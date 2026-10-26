Le fantôme de la bibliothèque scientifique... a désormais une identité

Certains visiteurs ont décidément du mal à quitter les bibliothèques. Celui de la Linda Hall Library, à Kansas City, serait installé depuis près de soixante ans dans les magasins de conservation, où il manifesterait régulièrement sa présence. L’établissement américain vient de consacrer une publication à ce pensionnaire particulièrement discret, dont les apparitions supposées appartiennent depuis longtemps au folklore de ses équipes.

Tout aurait commencé à la fin des années 1960. Une partie des collections historiques venait d’être transférée dans une annexe récemment construite, lorsque les employés auraient remarqué plusieurs incidents inhabituels : des éclairages s’éteignant sans raison apparente, des bruits sourds venus des rayonnages et même des inscriptions mystérieusement apparues sur des tableaux noirs.

Ces manifestations auraient continué au fil des décennies, si l’on en croit le récit publié le 23 octobre par la bibliothèque. Aucun relevé d’incident, témoignage nominatif ou document indépendant n’est toutefois présenté. L’établissement livre une histoire de fantôme, et non le résultat d’une enquête sur des phénomènes inexpliqués.

Un explorateur disparu dans les Alpes ?

Le supposé revenant aurait fini par décliner son identité auprès d’un employé : André Dettonville, explorateur français mort dans un accident de montagne au cours d’une expédition scientifique dans les Alpes, pendant les années 1650.

Après sa disparition, son esprit se serait attaché à un ouvrage intitulé Histoire de l’Académie royale des sciences, conservé parmi les collections anciennes. Celui-ci contiendrait, selon la légende, des connaissances liées aux recherches entreprises par l’explorateur avant sa mort.

Le personnage n’est pourtant accompagné d’aucune référence historique permettant de confirmer son existence. La bibliothèque ne fournit ni document relatif à son expédition, ni notice biographique, ni élément susceptible d’établir les circonstances de son décès. Son patronyme, en revanche, évoque un nom bien réel dans l’histoire des sciences : celui de Blaise Pascal.

Au XVIIe siècle, le philosophe et mathématicien français avait publié plusieurs travaux de géométrie sous le pseudonyme d’Amos Dettonville. Ces écrits, consacrés notamment à la cycloïde, une courbe mathématique également appelée roulette, furent élaborés à partir de 1658.

Le rapprochement s’arrête toutefois là. Rien n’indique qu’un André Dettonville ait participé aux recherches de Pascal. La différence entre les deux prénoms, loin d’être anecdotique, rappelle que le personnage de la bibliothèque relève du récit légendaire.

Une référence historique qui ne résout pas le mystère

La Linda Hall Library associe également son mystérieux occupant aux travaux de Pascal sur la pression atmosphérique. En septembre 1648, le savant fit réaliser par son beau-frère Florin Périer une expérience sur le puy de Dôme, destinée à observer les variations de la hauteur du mercure dans un baromètre selon l’altitude.

Cette démonstration contribua à l’étude du vide et de la pression de l’air. La bibliothèque y voit un écho possible aux prétendues recherches de son explorateur, également disparu en montagne.

Une difficulté géographique demeure : le puy de Dôme se trouve en Auvergne, et non dans les Alpes françaises. L’expérience de 1648 précède par ailleurs les travaux que Pascal publiera sous le nom d’Amos Dettonville. Le personnage du revenant paraît ainsi constitué de plusieurs éléments : un pseudonyme authentique, des recherches scientifiques documentées et un accident dont aucune trace n’est apportée.

Une légende née au milieu des livres scientifiques

La singularité de cette histoire tient aussi au lieu qui l’abrite. Fondée en 1946, la Linda Hall Library possède un fonds spécialisé dans les sciences et les technologies, enrichi dès ses débuts par l’acquisition de la bibliothèque de l’American Academy of Arts and Sciences.

Cette opération lui permit notamment de récupérer des publications de l’Académie royale des sciences française datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Des ouvrages anciens qui se prêtent volontiers à l’imaginaire des découvertes, des expériences et des savants oubliés.

Le transfert d’une partie de ces collections dans une nouvelle annexe, à la fin des années 1960, constitue précisément le point de départ de la légende. Les espaces de stockage, moins fréquentés que les salles ouvertes au public, lui fournissent un décor propice.

D’après l’établissement, plusieurs bibliothécaires auraient tenté, au cours des soixante dernières années, de reconstituer l’histoire d’André Dettonville. La publication ne précise cependant pas ce que ces recherches ont réellement permis d’établir.

Et les intentions de ce visiteur supposé restent, elles aussi, mystérieuses. Chercherait-il à rappeler aux lecteurs l’importance de l’expérimentation scientifique ? Ou serait-il simplement contrarié d’avoir vu son ouvrage déplacé dans une partie plus isolée de la bibliothèque ? C’est sur cette seconde hypothèse, légèrement moqueuse, que la Linda Hall Library préfère s’attarder. Quant au prochain message sur un tableau noir, aucun rendez-vous n’a encore été annoncé.

Crédits illustration : Linda hall

Par Nicolas Gary

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