Cette semaine, France Culture convie Blutch, Christine Angot et Léa Murawiec

Changer de face avec Blutch ou changer de nom avec Christine Angot : sur France Culture, en cette semaine du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre, tous les possibles sont ouverts. À l'occasion du festival Les Utopiales, à Nantes, la station enregistre aussi une émission en direct, avec l'autrice de bandes dessinées Léa Murawiec.
Le 26/10/2026 à 09:32 par Dépêche
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26/10/2026 à 09:32
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Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Face A / Face B, le couple sens dessus dessous
Avec Blutch pour Face A Face B (2042)
Au nom de la mère
Avec Christine Angot pour Je change de nom (Flammarion)
1937 : premiers congés payés
Avec Tiffany Tavernier pour Congés payés (Sabine Wespieser)
Émission en direct du festival Les Utopiales
Famille, je vous hais : le huis clos horrifique
Avec Nicolas Martin pour Je ne suis pas venu apporter la paix (Au diable vauvert)
Dans la bibliothèque de
Avec Gaspar Claus, violoncelliste, compositeur et producteur
Du lundi au jeudi de 13h à 13h30
Jeudi 29 octobre : Émission en direct du festival Les Utopiales
Bande dessinée : Avec Léa Murawiec, bédéaste à laquelle le festival consacre une exposition, pour son nouvel album Bon Débarras (2042)
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
Suite et fin de Projet Orloff, Saison 3
Scénario : Tanguy Blum, Christian Brugerolle, et Antoine Piombino / Réalisation : Baptiste Guiton
Avec notamment : Zita Hanrot (Jeanne Créange), Robinson Stevenin (Etienne Morel), et Anne Alvaro (La Femme à la cigarette)...
À la fois un thriller politique et une fiction d'espionnage, la saison d'Orloff redéfinit les codes du genre. Dans le tumulte des années 90, à l'aube d'internet, l’espionnage français prend un virage économique pour garantir la souveraineté du pays face aux puissances émergentes. D’un projet technologique secret scellé avec le Japon aux zones d’ombre sanglantes de la guerre civile qui se prépare au Rwanda, en passant par la bataille politique autour du Minitel, les auditeurs vont suivre le destin de Jeanne Créange, qui occupe dans cette saison 3 des fonctions de direction à la DGSE.
Prise dans un engrenage qui la dépasse, entre les écoutes de l'Élysée et l’infiltration de la CIA au plus haut sommet de l’appareil gouvernemental, elle va devoir se protéger d’une vengeance qu’elle redoutait et d’un piège tendu par ceux en qui elle croyait le plus, tout en préservant un secret qui est aussi son talon d’Achille. Autour d’elle, les trajectoires intimes volent en éclat et se heurtent violemment à la raison d'État. Plus qu'une fiction immersive, Orloff saison 3 est un voyage aux quatre coins du monde porté par une réalisation sonore cinématographique pour vous faire vivre le basculement des années 90 de l'intérieur.
Lundi 26 octobre : Épisode 6 - Œil pour œil
Une Mère de Sylvie Granotier
Réalisation : Juliette Heymann
Gloria Post Mortem de Danielle Thiéry
Réalisation : Juliette Heymann
La Grosse de Sandrine Collette
Réalisation : Laurence Courtois
La Mariée Rouge d’Elsa Marpeau
Réalisation : Sophie-Aude Picon
Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35
L'Instant Poésie de Rebeka Warrior
Une collection proposée par Camille Renard
Réalisation : Daphné Leblond
Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui « que la poésie » pour échapper aux tourments.
Lundi 26 octobre : Toutes les vies, de Rebeka Warrior
Mardi 27 octobre : La vie n’est qu’un rêve, raconté par Maître Taisen Deshimaru
Mercredi 28 octobre : Cahiers, de Vaslav Nijinski
Jeudi 29 octobre : L’idiote du village, de Laura Vazquez
Vendredi 30 octobre : Le désir, de Sapphô
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Le château de Pictordu de George Sand
Lecture : Christine Gagnieux / Choix des extraits et réalisation : Louise Loubrieu
Diane, une petite fille de 8 ans, et son père, un peintre renommé du Midi de la France, font le voyage de Mende à Arles quand un incident les contraint à passer la nuit dans le château abandonné de Pictordu. Une mystérieuse Dame voilée apparaît alors à la petite Diane, et l’invite au cours de la nuit à découvrir le château revenu au temps de sa splendeur : salons dorés emplis de fêtes, de friandises, de fruits et de fleurs extraordinaires. Quand Diane se réveille, la fée a disparu et le château en ruines ne montre aucune trace des merveilles de la nuit…
Le château de Pictordu, que George Sand a publié en 1873, est dédié à sa petite-fille, Aurore, et fait partie des Contes d’une grand-mère.
À LIRE - Une famille : France TV diffuse le périple intime de Christine Angot
Lundi 26 octobre : Épisode 1 - La Dame voilée
Mardi 27 octobre : Épisode 2 - Le Petit Bacchus
Mercredi 28 octobre : Épisode 3 - La figure perdue
Jeudi 29 octobre : Épisode 4 - La figure retrouvée
Vendredi 30 octobre : Épisode 5 - Retour à Pictordu
Le dimanche de 20h à 22h
Hécube, pas Hécube
Texte et mise en scène de Tiago Rodrigues
Réalisation : Sophie-Aude Picon / Traduction : Thomas Resendes
Enregistrée en public dans le cadre de la saison Hors-les-murs de la Comédie Française au théâtre 13e Art les 9 et 10 avril 2026
Alors qu’elle répète le rôle d’Hécube, qui a tout perdu pendant la guerre de Troie, la comédienne Nadia livre une bataille. Son fils porteur d’autisme a été victime de maltraitance dans une institution spécialisée. Au temps des répétitions se superpose celui de l’enquête en cours. La pièce passe du théâtre au tribunal, et les mêmes comédiennes et comédiens interprètent des personnages d’Euripide et des parties prenantes de l’affaire judiciaire, avec, outre le Procureur et l’Avocate, un secrétaire d’État, un éducateur ou une ancienne salariée de la maison d’accueil. Dans ce texte écrit à partir d’un fait divers qui a eu lieu récemment en Suisse, devenu scandale d’État, Tiago Rodrigues mêle les enjeux universels de la femme du XXIe siècle et du personnage antique. Toutes deux ont été trahies par ceux auxquels elles ont confié leur enfant : un ami et allié pour Hécube, une institution publique pour Nadia.
Avec la troupe de la Comédie Française, notamment Eric Génovèse, Denis Podalydès, et Elsa Lepoivre
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 11/09/2026
204 pages
2042
32,00 €
Paru le 30/09/2026
131 pages
Flammarion
16,50 €
Paru le 27/08/2026
256 pages
Sabine Wespieser Editeur
22,00 €
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