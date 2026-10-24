Suite à un cas d'IA dans sa rentrée littéraire, Gallimard prend des mesures

À compter de janvier 2027, le groupe Madrigall soumettra les manuscrits de ses maisons à la question « IA ou IA pas », via un logiciel de détection. Révélée par France Inter, la décision suit la rupture entre Thélyson Orélien et son éditeur canadien. Or, un test effectué avec Pangram sur Je, le roman de Lilia Hassaine (Gallimard), affiche 21 % de contenu supposément généré par IA. De quoi encourager à traquer la machine ?
Le 24/10/2026 à 10:42 par Nicolas Gary
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24/10/2026 à 10:42
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Chez Gallimard, les manuscrits passeront bientôt par un nouveau filtre. Selon une information deFrance Inter, Antoine Gallimard a informé les éditeurs de son groupe, par courriel, qu’à compter de janvier 2027, les textes reçus seront soumis au détecteur.
La mesure concerne nombre de maisons, puisque Madrigall figure en quatrième place des groupes éditoriaux français avec entre autres Flammarion, Denoël, P.O.L, Minuit, Casterman ou J’ai lu. Ni le logiciel retenu ni les conséquences d’un résultat positif sur la publication d’un ouvrage n’ont été précisés. De même, on ignore si le tamis s’appliquera également aux traductions.
Le mail du grand patron n’a peut-être aucun lien direct avec les nouvelles révélations dans l’affaire Thélyson Orélien. Ce 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé mettre fin à leur collaboration avec l’écrivain, après qu’un examen sur les documents de travail de son premier roman, C’était ça ou mourir, publié en France chez Grasset, a révélé l’usage de l’IA.
L’expertise obtenue dévoilait en effet des traces de balises associées à l’IA auraient été découvertes dans les métadonnées. La maison reconnaît toutefois ignorer dans quelle proportion elles ont participé à l’écriture. Thélyson Orélien continue de contester que son récit ait été rédigé par une IA.
Le recours à ces outils pose pourtant une difficulté première : quelle fiabilité pour ces résultats ? Depuis plusieurs semaines, alors que le Québécois était sous le feu des projecteurs et de la polémique, un autre nom circulait : Lilia Hassaine et son roman Je, paru chez Gallimard le 20 août dernier,
ActuaLitté a soumis les deux manuscrits à Pangram 4.0 pour disposer d’une base comparative similaire. Celui d’Orélien obtient 84 % avec une classification « Mixed », désignant un contenu que le programme estime mêler écriture humaine et artificielle. Celui de Lilia Hasaine, sur les 47 920 mots du fichier PDF analysé, affiche 21 % d’IA. Les zones suspectes apparaissent notamment au début et à la fin du document.
L’analyse ne vaut pas preuve, mais le rapprochement devient intéressant à un autre titre : Je figurait parmi les seize romans de la première sélection du Goncourt, annoncée le 2 septembre, avant d’être écarté de la deuxième liste, dévoilée le 6 octobre. Et comme les Académiciens n'ont aucune obligation de motiver leurs choix, l'absence est passée comme une lettre recommandée, sans accusé de réception. Or, le retrait du livre de Thélyson par l’Académie Goncourt visait également à protéger le Goncourt des lycéens, mais le roman de Lilia Hassaine figure toujours dans la sélection des 16 ouvrages. Deux poids, deux mesures ?
Aucun élément ne permet cependant de relier cette élimination à une suspicion d’IA. Selon RTL, les huit ouvrages conservés pour le deuxième tour ont été examinés avec Pangram 4, ce qu’avait précisé le président de l’Académie, Philippe Claudel. Quant à ceux qui n’ont pas franchi la deuxième liste… mystère.
Dans le dossier Orélien, les premières accusations contre l’écrivain, apparues le 21 septembre, reposaient sur des extraits de son roman analysés par Pangram. L’auteur avait fermement démenti toute génération de son texte par une machine.
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Quatre jours plus tard, l’Académie Goncourt retirait C’était ça ou mourir de sa sélection, invoquant des plagiats antérieurs et des analyses jugées convergentes concernant l’usage de l’intelligence artificielle. Jusqu’à lors, le nom de Hassaine circulait dans le milieu germanopratin, mais sous le manteau.
Dans une analyse publiée par ActuaLitté, le mathématicien Mouhamadou Sy rappelait les limites des raisonnements statistiques employés pour transformer plusieurs signalements de Pangram en certitude.
Le fabricant revendique des performances élevées, mais reconnaît l’existence de faux positifs. Dans sa documentation technique du 16 octobre, il recommande d’écarter les pages de titre, sommaires et autres éléments éditoriaux avant analyse. Il conseille également de privilégier les fichiers texte ou Word : l’extraction des PDF peut produire des anomalies.
Cette prudence rejoint celle défendue par l’association Fabrication Humaine dans nos colonnes : un signalement algorithmique constitue un indice à examiner, non une preuve suffisante pour attribuer un texte à une machine.
Gallimard n’est d’ailleurs pas le premier éditeur français à introduire ces vérifications. France Inter rapporte qu’Albin Michel utilise déjà un logiciel de détection, sans faire de son verdict un critère décisif de publication. La lecture humaine conserve la priorité.
À LIRE - Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter
Pour Madrigall, plusieurs modalités restent inconnues : les auteurs seront-ils informés des résultats ? Pourront-ils fournir leurs versions de travail en cas de suspicion ? Un manuscrit signalé fera-t-il systématiquement l’objet d’un examen complémentaire ? Nous avons sollicité le groupe pour tenter d'obtenir des précisions.
