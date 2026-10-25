Floride : les élus scolaires devront répondre des livres retirés des bibliothèques

Il ne suffira pas d’avoir voté pour retirer un livre des rayonnages pour éviter d’en expliquer les raisons. C’est, en substance, ce que vient de rappeler la cour fédérale d’appel du 11e circuit, dans une décision adoptée le 19 octobre 2026, par deux voix contre une.

Les membres du conseil scolaire du comté d’Escambia, en Floride, espéraient échapper aux interrogatoires demandés par leurs adversaires judiciaires en invoquant le privilège législatif, qui protège les élus contre certaines investigations portant sur l’exercice de leurs fonctions. Les magistrats leur donnent tort : lorsqu’ils décident d’écarter des titres précis, ces responsables appliquent une politique existante. Ils ne légifèrent pas.

Cette distinction ouvre la possibilité d’interroger les intéressés sous serment sur leurs motivations. Sans préjuger, toutefois, de la légalité des suppressions contestées.

Des recommandations ignorées, des livres écartés

L’affaire remonte à 2023. Cette année-là, une enseignante, Vicky Baggett, dépose des objections contre neuf livres présents dans les bibliothèques scolaires du district. Elle dénonce notamment des contenus sexuels, des descriptions de viol, un langage jugé explicite et ce qu’elle présente comme un programme favorable aux personnes LGBTQ+.

Une commission locale examine les contestations et recommande de conserver les titres. Mais l’enseignante fait appel devant le conseil scolaire, qui passe outre cet avis et vote leur retrait de certains établissements, voire de l’ensemble du réseau.

Deux autres vagues suivent en 2025. Le 17 juin, les élus approuvent à l’unanimité la suppression de seize ouvrages, sur recommandation du responsable du district. Le 15 juillet, ils en retirent 101 supplémentaires, également à l’unanimité, à partir d’une liste établie par le département de l’Éducation de Floride, sans procéder à un nouvel examen individuel.

Au total, ces trois séries concernent 126 livres. Elles constituent le périmètre des votes examinés par la juridiction d’appel, tandis que la procédure engagée par les plaignants vise plus largement les pratiques de sélection et d’exclusion dans les collections scolaires.

À l’origine de l’action judiciaire figurent notamment PEN America, le groupe d’édition Penguin Random House, les auteurs George M. Johnson, Kyle Lukoff et Sarah Brannen, ainsi que des familles d’élèves.

Dans une plainte modifiée en août 2025, ils accusent les autorités locales d’avoir ciblé de manière disproportionnée les livres écrits par des personnes racisées ou LGBTQ+, ou consacrés à leurs expériences. Ils invoquent le premier amendement de la Constitution américaine, relatif notamment à la liberté d’expression, et le principe d’égale protection garanti par le quatorzième amendement.

Un vote ne fait pas nécessairement une loi

La question soumise à la cour d’appel était plus étroite. Les membres du conseil scolaire pouvaient-ils se prévaloir du privilège législatif pour refuser de témoigner sur les choix opérés ?

Dans l’opinion majoritaire, le juge Andrew Brasher, rejoint par Jill Pryor, distingue deux situations. Adopter une réglementation générale sur les documents accessibles aux élèves relève de l’activité législative. Décider qu’un livre particulier contrevient à cette réglementation constitue, en revanche, un acte administratif.

Autrement dit, la procédure de vote ne suffit pas à transformer une mesure d’application en acte législatif. Les élus pourront donc être questionnés sur les raisons ayant conduit à supprimer certains titres, mais pas sur les motivations qui présidaient à l’adoption des politiques générales.

Le président de la cour, William Pryor, défend une autre lecture dans son opinion dissidente. À ses yeux, les responsables scolaires exercent un pouvoir d’appréciation sur une question de politique publique lorsqu’ils choisissent les livres accessibles aux élèves. Leurs votes devraient, à ce titre, bénéficier de la protection réclamée.

La majorité confirme néanmoins la décision du tribunal fédéral de première instance, qui avait refusé de soustraire les intéressés aux auditions.

Les motivations des élus au cœur de la procédure

Pour PEN America, l’arrêt représente une avancée dans un contentieux engagé depuis plus de trois ans. Dans un communiqué du 19 octobre, sa directrice juridique, Mara Gassmann, se félicite que le conseil scolaire ne puisse « se cacher derrière le privilège législatif » pour éviter les questions sur les centaines de livres retirés des bibliothèques du district.

William Johnson, directeur de l’organisation en Floride, insiste pour sa part sur la nécessité d’examiner les motivations de telles mesures : « Le public mérite des réponses sur ce qui les a motivées. La liberté de lire exige que des comptes soient rendus. »

La portée de l’arrêt demeure cependant circonscrite. Les juges ne déclarent pas les retraits contraires à la Constitution et n’ordonnent aucune réintégration dans les collections. Ils précisent également que d’autres protections juridiques ou règles de procédure pourraient encore limiter les témoignages demandés.

Le dossier revient désormais devant le tribunal fédéral du nord de la Floride. Interrogée par Publishers Weekly, le 22 octobre, Mara Gassmann a fait savoir que PEN America souhaitait reprendre la collecte de preuves et entendre les membres du conseil scolaire sous serment.

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Par Nicolas Gary

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