Une charte pour encadrer l’IA ? Les écrivains crient au scandale

La charte n’aura tenu qu’une semaine avant de perdre l’un de ses principaux promoteurs. Le 21 octobre, la Society of Authors (SoA) a officialisé son retrait de la Charter of Ethical AI Use in the Creative Industries, élaborée avec plusieurs organisations internationales pour établir des règles communes autour de l’intelligence artificielle.

Dans un communiqué particulièrement bref, l’association remercie les adhérents qui lui ont fait part de leurs réactions et explique vouloir prendre le temps d’examiner leurs préoccupations. La question sera discutée lors de son assemblée générale annuelle, le 19 novembre. En attendant, les membres sont invités à poursuivre leurs contributions au moyen d’un questionnaire.

Cette décision, rapportée par The Bookseller, intervient après plusieurs jours de contestation. Anna Ganley, directrice générale de la SoA, avait pourtant tenté de désamorcer les critiques dès le 15 octobre, au lendemain de la présentation officielle du texte.

Encadrer l’IA sans cautionner ses pratiques

Lancée le 14 octobre, cette initiative avait été préparée avec la Creators' Rights Alliance britannique, l’Authors Guild américaine et plusieurs associations d’écrivains australiennes, canadiennes et néo-zélandaises. Elle entendait fixer un cadre commun aux éditeurs, agents littéraires, organisateurs de prix et autres professionnels des industries culturelles.

Son principe reposait sur des engagements volontaires. Les signataires devaient notamment faire preuve de transparence sur leurs usages de l’IA, évaluer les risques associés et respecter les droits des créateurs.

Le document initial préconisait également l’obtention du consentement des ayants droit avant l’exploitation de leurs œuvres, ainsi que le recours privilégié à des fournisseurs ayant conclu des accords de licence pour leurs données d’entraînement.

Mais une disposition pouvait susciter des réserves : le texte envisageait expressément une adoption de l’IA générative lorsque son emploi répondait à un objectif identifié et que ses risques avaient été évalués.

Il ne s’agissait donc pas d’interdire ces technologies, mais de définir les conditions dans lesquelles les entreprises culturelles pourraient les employer de manière plus responsable.

Une démarche dont les limites avaient d’ailleurs été reconnues dès son lancement. Dans saprésentation du 14 octobre, l’Australian Society of Authors indiquait que le dispositif ne résoudrait pas la question de l’exploitation massive des œuvres par les entreprises technologiques pour entraîner leurs modèles.

“Il ne peut jamais y avoir d’utilisation véritablement éthique”

La contradiction apparente entre cette approche pragmatique et les positions défendues par la Society of Authors n’a pas tardé à provoquer des réactions.

Dès le 15 octobre, Anna Ganley publiait une longue mise au point. Elle y reconnaissait que l’association n’avait pas réussi à expliquer correctement l’objectif du projet, tout en assurant que sa position sur l’intelligence artificielle générative demeurait inchangée.

« Il ne peut jamais y avoir d’utilisation véritablement éthique de l’IA générative », affirmait-elle, en invoquant l’entraînement des modèles sur des œuvres protégées sans autorisation ni rémunération, les conséquences environnementales de ces technologies et leurs effets sur les populations défavorisées. Pourquoi, dans ces conditions, soutenir une initiative consacrée à leur utilisation responsable ?

À LIRE - Facturer des auteurs par avance : l'éthique des agents littéraires en prend un coût

La directrice générale avançait un argument : de nombreuses entreprises éditoriales recourent déjà à ces outils, parfois sans rendre leurs pratiques publiques. Obtenir des engagements de transparence devait permettre de mieux connaître leurs usages et de limiter les conséquences pour les auteurs.

Elle citait notamment l’analyse de données et la production de synthèses parmi les applications que certains professionnels pouvaient juger utiles. Il ne s’agissait pas, insistait-elle, d’encourager l’adoption de l’IA, mais d’exiger davantage de garanties auprès des structures qui avaient choisi de l’employer. Ces explications n’auront pas suffi à apaiser les critiques. Six jours plus tard, la SoA annonçait son retrait.

Une rupture qui ne met pas fin à la charte

La décision est d’autant plus notable que plusieurs personnalités littéraires avaient soutenu le lancement du texte, parmi lesquelles Kazuo Ishiguro et Tracy Chevalier. Cette dernière évoquait notamment les difficultés posées par les livres écrits avec l’IA ou publiés sans intervention humaine.

L’abandon de cette initiative ne marque cependant aucun changement officiel dans les revendications de l’association britannique. Anna Ganley avait réaffirmé sa volonté de poursuivre les démarches engagées contre l’exploitation non autorisée des œuvres protégées, une mobilisation que la SoA assure mener depuis 2022.

Le retrait concerne uniquement sa participation à ce dispositif international. La liste des signataires demeure accessible : y figurent notamment l’Australian Society of Authors, la New Zealand Society of Authors et la Writers' Union of Canada, aux côtés d’entreprises et d’autres structures du secteur culturel.

La charte prévoit par ailleurs la possibilité pour chaque participant de retirer librement son adhésion. À ce stade, aucune décision collective mettant fin au dispositif n’a été annoncée. La Society of Authors, pour sa part, a renvoyé l’examen des suites à donner à son assemblée générale du 19 novembre.

Crédits photo : Steve A Johnson CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com