Cette semaine, France Culture convie Blutch, Christine Angot et Léa Murawiec

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 26 octobre

Face A / Face B, le couple sens dessus dessous

Avec Blutch pour Face A Face B (2042)

Mardi 27 octobre

Au nom de la mère

Avec Christine Angot pour Je change de nom (Flammarion)

Mercredi 28 octobre

1937 : premiers congés payés

Avec Tiffany Tavernier pour Congés payés (Sabine Wespieser)

Jeudi 29 octobre

Émission en direct du festival Les Utopiales

Famille, je vous hais : le huis clos horrifique

Avec Nicolas Martin pour Je ne suis pas venu apporter la paix (Au diable vauvert)

Vendredi 30 octobre

Dans la bibliothèque de

Avec Gaspar Claus, violoncelliste, compositeur et producteur

Les Midis de Culture : L'invitée, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 13h à 13h30

Jeudi 29 octobre : Émission en direct du festival Les Utopiales

Bande dessinée : Avec Léa Murawiec, bédéaste à laquelle le festival consacre une exposition, pour son nouvel album Bon Débarras (2042)

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Suite et fin de Projet Orloff, Saison 3

Scénario : Tanguy Blum, Christian Brugerolle, et Antoine Piombino / Réalisation : Baptiste Guiton

Avec notamment : Zita Hanrot (Jeanne Créange), Robinson Stevenin (Etienne Morel), et Anne Alvaro (La Femme à la cigarette)...

À la fois un thriller politique et une fiction d'espionnage, la saison d'Orloff redéfinit les codes du genre. Dans le tumulte des années 90, à l'aube d'internet, l’espionnage français prend un virage économique pour garantir la souveraineté du pays face aux puissances émergentes. D’un projet technologique secret scellé avec le Japon aux zones d’ombre sanglantes de la guerre civile qui se prépare au Rwanda, en passant par la bataille politique autour du Minitel, les auditeurs vont suivre le destin de Jeanne Créange, qui occupe dans cette saison 3 des fonctions de direction à la DGSE.

Prise dans un engrenage qui la dépasse, entre les écoutes de l'Élysée et l’infiltration de la CIA au plus haut sommet de l’appareil gouvernemental, elle va devoir se protéger d’une vengeance qu’elle redoutait et d’un piège tendu par ceux en qui elle croyait le plus, tout en préservant un secret qui est aussi son talon d’Achille. Autour d’elle, les trajectoires intimes volent en éclat et se heurtent violemment à la raison d'État. Plus qu'une fiction immersive, Orloff saison 3 est un voyage aux quatre coins du monde porté par une réalisation sonore cinématographique pour vous faire vivre le basculement des années 90 de l'intérieur.

Lundi 26 octobre : Épisode 6 - Œil pour œil

4 Polars au féminin (rediffusion)

Mardi 27 octobre

Une Mère de Sylvie Granotier

Réalisation : Juliette Heymann

Mercredi 28 octobre

Gloria Post Mortem de Danielle Thiéry

Réalisation : Juliette Heymann

Jeudi 29 octobre

La Grosse de Sandrine Collette

Réalisation : Laurence Courtois

Vendredi 30 octobre

La Mariée Rouge d’Elsa Marpeau

Réalisation : Sophie-Aude Picon

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L'Instant Poésie de Rebeka Warrior

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui « que la poésie » pour échapper aux tourments.

Lundi 26 octobre : Toutes les vies, de Rebeka Warrior

Mardi 27 octobre : La vie n’est qu’un rêve, raconté par Maître Taisen Deshimaru

Mercredi 28 octobre : Cahiers, de Vaslav Nijinski

Jeudi 29 octobre : L’idiote du village, de Laura Vazquez

Vendredi 30 octobre : Le désir, de Sapphô

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Le château de Pictordu de George Sand

Lecture : Christine Gagnieux / Choix des extraits et réalisation : Louise Loubrieu

Diane, une petite fille de 8 ans, et son père, un peintre renommé du Midi de la France, font le voyage de Mende à Arles quand un incident les contraint à passer la nuit dans le château abandonné de Pictordu. Une mystérieuse Dame voilée apparaît alors à la petite Diane, et l’invite au cours de la nuit à découvrir le château revenu au temps de sa splendeur : salons dorés emplis de fêtes, de friandises, de fruits et de fleurs extraordinaires. Quand Diane se réveille, la fée a disparu et le château en ruines ne montre aucune trace des merveilles de la nuit…

Le château de Pictordu, que George Sand a publié en 1873, est dédié à sa petite-fille, Aurore, et fait partie des Contes d’une grand-mère.

À LIRE - Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot

Lundi 26 octobre : Épisode 1 - La Dame voilée

Mardi 27 octobre : Épisode 2 - Le Petit Bacchus

Mercredi 28 octobre : Épisode 3 - La figure perdue

Jeudi 29 octobre : Épisode 4 - La figure retrouvée

Vendredi 30 octobre : Épisode 5 - Retour à Pictordu

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Hécube, pas Hécube

Texte et mise en scène de Tiago Rodrigues

Réalisation : Sophie-Aude Picon / Traduction : Thomas Resendes

Enregistrée en public dans le cadre de la saison Hors-les-murs de la Comédie Française au théâtre 13e Art les 9 et 10 avril 2026

Alors qu’elle répète le rôle d’Hécube, qui a tout perdu pendant la guerre de Troie, la comédienne Nadia livre une bataille. Son fils porteur d’autisme a été victime de maltraitance dans une institution spécialisée. Au temps des répétitions se superpose celui de l’enquête en cours. La pièce passe du théâtre au tribunal, et les mêmes comédiennes et comédiens interprètent des personnages d’Euripide et des parties prenantes de l’affaire judiciaire, avec, outre le Procureur et l’Avocate, un secrétaire d’État, un éducateur ou une ancienne salariée de la maison d’accueil. Dans ce texte écrit à partir d’un fait divers qui a eu lieu récemment en Suisse, devenu scandale d’État, Tiago Rodrigues mêle les enjeux universels de la femme du XXIe siècle et du personnage antique. Toutes deux ont été trahies par ceux auxquels elles ont confié leur enfant : un ami et allié pour Hécube, une institution publique pour Nadia.

Avec la troupe de la Comédie Française, notamment Eric Génovèse, Denis Podalydès, et Elsa Lepoivre

Par Dépêche

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