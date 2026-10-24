Margaret Atwood, Lee Child et Ian McEwan mettent un personnage aux enchères

Un nom dans un roman, et peut-être une petite place dans l’histoire littéraire : c’est ce que proposent plusieurs écrivains de renom à leurs lecteurs. Margaret Atwood, Zadie Smith et Ian McEwan ont accepté de confier à des enchérisseurs le choix du nom d’un personnage dans une œuvre à venir. L’argent récolté servira à financer les activités de Freedom from Torture, organisation britannique qui accompagne les personnes ayant subi des violences.

L’initiative, rapportée par The Guardian, accompagne le dixième anniversaire du festival littéraire de l’association. Lee Child, créateur du personnage de Jack Reacher, et Tracy Chevalier, autrice de La Jeune Fille à la perle, comptent également parmi les participants.

Les offres seront déposées en ligne du 28 octobre, à 10 heures GMT, jusqu’au 11 novembre. Chaque lot donne la possibilité de faire entrer un nom dans une fiction, sans pour autant acheter un rôle dans l’intrigue ni décider du destin du personnage. Les conditions particulières proposées par les différents romanciers restent à préciser.

Une immortalité littéraire qui se négocie

La formule a déjà fait ses preuves. En 2014, l'organisme avait réuni 17 auteurs pour une vente baptisée Immortality Auction, ou « vente aux enchères de l’immortalité ». Margaret Atwood, Ian McEwan et Zadie Smith y participaient déjà, aux côtés de Julian Barnes, Pat Barker ou Sebastian Faulks.

ActuaLitté avait alors consacré un article à cette initiative, dont les origines remontent au moins à 2000. Cette année-là, l’organisation, encore appelée Medical Foundation for the Care of Victims of Torture, avait recueilli 25.000 livres sterling grâce à une opération comparable.

Les écrivains n’ont pas tous accueilli le principe avec le même enthousiasme. À l’époque, Ruth Rendell avait fait savoir qu’elle détestait l’idée, avant de verser 10.000 livres à l’association. Martin Amis avait également décliné l’invitation, considérant que les noms occupaient une place trop importante dans ses romans pour être modifiés.

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D’autres se sont volontiers prêtés au jeu. Une enchérisseuse avait ainsi déboursé 6.200 livres pour voir son nom attribué au personnage principal de Dead Sexy, roman de Kathy Lette paru en 2003. En 2004, un donateur avait obtenu de figurer dans Pilcrow, d’Adam Mars-Jones, publié quatre ans plus tard.

Quand les lecteurs entrent dans la fiction

Tracy Chevalier, qui soutient ces ventes depuis 2006, reconnaît avoir d’abord hésité. Le choix d’un prénom ou d’un patronyme n’a rien d’accessoire pour une romancière : il accompagne un personnage pendant les années nécessaires à l’écriture d’un livre.

Sa première expérience l’a pourtant convaincue. Laura Devine, qui avait remporté les enchères, a donné son nom à une artiste de cirque dans Burning Bright, paru en 2007. Les deux femmes sont depuis restées amies.

Une autre adjudication a permis à Dody Bienenstock d’apparaître sous les traits d’une propriétaire de pension au caractère bien trempé, dans un récit situé à San Francisco. La romancière a depuis renouvelé l’expérience à plusieurs reprises, sans renoncer à façonner elle-même ses protagonistes.

Cette liberté de création reste essentielle au dispositif : le donateur apporte un nom, l’auteur se charge de lui inventer une existence. Le résultat ne garantit donc aucune ressemblance entre l’enchérisseur et son homonyme de papier.

La parole aux survivants de la torture

La vente accompagne Worlds into Words, manifestation organisée le 11 novembre, de 19 heures à 22 heures, à la London Library. Plus de 75 écrivains, poètes, artistes et illustrateurs contribuent à cette édition anniversaire.

Les lots comprennent également des dessins originaux de Quentin Blake, un ouvrage rare de Mary Wollstonecraft illustré par William Blake, ainsi qu’une rencontre avec la romancière Louise Doughty autour d’un club de lecture. Une tombola réunira plus de 30 marque-pages créés par des auteurs, accompagnés d’exemplaires dédicacés.

Le programme réserve surtout une place aux bénéficiaires de Freedom from Torture. Quatre membres de Write to Life, son atelier d’écriture, liront leurs textes aux côtés de Max Porter et du poète John Hegley. Un concours de poésie consacré à l’expérience des survivants réunira notamment Alan Hollinghurst et Rachael Allen au sein du jury.

Samuel Morton, responsable des événements et de la philanthropie de l’association, rappelle que les membres de Write to Life se retrouvent chaque semaine. L’écriture leur permet de partager leurs expériences, d’aborder les traumatismes traversés et d’exprimer leurs espoirs. Tracy Chevalier souligne, pour sa part, l’importance de laisser les personnes concernées raconter elles-mêmes leur histoire, plutôt que de confier systématiquement ce récit à un journaliste ou à un écrivain célèbre.

L’événement intervient alors que Freedom from Torture s’inquiète des projets de restriction des garanties accordées aux demandeurs d’asile au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Samuel Morton met notamment en garde contre des procédures susceptibles de renvoyer des survivants dans les pays où ils ont été torturés.

Les billets pour la soirée sont proposés à 60 livres sterling, boissons et restauration comprises. Les recettes contribueront au financement des soins spécialisés et de l’accompagnement assurés par l’association.

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Par Clément Solym

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