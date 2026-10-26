Une charte pour encadrer l’IA ? Les écrivains crient au scandale

Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.
Le 26/10/2026 à 08:00 par Clément Solym
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26/10/2026 à 08:00
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La charte n’aura tenu qu’une semaine avant de perdre l’un de ses principaux promoteurs. Le 21 octobre, la Society of Authors (SoA) a officialisé son retrait de la Charter of Ethical AI Use in the Creative Industries, élaborée avec plusieurs organisations internationales pour établir des règles communes autour de l’intelligence artificielle.
Dans un communiqué particulièrement bref, l’association remercie les adhérents qui lui ont fait part de leurs réactions et explique vouloir prendre le temps d’examiner leurs préoccupations. La question sera discutée lors de son assemblée générale annuelle, le 19 novembre. En attendant, les membres sont invités à poursuivre leurs contributions au moyen d’un questionnaire.
Cette décision, rapportée par The Bookseller, intervient après plusieurs jours de contestation. Anna Ganley, directrice générale de la SoA, avait pourtant tenté de désamorcer les critiques dès le 15 octobre, au lendemain de la présentation officielle du texte.
Lancée le 14 octobre, cette initiative avait été préparée avec la Creators' Rights Alliance britannique, l’Authors Guild américaine et plusieurs associations d’écrivains australiennes, canadiennes et néo-zélandaises. Elle entendait fixer un cadre commun aux éditeurs, agents littéraires, organisateurs de prix et autres professionnels des industries culturelles.
Son principe reposait sur des engagements volontaires. Les signataires devaient notamment faire preuve de transparence sur leurs usages de l’IA, évaluer les risques associés et respecter les droits des créateurs.
Le document initial préconisait également l’obtention du consentement des ayants droit avant l’exploitation de leurs œuvres, ainsi que le recours privilégié à des fournisseurs ayant conclu des accords de licence pour leurs données d’entraînement.
Mais une disposition pouvait susciter des réserves : le texte envisageait expressément une adoption de l’IA générative lorsque son emploi répondait à un objectif identifié et que ses risques avaient été évalués.
Il ne s’agissait donc pas d’interdire ces technologies, mais de définir les conditions dans lesquelles les entreprises culturelles pourraient les employer de manière plus responsable.
Une démarche dont les limites avaient d’ailleurs été reconnues dès son lancement. Dans saprésentation du 14 octobre, l’Australian Society of Authors indiquait que le dispositif ne résoudrait pas la question de l’exploitation massive des œuvres par les entreprises technologiques pour entraîner leurs modèles.
La contradiction apparente entre cette approche pragmatique et les positions défendues par la Society of Authors n’a pas tardé à provoquer des réactions.
Dès le 15 octobre, Anna Ganley publiait une longue mise au point. Elle y reconnaissait que l’association n’avait pas réussi à expliquer correctement l’objectif du projet, tout en assurant que sa position sur l’intelligence artificielle générative demeurait inchangée.
« Il ne peut jamais y avoir d’utilisation véritablement éthique de l’IA générative », affirmait-elle, en invoquant l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées sans autorisation ni rémunération, les conséquences environnementales de ces technologies et leurs effets sur les populations défavorisées. Pourquoi, dans ces conditions, soutenir une initiative consacrée à leur utilisation responsable ?
À LIRE - Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût
La directrice générale avançait un argument : de nombreuses entreprises éditoriales recourent déjà à ces outils, parfois sans rendre leurs pratiques publiques. Obtenir des engagements de transparence devait permettre de mieux connaître leurs usages et de limiter les conséquences pour les auteurs.
Elle citait notamment l’analyse de données et la production de synthèses parmi les applications que certains professionnels pouvaient juger utiles. Il ne s’agissait pas, insistait-elle, d’encourager l’adoption de l’IA, mais d’exiger davantage de garanties auprès des structures qui avaient choisi de l’employer. Ces explications n’auront pas suffi à apaiser les critiques. Six jours plus tard, la SoA annonçait son retrait.
La décision est d’autant plus notable que plusieurs personnalités littéraires avaient soutenu le lancement du texte, parmi lesquelles Kazuo Ishiguro et Tracy Chevalier. Cette dernière évoquait notamment les difficultés posées par les livres écrits avec l’IA ou publiés sans intervention humaine.
L’abandon de cette initiative ne marque cependant aucun changement officiel dans les revendications de l’association britannique. Anna Ganley avait réaffirmé sa volonté de poursuivre les démarches engagées contre l’exploitation non autorisée des œuvres protégées, une mobilisation que la SoA assure mener depuis 2022.
Le retrait concerne uniquement sa participation à ce dispositif international. La liste des signataires demeure accessible : y figurent notamment l’Australian Society of Authors, la New Zealand Society of Authors et la Writers' Union of Canada, aux côtés d’entreprises et d’autres structures du secteur culturel.
La charte prévoit par ailleurs la possibilité pour chaque participant de retirer librement son adhésion. À ce stade, aucune décision collective mettant fin au dispositif n’a été annoncée. La Society of Authors, pour sa part, a renvoyé l’examen des suites à donner à son assemblée générale du 19 novembre.
Crédits photo : Steve A Johnson CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.
21/10/2026, 15:26
Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.
21/10/2026, 14:32
« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.
21/10/2026, 13:35
Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.
21/10/2026, 13:30
L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.
21/10/2026, 11:29
Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.
21/10/2026, 10:43
Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.
21/10/2026, 10:43
Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).
21/10/2026, 09:31
Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.
20/10/2026, 18:18
Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.
20/10/2026, 17:08
Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.
20/10/2026, 16:44
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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