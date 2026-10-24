Égalité femmes-hommes : l'ONU appelle l'industrie du livre à réagir

Les femmes occupent une place importante dans les métiers du livre, sans nécessairement accéder dans les mêmes proportions aux fonctions de direction. C’est ce déséquilibre que l’Association internationale des éditeurs (IPA) et ONU Femmes entendent notamment combattre avec le Pledge for Gender Equality in Publishing, un engagement ouvert aux maisons et organisations professionnelles du monde entier.

Présenté le 9 octobre 2026, lors de la Foire du livre de Francfort, le texte fait l’objet d’un communiqué diffusé le 23 octobre. Dix-sept structures y ont déjà souscrit, parmi lesquelles l’allemand Suhrkamp Verlag, Creative Women Publishing, en Ukraine, et Palitra L Publishing, en Géorgie.

L’ambition dépasse les seules relations professionnelles. Les promoteurs souhaitent également agir sur les choix éditoriaux, la place accordée aux créatrices et les représentations féminines proposées aux lecteurs. Autrement dit, intervenir aussi bien dans les entreprises que dans les livres qu’elles publient.

Cinq engagements, des bureaux aux catalogues

Le texte intégral de l’engagement fixe cinq orientations. La première porte sur l’accès des femmes aux responsabilités, notamment dans les fonctions dirigeantes, les décisions éditoriales et les activités créatives. Une autre concerne les conditions de travail, avec la prévention du harcèlement sexuel, des discriminations et des abus, ainsi qu’une meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Le dispositif s’étend aux personnes qui collaborent avec les maisons : autrices, traductrices, illustratrices, éditrices et autres professionnelles doivent bénéficier de possibilités équitables, d’une meilleure reconnaissance et de perspectives d’évolution. Commande de textes, traduction, promotion, commercialisation et distribution sont explicitement mentionnées.

La quatrième orientation touche directement aux publications. Les signataires sont invités à valoriser les voix féminines, à diversifier les représentations des femmes et des filles et à combattre les stéréotypes de genre. Enfin, le cinquième point prévoit l’intégration de ces principes dans les politiques internes, les pratiques et les partenariats des entreprises.

« Il y a beaucoup de femmes remarquables dans ce secteur, mais elles parviennent rarement jusqu’aux plus hautes fonctions », constate Gvantsa Jobava, présidente de l’IPA. Pour elle, cette initiative doit permettre aux éditeurs de manifester leur volonté de faire de l’égalité une réalité.

Dix-sept signataires, mais quel suivi ?

L’appel prend place dans le programme EU 4 Gender Equality : Together against Gender Stereotypes and Gender-Based Violence, financé par l’Union européenne et mis en œuvre conjointement par ONU Femmes et le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA). Celui-ci intervient notamment en Arménie, en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine.

Olga Osaulenko, responsable du programme, insiste sur la dimension collective : « Lorsque les éditeurs et les associations professionnelles s’unissent, les auteurs, les responsables éditoriaux et les autres professionnels du livre bénéficient d’un soutien plus solide. » Une mobilisation qui, selon elle, doit permettre de préserver les progrès réalisés.

Une question demeure toutefois : comment mesurer les résultats ? Ni le communiqué ni le document officiel ne fixent d’objectifs chiffrés, de calendrier ou de procédure d’évaluation. Aucun mécanisme de sanction n’y figure non plus. L’adhésion repose donc sur une démarche volontaire, dont l’application dépendra des organisations concernées.

À Francfort, une ambition internationale

L’initiative prolonge les échanges organisés le 9 octobre à Francfort, lors d’une rencontre intitulée Publishing Equality : Shaping the Future of the Book Industry. Comme le rapporte l’IPA, les participants ont notamment discuté des moyens de dépasser les mesures ponctuelles pour inscrire durablement l’égalité dans le fonctionnement des entreprises.

Ils se sont appuyés sur les Women’s Empowerment Principles, principes internationaux destinés à favoriser l’autonomisation des femmes au travail, dans l’économie et dans la société. Le cinquième engagement invite précisément les éditeurs à s’en inspirer.

La démarche s’inscrit également dans une mobilisation plus ancienne de la profession autour de l’inclusion. En février 2026, l’IPA avait ainsi relayé le lancement d’un engagement britannique couvrant plus largement les questions de diversité et d’appartenance.

Le nouveau dispositif international reste ouvert aux maisons et associations souhaitant le rejoindre, par l’intermédiaire de la plateforme dédiée. Aucune liste complète et actualisée des signataires n’y était publiquement accessible lors de notre consultation.

Crédits illustration : Getty via Unsplash

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com