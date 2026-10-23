Histoire de l'extrême droite française

900 pages pour l'« extrême droite », Olivier Dard préfère souvent parler de « droites nationalistes », avec l'idée de retrouver ce qui, selon lui, en constitue l’un des fils les plus durables : la nation élevée au rang de principe politique supérieur, avec ses ennemis, ses mythologies et ses formes successives. Entre le légitimisme, le boulangisme, l’Action française, les ligues, Vichy, l’Algérie française, la Nouvelle Droite, le Front national et le RN, il existe des héritages, mais aussi des abandons, des recompositions et des contradictions.

Avant les urnes, la plume

Dans les années 1880-1890, le boulangisme, puis l’affaire Dreyfus, font entrer le nationalisme dans une autre époque. Autour de Maurice Barrès, Charles Maurras ou Édouard Drumont, une politique de masse encore fragile électoralement, mais déjà capable de fabriquer des représentations puissantes, des ennemis et un langage.

C’est l’un des paradoxes qui traversent tout l’ouvrage : pendant longtemps, cette famille politique est plus influente qu’elle n’est forte. Elle dispose de plumes, de journaux, de revues, de maisons d’édition, parfois d’une capacité réelle à imposer ses thèmes, mais beaucoup moins d’élus et encore moins d’organisations capables de conquérir durablement le pouvoir.

Les ligues ne sont pas des partis au sens classique, mais des groupes de pression, des organisations militantes qui se méfient précisément des partis, accusés de diviser la nation. La droite nationaliste peut alors peser sur d’autres droites sans nécessairement disposer elle-même d’une traduction parlementaire équivalente. Elle existe par porosité autant que par autonomie.

À partir de 1940, les droites nationalistes ont très majoritairement soutenu l’État français et l’on retrouve leurs hommes dans la propagande, la presse ou l’antisémitisme d’État. Mais elles n’avaient pas, avant-guerre, produit une classe dirigeante susceptible de prendre seule possession de l’appareil d’État. Vichy agrège aussi d’autres traditions, d’autres parcours et d’autres intérêts. À l’inverse, certains hommes issus de l’Action française rompent avec leur milieu et rejoignent la Résistance, Daniel Cordier en étant l’exemple le plus célèbre.

Une famille qui sait survivre

Après 1945, l’extrême droite semble politiquement écrasée : l’épuration, le discrédit de Vichy et de la collaboration ont détruit une grande partie de ses réseaux. Des journaux comme Rivarol, des écrivains, des essayistes et des éditeurs entretiennent des réseaux et des références, malgré tout.

Puis viennent l’Indochine, l’Algérie française, l’OAS et les recompositions des années 1960. Le livre suit alors Dominique Venner, Ordre nouveau, la Nouvelle Droite, le GRECE, le Parti des forces nouvelles, avant d’arriver à la création du Front national en 1972. Rien n’est rectiligne. Les organisations disparaissent, se divisent, changent de nom, recyclent des hommes et des idées. Certaines obsessions restent, d’autres se déplacent.

Jean-Marie Le Pen constitue évidemment une rupture majeure. Sa longévité lui permet de traverser plusieurs âges politiques : le poujadisme, l’Algérie française, l’anticommunisme de la guerre froide, le libéralisme des années Reagan, puis l’installation durable du FN. Là encore, Olivier Dard rappelle que Le Pen a longtemps cherché une relation avec la droite classique. Il appelle ainsi à voter Valéry Giscard d’Estaing au second tour de 1974 et rêve encore, dans les années 1980, d’une possible alliance.

Puis viennent les provocations antisémites, le « détail », les ruptures avec la droite parlementaire et cette position devenue presque constitutive : vouloir entrer dans le jeu tout en cultivant les raisons de rester à sa frontière.

Quand le paradoxe s’inverse

Pour résumer, pendant une grande partie du XXe siècle, la droite nationaliste française dispose d’une influence intellectuelle et médiatique parfois considérable pour une puissance politique souvent faible. Au début du XXIe siècle, la situation paraît presque renversée.

Le RN est désormais une force électorale et parlementaire centrale. En revanche, il ne dispose pas nécessairement d’un équivalent contemporain de l’univers intellectuel qui entourait Barrès ou Maurras. Le parti s’est professionnalisé, électoralisé, absorbé par la conquête du pouvoir.

La « dédiabolisation » de Marine Le Pen fonctionne plutôt par retraits successifs. Le parti adopte un langage républicain et laïque que ses prédécesseurs auraient parfois combattu, tandis que l’islam devient l’un des principaux objets autour desquels cette laïcité est mobilisée. Le FN devient RN, Jean-Marie Le Pen est exclu par sa fille, mais le patronyme lui-même reste un capital politique presque dynastique.

Le RN peut être considéré comme un héritier non directement assumé mais bel et bien effectif de cette longue famille nationaliste.

Des signaux faibles ? Caroline Parmentier, chargée de vendre la dédiabolisation du RN aux médias, a signé pendant 30 ans des écrits racistes et antisémites dans le quotidien Présent, et défendait encore Pétain en 2018. Marine Le Pen lui a maintenu sa confiance. En juin 2026, Le Monde révélait que le groupe européen présidé par Bardella avait versé 115.213 € en un an à l'entreprise d'un militant identitaire condamné pour violences. La préférence nationale demeure, les vieux réseaux aussi, jusque dans l'entourage des dirigeants.

De la justice aux médias publics, de la rue aux garanties constitutionnelles, les prises de position, encore récentes, dessinent un rapport aux institutions et aux contre-pouvoirs qui mérite d'être examiné au-delà du seul changement d'image. Difficile, alors, de ne pas repenser à cette formule attribuée à Jordan Bardella dans des échanges de 2013 révélés par Mediapart, qui résume l'extrême droite française du XXIe siècle : « La politique, c'est de la com. » Le président du RN conteste toutefois la paternité de ces messages.