Au Canada, trente années de poésie dans les bus menacées

À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.
Le 26/10/2026 à 09:00 par Clément Solym
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26/10/2026 à 09:00
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Trente ans que les poèmes prennent le bus à Vancouver. Entre les publicités et les consignes aux voyageurs, quelques vers accompagnent les trajets quotidiens. L’expérience, lancée en 1996, pourrait pourtant toucher à sa fin. L’association professionnelle Books BC a annoncé le 21 octobre que TransLink, partenaire historique du programme, ne serait plus en mesure d’en assurer le financement après 2027.
La nouvelle tombe alors que Poetry in Transit fête son trentième anniversaire, avec une sélection de dix poètes de la province canadienne. L’édition 2026-2027 risque ainsi d’être la dernière à Vancouver, selon Asna Shaikh, responsable du dispositif au sein de Books BC.
Rien n’indique encore qu’une décision définitive ait été prise concernant sa disparition. Mais l’association souligne combien cette initiative dépend du partenariat noué avec les organismes de transport TransLink et BC Transit.
Au-delà de l’affichage de quelques textes, l’enjeu concerne l’accès à la littérature dans l’espace public. Poetry in Transit offre depuis trois décennies une rencontre gratuite avec la création poétique, sans imposer aux voyageurs de fréquenter une librairie ou une bibliothèque.
Le principe a peu changé depuis sa création. Books BC invite chaque année les éditeurs canadiens à proposer des poèmes écrits par des auteurs de Colombie-Britannique. Un jury réunissant deux poètes et un représentant de TransLink retient ensuite dix participants.
Les textes sélectionnés sont reproduits sur des panneaux installés dans les bus de Vancouver, où ils demeurent visibles pendant un an. Dès l’année suivante, ils peuvent également être affichés sans limite de durée dans les véhicules de BC Transit, à travers la province.
Au moment du lancement de chaque campagne, dix abribus de Vancouver accueillent également des affiches consacrées aux œuvres retenues. Les passagers peuvent ainsi découvrir les auteurs et les recueils dont sont extraits les poèmes.
Pour les maisons d’édition, le dispositif constitue aussi une occasion de faire connaître leurs publications en dehors des circuits habituels de promotion. Les textes voyagent à la rencontre d’un public qui n’aurait pas nécessairement choisi d’ouvrir un recueil.
Le programme s’inspire d’initiatives similaires développées à New York, Montréal et Londres. À Vancouver, il doit son existence à la poétesse Sandy Shreve. En 1996, celle-ci avait convaincu la direction de BC Transit d’apporter un financement annuel au projet.
Après en avoir assuré la gestion pendant trois ans, elle avait transmis cette responsabilité à l’association des éditeurs de Colombie-Britannique, devenue Books BC.
L’annonce du retrait financier de TransLink a rapidement entraîné une mobilisation. Plusieurs auteurs ont constitué un comité de sauvegarde, The Committee to Save Poetry in Transit, et lancé une pétition pour réclamer le maintien de cette présence littéraire dans les transports.
Interrogée par Publishers Weekly, le 22 octobre, Laura Farina, responsable du Writer’s Studio de l’université Simon Fraser, explique que le mouvement en est encore à ses débuts. Ses membres souhaitent utiliser le soutien du public pour travailler avec Books BC et convaincre TransLink de revoir sa décision.
La poétesse officielle de Vancouver, Elee Kraljii Gardiner, participe également au comité. Dans le communiqué de Books BC, elle rappelle que Poetry in Transit a contribué à rapprocher les écrivains de leurs lecteurs, bien au-delà des véhicules.
Elle évoque notamment une lecture organisée pendant le festival Word Vancouver, en 2025, où auteurs débutants et poètes confirmés avaient échangé avec des passants. Pour elle, l’intérêt du programme tient autant à ces rencontres qu’à la diffusion des textes. « L’art n’est pas un luxe », insiste-t-elle.
Le poète Rob Taylor défend lui aussi le maintien de l’initiative. Dans des bus saturés de publicités et d’instructions de sécurité, les vers constituent, explique-t-il, une raison de lever les yeux pendant le trajet.
Asna Shaikh souligne pour sa part que le programme permet chaque année à des dizaines de milliers de voyageurs d’accéder gratuitement à la poésie locale. Il s’agit d’une estimation avancée par Books BC, sans mesure indépendante de l’audience communiquée.
La campagne 2026-2027 avait pourtant été lancée comme les précédentes. Dix auteurs ont été sélectionnés, parmi lesquels Elizabeth Bachinsky pour Real Grownup (Nightwood Editions), George Bowering pour Pearl (Talonbooks), Jónína Kirton pour Save Your Prayers – Send Money (Talonbooks) et Russell Thornton pour Two Songs : Selected Poems 2000–2025 (Harbour Publishing).
Ces recueils, publiés par des maisons canadiennes, sont représentatifs de la sélection annuelle destinée à circuler dans les transports. La campagne anniversaire a également donné lieu à des lectures publiques, le 19 septembre, pendant le festival Word Vancouver.
Un mois plus tard, son avenir s’assombrit. Books BC précise avoir appris plus tôt dans l’année que TransLink ne pourrait prolonger son soutien financier au-delà de 2027. L’association n’indique toutefois ni le montant de cette contribution ni le budget total du dispositif.
La menace concerne directement la programmation de Vancouver. Le sort des textes déjà présents dans les véhicules de BC Transit, ailleurs en Colombie-Britannique, n’a pas été précisé. Les défenseurs du programme peuvent désormais signer la pétition du comité de sauvegarde ou transmettre leurs témoignages à Books BC.
La campagne du trentième anniversaire se poursuit pendant que ses organisateurs cherchent à préserver le financement qui permet aux poèmes de circuler depuis 1996.
Crédits photo : Poetry in transit
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
21/10/2026, 16:33
La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.
21/10/2026, 15:26
Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.
21/10/2026, 14:32
Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.
21/10/2026, 13:30
Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.
21/10/2026, 12:38
L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.
21/10/2026, 11:29
Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.
21/10/2026, 10:43
Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.
21/10/2026, 10:43
Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.
20/10/2026, 18:18
Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.
20/10/2026, 17:08
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