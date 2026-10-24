Suite aux cas d'IA dans la rentrée littéraire, Gallimard prend des mesures

Chez Gallimard, les manuscrits passeront bientôt par un nouveau filtre. Selon une information deFrance Inter, Antoine Gallimard a informé les éditeurs de son groupe, par courriel, qu’à compter de janvier 2027, les textes reçus seront soumis au détecteur.

La mesure concerne nombre de maisons, puisque Madrigall figure en quatrième place des groupes éditoriaux français avec entre autres Flammarion, Denoël, P.O.L, Minuit, Casterman ou J’ai lu. Ni le logiciel retenu ni les conséquences d’un résultat positif sur la publication d’un ouvrage n’ont été précisés. De même, on ignore si le tamis s’appliquera également aux traductions.

Le mail du grand patron n’a peut-être aucun lien direct avec les nouvelles révélations dans l’affaire Thélyson Orélien. Ce 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec l’écrivain, après qu’un examen sur les documents de travail de son premier roman, C’était ça ou mourir, publié en France chez Grasset, a révélé l’usage de l’IA.

L’expertise obtenue dévoilait en effet que des traces de balises associées à l’IA auraient été découvertes dans les métadonnées. La maison reconnaît toutefois ignorer dans quelle proportion elles ont participé à l’écriture. Thélyson Orélien, lui, réfute encore.

Lilia Hassaine : Pangram affiche 21 %

Le recours à ces outils pose pourtant une difficulté première : quelle fiabilité pour ces résultats ? Depuis plusieurs semaines, alors que le Québécois était sous le feu des projecteurs et de la polémique, un nom est revenu, après des tests effectués sur Pangram : Lilia Hassaine et son roman Je, paru justement chez Gallimard le 20 août dernier.

ActuaLitté a soumis les deux manuscrits à Pangram 4.0 pour disposer d’une base comparative similaire. Celui d’Orélien obtient 84 % avec une classification « Mixed », suggérant un mélange de contenus humains et artificiels. Celui de Lilia Hassaine, sur les 47.920 mots du fichier PDF analysé, affiche 21 % de contenus “fabriqués” par IA – notamment des passages au début et à la fin du document, d'après le rapport.

Le score communiqué par Pangram demeure une estimation algorithmique, qui ne constitue en rien une preuve de l'origine du texte. Je figurait parmi les seize romans de la première sélection du Goncourt, annoncée le 2 septembre, avant d’être écarté de la deuxième liste, dévoilée le 6 octobre. Et comme les Académiciens n'ont aucune obligation de motiver leurs choix, l'absence n'a pas même été interrogée.

Les jurés du Goncourt ont-ils décidé d'une vigilance accrue suite à l'épisode Orélien ? Aucun élément ne relie l'élimination à une suspicion d’IA, bien que l'Académie ait pris des mesures : selon France Info, les huit ouvrages conservés pour le deuxième tour ont été examinés avec Pangram 4, comme l'a précidé le président de l’Académie, Philippe Claudel.

Or, le retrait du livre de Thélyson par l’Académie Goncourt visait également à protéger le Goncourt des lycéens – le roman de Lilia Hassaine figure toujours dans la sélection des 16 ouvrages en lice. En l'état, leurs situations n'ont rien de comparable : dans le premier cas, les investigations rapportées dépassent les seuls résultats d'un détecteur, dans le second, un pourcentage ne fait pas le printemps (d'autant que l'autrice nous a fourni des éléments complémentaires, voir en fin d'article).

Dans le dossier Orélien, les premières accusations contre l’écrivain, apparues le 21 septembre, reposaient sur des extraits de son roman analysés par Pangram. L’auteur avait fermement démenti toute génération de son texte par une machine, une position qu'il maintient aujourd'hui encore.

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Quatre jours plus tard, l’Académie Goncourt retirait C’était ça ou mourir de sa sélection, invoquant des plagiats antérieurs et des analyses jugées convergentes concernant l’usage de l’intelligence artificielle.

Des résultats à manier avec précaution

Dans une analyse publiée par ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy rappelait les limites des raisonnements statistiques employés pour transformer plusieurs signalements de Pangram en certitude.

Le fabricant revendique des performances élevées, mais reconnaît l’existence de faux positifs. Dans sa documentation technique du 16 octobre, il recommande d’écarter les pages de titre, sommaires et autres éléments éditoriaux avant analyse. Il conseille également de privilégier les fichiers texte ou Word : l’extraction des PDF peut produire des anomalies.

Cette prudence rejoint celle défendue par l’association Fabrication Humaine dans nos colonnes : un signalement algorithmique constitue un indice à examiner, non une démonstration incontestable pour attribuer un texte à une machine.

Albin Michel a déjà franchi le pas

Gallimard n’est d’ailleurs pas le premier éditeur français à introduire ces vérifications. France Inter rapporte qu’Albin Michel utilise déjà un logiciel de détection, sans faire de son verdict un critère décisif de publication. La lecture humaine conserve la priorité.

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Pour Madrigall, plusieurs modalités restent inconnues : les auteurs seront-ils informés des résultats ? Pourront-ils fournir leurs versions de travail en cas de suspicion ? Un manuscrit signalé fera-t-il systématiquement l’objet d’un examen complémentaire ? Nous avons sollicité le groupe pour tenter d'obtenir des précisions.

Mise à jour 13h55 :

Lilia Hassaine nous a transmis une capture d'écran présentant un score Pangram de 10 %. Selon ses indications, le roman a été soumis au logiciel « par Gallimard et par elle-même ». Ce résultat diffère des 21 % obtenus par ActuaLitté, sans que les éléments disponibles permettent de déterminer l'origine de cet écart. « Ce qui correspond à la marge d'erreur de Pangram », nous précise-t-elle.

Nous n'avons pas obtenu confirmation de ces 10 % de marge d'erreur : le logiciel revendique un taux de faux positifs de seulement 0,0041 % sur ses propres tests, bien que des évaluations scientifiques indépendantes aient mesuré des taux plus élevés, jusqu'à environ 2 % (etude de l'université du Maryland de 2025).

Capture d'écran fournie par Lilia Hassaine

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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