keanu Peyran.

Par Antoine Oury

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