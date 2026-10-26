Au ministère de la Culture, Noémie Guez sur le départ

Arrivée au ministère de la Culture en début d'année 2026, alors que sa locataire était encore Rachida Dati, Noémie Guez succédait alors à Emma Buttin, qui prenait pour sa part la direction du Théâtre du Beauvaisis, à Beauvais, dans l'Oise.

Avant de prendre son poste de conseillère création artistique et industries créatives, Noémie Guez avait été chargée de tutelle des opérateurs de l'État dans le domaine des arts visuels, au sein de la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA), puis responsable des micro-folies au sein de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Vilette en 2022 et 2023.

À LIRE - Culture : Frédéric Gaston chef du service du livre et de la lecture, par intérim

Depuis septembre 2023, elle était cheffe de cabinet à la présidence de l'opérateur GrandPalaisRmn.

Pour l'instant, le nom de son successeur ou de sa successeure n'est pas encore connu. L'arrêté du 23 octobre, signé par Catherine Pégard, annonce une date de départ au 1er novembre prochain.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com