Crédits photo :
DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Amazon a définitivement éteint l’application Comixology le 4 décembre 2023, après avoir progressivement absorbé le service dans Kindle. Près de trois ans plus tard, le marché américain des comics numériques n’a toujours pas retrouvé de guichet unique. Mais il recommence à bouger : Neon Ichiban transforme le fichier en objet de collection, Sweet Shop parie sur la simplicité, tandis que les grands éditeurs décrivent surtout le numérique comme un outil de recrutement et d’internationalisation.
14/08/2026, 07:32
Après avoir aidé ses utilisateurs à se rencontrer, Hinge entend désormais raconter ce qui leur arrive ensuite. L’application lance son premier livre audio, composé de cinq histoires « vraies » de couples formés sur la plateforme et confiées à autant d’écrivains. Le tout sera accessible gratuitement. Après avoir industrialisé la rencontre, voici donc Hinge qui se découvre une vocation d’éditeur.
11/08/2026, 17:56
Une étude publiée le 5 août 2026 dans Judgment and Decision Making confronte des lecteurs américains à trois nouvelles littéraires et trois textes produits par ChatGPT. Dans ce protocole limité, les créations synthétiques obtiennent de meilleures notes de qualité et d’immersion. Le simple fait d’annoncer une origine humaine améliore pourtant l’accueil du récit, quelle que soit sa provenance réelle.
06/08/2026, 12:30
Dans une rédaction attachée aux livres, le direct n’est plus un bruit de fond réservé aux concerts et aux matchs. Il touche les lancements de romans, les salons littéraires filmés, les lectures sur Twitch, les ateliers d’éditeurs sur Instagram, puis les débats d’auteurs suivis en chat.
03/08/2026, 15:40
Les intelligences artificielles ne se contentent pas toujours d’engloutir des œuvres pour leur entraînement. Certaines les remettent en circulation, texte compris. Le poète américain Kyle Dargan a découvert quatre de ses poèmes reproduits sans autorisation sur Giggle Academy, avec des images, des notices et des questions vraisemblablement générées par IA. Publishers Weekly a retrouvé des centaines de pages comparables, apparemment constituées à partir de la bibliothèque en ligne de la Poetry Foundation.
02/08/2026, 09:30
Le piratage éditorial ne se contente plus de scanner les pages : il les fait parler. En Grèce, l’OSDEL annonce le retrait de 35 fichiers de livres audio diffusés sans autorisation sur YouTube et Spotify, ainsi que la fermeture de six comptes. Son bilan du premier semestre 2026 montre comment les voix artificielles accélèrent la fabrication et la circulation de contrefaçons sonores.
01/08/2026, 14:44
Amazon commence à modifier l’accès aux bibliothèques personnelles sur son site américain. À la place du raccourci habituel vers Manage Your Content and Devices, le menu des comptes renvoie désormais certains utilisateurs vers Your Books. Plus visuelle, cette interface rassemble papier, Kindle et Audible — mais laisse derrière elle plusieurs commandes essentielles. L’ancien gestionnaire n’a donc pas rendu les armes.
01/08/2026, 14:00
Les maisons d’édition peuvent associer plusieurs solutions « best-of-breed », chacune consacrée à une partie de leur activité, ou adopter un ERP métier couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur. Ces modèles n’ont pas les mêmes effets sur les données, les coûts ou la productivité.
30/07/2026, 13:30
Ce 15 juillet, de nouvelles observations rapportées par l’Australian Antarctic Program Partnership ont montré que les eaux profondes d’Antarctique diminuent quatre fois plus vite depuis 2015. Ce phénomène, qui touche un élément clé, mais peu visible du climat mondial, fait étrangement écho aux Fantômes de Shearwater de Charlotte McConaghy (Actes Sud Audio, trad. Marie Chabin) : sur une île de l’océan Austral frappée par les tempêtes, une famille tente de préserver une banque de graines alors que l’eau monte et que les secrets remontent avec elle.
29/07/2026, 10:26
Qui recevra le prochain prix Nobel de littérature ? George R. R. Martin annoncera-t-il enfin la sortie de The Winds of Winter ? Sur Polymarket et Kalshi, ces questions deviennent de véritables paris en ligne, sur lesquels les internautes peuvent miser de l’argent. Mais derrière cette transformation de l’actualité littéraire en objet de spéculation se joue une bataille juridique internationale. La France vient de durcir le blocage de Polymarket, tandis que plusieurs États américains cherchent à reprendre le contrôle.
28/07/2026, 16:28
Kobo complète son implantation en Argentine avec trois liseuses distribuées officiellement par Electro World Group. Lancée à la fin de l’année 2025, l’offre comprend désormais les Clara BW, Clara Colour et Libra Colour, avec garantie et service technique dans le pays. Un avantage concret sur un marché encore largement dépendant des circuits d’importation.
23/07/2026, 16:46
Correction d’épreuves, traduction, métadonnées, accessibilité ou exploration des fonds : Veristage affirme que sa plateforme Insight traite chaque mois un volume de texte équivalent à plus de 50.000 ouvrages. Un chiffre fourni par l’entreprise, en forte hausse depuis février, qui illustre le passage des premiers essais à une utilisation régulière dans les chaînes éditoriales.
23/07/2026, 11:47
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