Géorgie : un manuel scolaire unique, les éditeurs dénoncent une menace

En Géorgie, les éditeurs scolaires voient leur place menacée par un changement de modèle. Le gouvernement entend remplacer le système actuel, dans lequel les établissements choisissent parmi plusieurs ouvrages homologués, par un manuel unique pour chaque discipline et chaque niveau. Une décision qui provoque désormais une protestation internationale : dans un communiqué publié le 21 octobre, l’Union internationale des éditeurs (UIE) demande aux autorités de revoir leur copie.

La mesure n’en est plus au stade des intentions. Le Parlement géorgien a adopté le 10 juin, par 84 voix, une modification de la loi sur l’enseignement général. Le déploiement doit s’effectuer progressivement durant les années scolaires 2026-2027 et 2027-2028, avec pour objectif de renouveler l’ensemble des supports concernés d’ici septembre 2028.

Jusqu’à présent, plusieurs équipes d’auteurs pouvaient travailler avec différentes maisons pour soumettre leurs propositions au ministère. Les titres étaient ensuite examinés par des commissions spécialisées avant de recevoir leur homologation. Les établissements disposaient ainsi d’un choix entre plusieurs références pour une même matière.

Avec le nouveau dispositif, l’administration prend directement en charge leur élaboration, en s’appuyant sur des experts qu’elle sélectionne. Le principe défendu par le gouvernement est celui d’un même livre pour toutes les écoles, publiques comme privées, à classe et discipline équivalentes.

Les enseignants dépossédés ?

Les autorités justifient cette uniformisation par la nécessité d’harmoniser les apprentissages. En juillet, le ministre de l’Éducation, Givi Mikanadze, expliquait notamment que les différences entre ouvrages compliquaient le parcours des élèves changeant d’établissement, confrontés à des contenus et à des méthodes parfois distincts.

L’UIE voit dans cette réponse un risque pour la liberté éditoriale. Jessica Sänger, présidente de son comité pour la liberté de publier, dénonce une « restriction sévère de la liberté de publier dans le domaine éducatif ». Elle appelle le gouvernement à préserver l’accès à des ressources diversifiées, adaptées aux besoins des élèves.

Christoph Pienkoss, à la tête du Forum des éditeurs scolaires de l’organisation, conteste également les bénéfices attendus. Selon lui, une coopération entre pouvoirs publics, enseignants et professionnels du livre permet d’obtenir de meilleurs résultats pédagogiques et économiques qu’une production centralisée. Le manuel unique priverait les professeurs de compétences éditoriales variées, sans garantir un meilleur rapport entre qualité et coûts.

La question dépasse le seul fonctionnement des classes. Derrière ces ouvrages travaillent des auteurs, correcteurs, traducteurs, illustrateurs et responsables éditoriaux, dont l’activité dépend en partie des commandes scolaires. La réduction du nombre de titres susceptibles d’être retenus pourrait donc modifier durablement les débouchés de ces métiers.

Un marché éditorial sous pression

Dans une lettre ouverte au ministre de l’Éducation, l’Association géorgienne du livre fait part de préoccupations similaires. Elle redoute un affaiblissement de la diversité intellectuelle, de l’autonomie des enseignants et de la concurrence entre les éditeurs, ainsi que des conséquences sur l’emploi et le maintien des compétences professionnelles.

L’organisation soulève aussi la question de l’indépendance des contenus. Lorsque leur conception et leur sélection se concentrent entre les mains d’une même autorité, estime-t-elle, les risques d’uniformisation et d’influence politique augmentent. Elle réclame une participation des professionnels, des critères transparents et une évaluation indépendante.

Le gouvernement assume, de son côté, la volonté de renforcer la place du patrimoine national dans les nouveaux livres. Givi Mikanadze a ainsi annoncé que leurs couvertures feraient davantage référence à la culture géorgienne. Parmi les exemples cités figurent la tradition viticole nationale pour un ouvrage de chimie et les travaux d’Elguja Medzmariashvili dans le domaine spatial pour un manuel de physique.

Une nuance demeure toutefois dans le texte législatif. La loi sur l’enseignement général, dans sa rédaction appelée à s’appliquer au 1er septembre 2028, prévoit l’utilisation de supports élaborés par le ministère et/ou agréés par celui-ci. Elle n’interdit donc pas explicitement tous les ouvrages conçus par des éditeurs indépendants. Leur place effective dépendra des modalités d’agrément et de l’application du principe d’unicité annoncé par les autorités.

Cette intervention de l’État sur le marché scolaire trouve un écho dans d’autres pays, sans que les situations soient identiques. En France, la production de manuels numériques par la région Île-de-France a notamment suscité un contentieux avec les éditeurs privés, sur le terrain de la concurrence.

Dans leur prise de position, également relayée par Publishing Perspectives, les représentants de l’UIE citent des initiatives comparables au Mexique et en République dominicaine. José Manuel Anta, vice-président de son Forum des éditeurs scolaires, défend le maintien d’une offre concurrentielle permettant aux professeurs de choisir les ouvrages les mieux adaptés à leurs élèves.

Crédits photo : Nikita Pishchugin CC 0

Par Victor De Sepausy

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