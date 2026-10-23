De sa naissance à sa mort, le roi Arthur raconté par la Pléiade

En 1191, les moines de Glastonbury annoncent une découverte extraordinaire : ils auraient retrouvé la tombe du roi Arthur et de Guenièvre. Des ossements, une croix de plomb portant une inscription, un lieu de sépulture. Invérifiable. Dans les récits de Geoffroy de Monmouth, Arthur, mortellement blessé, avait été transporté vers Avalon pour y être soigné. Une disparition, plutôt qu'une mort.

Pour comprendre, il faut revenir à sa naissance. Cette édition bilingue et illustrée rassemble, dans une première partie, les principales scènes de la vie d'Arthur extraites du Livre du Graal, vaste cycle en prose du XIIIe siècle, avant de reproduire intégralement La Mort du roi Arthur.

On y apprend que la naissance de ce roi exemplaire repose sur un mensonge. Uter désire Ygerne, épouse du duc de Tintagel. Merlin lui permet de prendre l'apparence du mari absent. La femme accueille l'homme qu'elle croit reconnaître. Elle ignore que celui qui partage son lit n'est pas son époux. Merlin demande à Uter de faire consigner par écrit la date et l'heure exactes de cette nuit.

Merlin, lui, est conçu lorsqu'un démon abuse de sa mère. Mordret, enfin, est le fils qu'Arthur engendre avec sa propre demi-sœur, épouse du roi Lot. Trois filiations marquées par la transgression. Le fils du diable prépare l'avènement du roi, le fils incestueux du roi lui infligera sa blessure mortelle. La parenté, censée assurer la continuité du pouvoir, contient dès l'origine de quoi le défaire.

Le roi Arthur ne raconterait pas seulement l'histoire d'un royaume qui échoue, mais l'impossibilité de faire coïncider durablement trois ordres : le pouvoir des hommes, leurs désirs et les exigences du sacré.

C'est aussi sur le conseil du magicien qu'Uter fait établir la Table ronde, qui passe ensuite au roi Léodagan, avant de revenir à Arthur dans la dot de Guenièvre. Ici, on prétend donner une forme à l'ordre que le souverain souhaite établir. Elle représente explicitement la rondeur du monde et le mouvement des astres. Elle constitue une image du cosmos : des chevaliers venus de différents territoires y sont réunis dans une même fraternité.

Tout semble pouvoir s'accomplir dans cette figure parfaite. Le Graal est même retrouvé. Galaad accomplit sa destinée spirituelle. La quête atteint son terme.

Pourtant, lorsque vient La Mort du roi Arthur, la communauté se désagrège. L'accomplissement du sacré ne sauve rien. Les chevaliers qui ont poursuivi la perfection spirituelle retrouvent un monde livré aux passions humaines. Le Graal quitte la terre, laissant derrière lui des hommes incapables de vivre ensemble.

Le royaume terrestre est perdu

Chez Morgane, Arthur avait découvert les peintures réalisées par Lancelot pendant sa captivité, retraçant son amour pour Guenièvre. Le roi avait fait murer l'accès à la chambre, mais lorsque l'adultère éclate au grand jour, les événements s'enchaînent. Guenièvre est condamnée au bûcher. Lancelot vient la délivrer et tue Gaheriet, le frère de Gauvain. Celui-ci réclame vengeance. Arthur part en guerre contre son plus grand chevalier, laissant à Mordret l'occasion de s'emparer du royaume.

Arthur affronte Mordret, le fils né de son union incestueuse. Il le tue, mais reçoit de lui une blessure mortelle. La filiation qui devait assurer la continuité du pouvoir aboutit à une destruction réciproque : le père et le fils se donnent la mort. Arthur retrouve son fidèle échanson, Lucan. Le roi, accablé de douleur, le prend dans ses bras et le serre si fort qu'il lui fait éclater le cœur. Il le tue involontairement en l'étreignant.

