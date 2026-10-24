En Bulgarie, des manuscrits vieux de mille ans exposés pendant trois heures

À 11 heures, les visiteurs pouvaient enfin les découvrir. À 14 heures, c'était terminé. Le 9 octobre, trois témoins de l'histoire du livre ont quitté temporairement les réserves de la Bibliothèque nationale bulgare, à l'occasion de la Journée des archivistes, célébrée le lendemain.

L'établissement avait réuni deux fragments d'un évangéliaire grec de la seconde moitié du Xe siècle et un ouvrage arménien des quatre Évangiles, copié en 966. Des pièces habituellement tenues à l'écart du public, pour des raisons de conservation.

Comme l'a expliqué Boyana Mincheva, responsable du département de préservation du patrimoine manuscrit et documentaire, à l'agence de presse bulgare BTA, le parchemin réagit rapidement aux changements de température et d'humidité. Ces pièces sont normalement conservées dans un environnement contrôlé, à 18 °C et 55 % d'humidité relative.

Les sortir de ces conditions habituelles représentait donc un risque, assumé par la bibliothèque pour favoriser cette rencontre exceptionnelle avec le public.

Un évangéliaire arménien du Xe siècle

Parmi les pièces présentées, l'une possède une histoire particulièrement bien documentée. L'évangéliaire arménien de 966 a été offert à la Bibliothèque nationale en 1892 par le monastère de Batchkovo, situé dans le sud de la Bulgarie.

L'objet a conservé l'apparence d'un livre entier. Pourtant, son contenu est incomplet, a précisé Boyana Mincheva à BTA. Une différence entre l'état matériel du volume et l'intégrité de son texte, qui rappelle combien l'histoire d'un ouvrage ancien se lit aussi dans ses lacunes.

À ses côtés figuraient deux fragments d'un évangéliaire grec byzantin contenant une sélection de passages des Évangiles destinés à la lecture liturgique. Ces feuillets remontent à la seconde moitié du Xe siècle, période durant laquelle leur texte a été copié sur parchemin.

Leur présentation ne correspondait à aucune découverte récente. Tous appartiennent depuis longtemps aux collections de l'institution. L'intérêt de l'événement résidait dans leur réunion temporaire et, surtout, dans la possibilité d'observer des témoins généralement réservés aux chercheurs.

Quand les pages d'un même livre sont dispersées

Intitulée « Sur les traces des manuscrits », l'exposition entendait aussi expliquer comment se reconstitue la trajectoire d'un livre ancien. Derrière une page isolée peuvent se dissimuler plusieurs siècles de déplacements, de transformations et de transmissions.

Dans son annonce du 8 octobre, la bibliothèque évoquait les interrogations qui accompagnent ce travail : à quelle époque un ouvrage a-t-il été réalisé ? Qui l'a copié, possédé ou modifié ? Et comment retrouver les différentes parties d'un volume aujourd'hui séparées par des milliers de kilomètres ?

Le cas n'a rien de théorique. Selon Boyana Mincheva, certains éléments conservés à Sofia appartiennent à des ensembles dont d'autres parties se trouvent désormais aux États-Unis. L'agence BTA ne précise toutefois ni les établissements concernés ni les références des pièces dispersées.

Pour les spécialistes, reconstituer ces parcours suppose de confronter les écritures, les caractéristiques matérielles et les traces laissées sur les feuillets. Un nom effacé, une annotation ou la présence d'un texte plus ancien sous une nouvelle écriture peuvent renseigner sur les usages successifs d'un même support.

La responsable a notamment détaillé les méthodes d'identification, de déchiffrement et d'étude des différentes couches d'écriture. Une enquête qui dépasse la seule lecture du contenu religieux : elle porte également sur la fabrication, la circulation et les transformations des livres.

Plusieurs centaines de visiteurs en trois heures

La présentation a attiré plusieurs centaines de personnes, selon le bilan officiel de la Bibliothèque nationale, publié le 12 octobre. Lecteurs, touristes et visiteurs ont ainsi pu accéder à ces documents pendant la courte plage horaire autorisée.

L'opération mettait aussi en lumière le travail des archivistes et des chercheurs chargés d'étudier ce patrimoine. Identifier un fragment ne consiste pas simplement à reconnaître une écriture ou à dater un texte : il faut également établir sa provenance, comparer les éléments disponibles et déterminer les liens éventuels avec d'autres collections.

C'est précisément cette démarche que Boyana Mincheva a présentée au public, depuis l'observation des premières traces jusqu'au rapprochement de témoignages parfois conservés dans plusieurs pays.

Organisée dans le foyer central de la bibliothèque, la manifestation s'est achevée à 14 heures, conformément aux horaires annoncés. Les deux feuillets grecs et l'évangéliaire arménien auront ainsi été accessibles pendant trois heures, le temps d'une présentation consacrée autant à leur histoire qu'au travail nécessaire à leur conservation.

Crédits photos : Bibliothèque nationale de Bulgarie

Par Clément Solym

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