Au Canada, trente années de poésie dans les bus menacées

Trente ans que les poèmes prennent le bus à Vancouver. Entre les publicités et les consignes aux voyageurs, quelques vers accompagnent les trajets quotidiens. L’expérience, lancée en 1996, pourrait pourtant toucher à sa fin. L’association professionnelle Books BC a annoncé le 21 octobre que TransLink, partenaire historique du programme, ne serait plus en mesure d’en assurer le financement après 2027.

La nouvelle tombe alors que Poetry in Transit fête son trentième anniversaire, avec une sélection de dix poètes de la province canadienne. L’édition 2026-2027 risque ainsi d’être la dernière à Vancouver, selon Asna Shaikh, responsable du dispositif au sein de Books BC.

Rien n’indique encore qu’une décision définitive ait été prise concernant sa disparition. Mais l’association souligne combien cette initiative dépend du partenariat noué avec les organismes de transport TransLink et BC Transit.

Au-delà de l’affichage de quelques textes, l’enjeu concerne l’accès à la littérature dans l’espace public. Poetry in Transit offre depuis trois décennies une rencontre gratuite avec la création poétique, sans imposer aux voyageurs de fréquenter une librairie ou une bibliothèque.

Dix poètes chaque année

Le principe a peu changé depuis sa création. Books BC invite chaque année les éditeurs canadiens à proposer des poèmes écrits par des auteurs de Colombie-Britannique. Un jury réunissant deux poètes et un représentant de TransLink retient ensuite dix participants.

Les textes sélectionnés sont reproduits sur des panneaux installés dans les bus de Vancouver, où ils demeurent visibles pendant un an. Dès l’année suivante, ils peuvent également être affichés sans limite de durée dans les véhicules de BC Transit, à travers la province.

Au moment du lancement de chaque campagne, dix abribus de Vancouver accueillent également des affiches consacrées aux œuvres retenues. Les passagers peuvent ainsi découvrir les auteurs et les recueils dont sont extraits les poèmes.

Pour les maisons d’édition, le dispositif constitue aussi une occasion de faire connaître leurs publications en dehors des circuits habituels de promotion. Les textes voyagent à la rencontre d’un public qui n’aurait pas nécessairement choisi d’ouvrir un recueil.

Le programme s’inspire d’initiatives similaires développées à New York, Montréal et Londres. À Vancouver, il doit son existence à la poétesse Sandy Shreve. En 1996, celle-ci avait convaincu la direction de BC Transit d’apporter un financement annuel au projet.

Après en avoir assuré la gestion pendant trois ans, elle avait transmis cette responsabilité à l’association des éditeurs de Colombie-Britannique, devenue Books BC.

Les poètes organisent la riposte

L’annonce du retrait financier de TransLink a rapidement entraîné une mobilisation. Plusieurs auteurs ont constitué un comité de sauvegarde, The Committee to Save Poetry in Transit, et lancé une pétition pour réclamer le maintien de cette présence littéraire dans les transports.

Interrogée par Publishers Weekly, le 22 octobre, Laura Farina, responsable du Writer’s Studio de l’université Simon Fraser, explique que le mouvement en est encore à ses débuts. Ses membres souhaitent utiliser le soutien du public pour travailler avec Books BC et convaincre TransLink de revoir sa décision.

La poétesse officielle de Vancouver, Elee Kraljii Gardiner, participe également au comité. Dans le communiqué de Books BC, elle rappelle que Poetry in Transit a contribué à rapprocher les écrivains de leurs lecteurs, bien au-delà des véhicules.

Elle évoque notamment une lecture organisée pendant le festival Word Vancouver, en 2025, où auteurs débutants et poètes confirmés avaient échangé avec des passants. Pour elle, l’intérêt du programme tient autant à ces rencontres qu’à la diffusion des textes. « L’art n’est pas un luxe », insiste-t-elle.

Le poète Rob Taylor défend lui aussi le maintien de l’initiative. Dans des bus saturés de publicités et d’instructions de sécurité, les vers constituent, explique-t-il, une raison de lever les yeux pendant le trajet.

Asna Shaikh souligne pour sa part que le programme permet chaque année à des dizaines de milliers de voyageurs d’accéder gratuitement à la poésie locale. Il s’agit d’une estimation avancée par Books BC, sans mesure indépendante de l’audience communiquée.

Un trentième anniversaire sous la menace

La campagne 2026-2027 avait pourtant été lancée comme les précédentes. Dix auteurs ont été sélectionnés, parmi lesquels Elizabeth Bachinsky pour Real Grownup (Nightwood Editions), George Bowering pour Pearl (Talonbooks), Jónína Kirton pour Save Your Prayers – Send Money (Talonbooks) et Russell Thornton pour Two Songs : Selected Poems 2000–2025 (Harbour Publishing).

Ces recueils, publiés par des maisons canadiennes, sont représentatifs de la sélection annuelle destinée à circuler dans les transports. La campagne anniversaire a également donné lieu à des lectures publiques, le 19 septembre, pendant le festival Word Vancouver.

Un mois plus tard, son avenir s’assombrit. Books BC précise avoir appris plus tôt dans l’année que TransLink ne pourrait prolonger son soutien financier au-delà de 2027. L’association n’indique toutefois ni le montant de cette contribution ni le budget total du dispositif.

La menace concerne directement la programmation de Vancouver. Le sort des textes déjà présents dans les véhicules de BC Transit, ailleurs en Colombie-Britannique, n’a pas été précisé. Les défenseurs du programme peuvent désormais signer la pétition du comité de sauvegarde ou transmettre leurs témoignages à Books BC.

La campagne du trentième anniversaire se poursuit pendant que ses organisateurs cherchent à préserver le financement qui permet aux poèmes de circuler depuis 1996.

Crédits photo : Poetry in transit

Par Clément Solym

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