Il ordonne à Girflet de jeter Escalibor dans un lac. Quand Girflet finit par la lancer, une main surgit de l'eau, saisit l'épée et disparaît. Le pouvoir ne sera pas transmis. On change d'âge. Cette arme, qui avait consacré une souveraineté, retourne à l'ordre merveilleux dont elle provenait. Arthur ne peut la léguer à personne, comme si ce qui avait fondé son règne refusait désormais de lui survivre.

Puis vient la nef, avec les femmes qui emportent le roi blessé. Morgane se trouve parmi elles. La Mort du roi Arthur donne au souverain une sépulture. Ce sont les autres traditions, les récits antérieurs et les lectures postérieures qui continueront d'entretenir la possibilité de son retour.

La Légende du Graal

Revenons à cette chambre murée. Arthur peut dissimuler les peintures où Lancelot a retracé son amour pour Guenièvre. Il ne peut pourtant effacer Mordret, le fils né de sa propre transgression, qui finira par le tuer.

Pourquoi la Table ronde, qui figure l'harmonie du cosmos, échoue-t-elle à maintenir l'unité des hommes ? Peut-être parce qu'elle possède la forme de la perfection, sans parvenir à accueillir ce qui la contredit.

Carl Gustav Jung a consacré une partie de ses recherches au problème de la quaternité : le quatre symbolise une totalité qui ne peut s'accomplir sans reconnaître ce que l'idéal voudrait exclure - l'ombre, le corps, le mal. Emma Jung et Marie-Louise von Franz ont exploré cette contradiction dans La Légende du Graal.

Ygerne est trompée pour que naisse le roi. Guenièvre aime celui qu'elle ne devrait pas aimer. Morgane détient un pouvoir que l'ordre chevaleresque ne maîtrise pas. Et Mordret, surtout, n'est pas un ennemi venu d'ailleurs : il est l'ombre d'Arthur, ce que le souverain a lui-même engendré et qui revient le détruire. Le Graal est trouvé, mais le royaume se défait. La perfection spirituelle n'a pas réconcilié les hommes. Le sacré a été atteint, sans que le monde soit sauvé de ses contradictions.

La Table ronde avait la forme de la totalité. Il lui manquait ce qui permet de l'accomplir : la reconnaissance de ses propres ténèbres.

On l'aura compris, l'histoire mérite de grandes adaptations, comme celle de Boorman, qui respecte la dimension mystérieuse du récit, qui est tout sauf une histoire hollywoodienne pour divertir ceux qui se bavent dessus.

Mourir comme un homme, dormir comme un dieu

Il reste, au terme du récit, une dernière contradiction. Arthur est mort, et pourtant on l'attend. Philippe Walter, qui préface cette Pléiade, a rapproché le souverain, dans Arthur, l'Ours et le Roi (2002), d'un ancien imaginaire de l'ours sacré, associé à la royauté dans certaines traditions préchrétiennes. L'ours disparaît pendant l'hiver, mais sa disparition n'est pas une mort. Elle prépare son retour.

Dans une telle lecture mythologique, Arthur pourrait relever d'un imaginaire de la dormition : un souverain absent du monde visible, sans avoir cessé d'exister. Pour l'histoire chrétienne, l'homme meurt, puis son âme connaît un autre destin. Pour les mythes du retour, le souverain peut demeurer disponible, dans l'attente d'un nouveau temps.

Le tombeau et Avalon ne racontent donc pas exactement la même chose. Le premier donne une fin à la vie d'un homme. La seconde maintient ouverte la possibilité que cette fin ne soit qu'une interruption.

Cette Pléiade est une nouvelle naissance d'Arthur, sous une nouvelle forme, comme cela se fait toujours. Gallimard avait déjà publié le Livre du Graal en trois volumes, parus en 2001, 2003 et 2009. La nouveauté tient moins aux textes qu'à la manière de les réunir. Une manière de redécouvrir Arthur dans la langue verte des « Anonymes » du Moyen Âge.

Par Hocine Bouhadjera

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