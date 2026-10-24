Hannah Arendt, black blocs et IA : des lectures qui dérangent

Hannah Arendt et les amitiés qui ont accompagné sa pensée ouvrent cette édition. La question de l'auteur et de l'intelligence artificielle surgit avec Thélyson Orélien, tandis que l'histoire des black blocs invite à revisiter le sens politique de l'émeute. Une autre comparaison relie la ruée vers l'or californien à la course actuelle à l'IA. Enfin, un économiste mexicain imagine une brèche dans le temps : cinq lectures pour interroger notre rapport au passé et au futur.

Biographie – Hannah Arendt, une vie pour penser la politique

Die Denkerin: Hannah Arendt und ihr Jahrhundert (« La penseuse. Hannah Arendt et son siècle »), de Grit Strassenberger, C.H. Beck, 2025.

Peut-on comprendre la pensée d’une philosophe en retraçant les rencontres qui ont jalonné son existence ? C’est l’une des questions soulevées par cette nouvelle biographie d’Hannah Arendt. De Marburg à New York, en passant par Paris, les échanges et les amitiés intellectuelles occupent une place centrale dans son parcours. Le livre revient ainsi sur le rôle des relations personnelles dans la formation et la circulation des idées, à rebours de la séparation radicale entre vie et œuvre défendue par Heidegger.

Lire l’article sur Books

Autofiction – Thélyson Orélien, le texte et son auteur

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, Grasset, 2026.

Que devient le jugement littéraire lorsque les circonstances de fabrication d’un texte suscitent la controverse ? À partir de l’exemple d’un tableau longtemps attribué à Goya, puis retiré de son catalogue avant d’être réévalué, Books interroge la place accordée à la signature et à la réputation. Une même œuvre change-t-elle de valeur en fonction du nom qui lui est associé ? La réflexion accompagne la lecture du roman de Thélyson Orélien et les questions entourant son écriture.

Lire l’article sur Books

Sociologie – Les black blocs et la politique de l’émeute

Black Bloc, White Riot (« Black bloc, émeute blanche »), d’A. K. Thompson, AK Press, 2010.

Les affrontements qui ont entouré la réunion de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle, en 1999, continuent de nourrir la réflexion sur les mouvements contestataires. Dans cet ouvrage, l’universitaire américain A. K. Thompson propose une interprétation politique de l’action des black blocs, y compris de ses formes les plus destructrices. Une lecture controversée de la violence collective, qui conduit à examiner les rapports entre mobilisation, classe sociale et pouvoir.

Lire l’article sur Books

Histoire – De la ruée vers l’or à la ruée vers l’IA

The Rush (« La ruée »), de Nathaniel Philbrick, Viking, 2026.

Les ambitions démesurées de la Silicon Valley rappellent-elles la fièvre qui s’empara de la Californie au XIXe siècle ? Dans son récit de la ruée vers l’or, Nathaniel Philbrick décrit l’attrait des fortunes rapides et la puissance des mythes qui précèdent parfois les conquêtes économiques. Books rapproche cette histoire de l’enthousiasme contemporain pour l’intelligence artificielle, sans réduire deux moments historiques distincts à une simple répétition.

Lire l’article sur Books

Science-fiction – Un économiste imagine tous les futurs

Testigo anticipado. Crónicas perdidas desde los umbrales del tiempo (« Témoin anticipé. Chroniques perdues depuis les confins du temps »), de Bernardo González-Aréchiga, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2026.

Spécialiste des modèles économiques, le Mexicain Bernardo González-Aréchiga choisit cette fois la fiction pour explorer les possibles. Son personnage principal, physicien et cosmologiste, découvre une anomalie dans la trame du temps. Le roman met ainsi en scène une autre manière de penser l’avenir : non comme un résultat qu’il suffirait de prévoir, mais comme un espace de décisions, de bifurcations et de constructions.

Lire l’article sur Books

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Hannah Arendt photographiée à New York en 1966. © Alamy

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com