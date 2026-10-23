J.K. Rowling accuse "l’activisme transgenre d’être élitiste"

En avril 2025, J.K. Rowling célébrait une décision de la Cour suprême britannique sur la définition juridique du sexe. En juin, elle lançait un fonds privé destiné à financer des procédures contestant certaines politiques d'inclusion des personnes transgenres. Cette fois, la romancière s'attaque aux « élites ».

Dans une « mise à jour » de son essai publié en juin 2020, partagé sur son site officiel, elle assure que « ses convictions n'ont pas changé ». Malgré les nombreuses menaces qu'elle affirme avoir reçues, elle entend poursuivre son engagement, notamment financier.

L'activisme transgenre, une affaire d'élites ?

Selon la romancière britannique, les grandes mobilisations du XXe siècle pour les droits civiques, les femmes et les homosexuels sont nées de mouvements populaires. Le militantisme transgenre suivrait le chemin inverse : issu des universités, il aurait progressivement gagné les institutions politiques, culturelles et administratives. « Il est élitiste dans son essence », écrit-elle.

L'écrivaine accuse notamment les femmes occupant des postes importants dans les médias, l'édition et l'université de défendre des politiques inclusives sans en subir les conséquences. Elle oppose les personnalités fortunées, disposant de vestiaires protégés par des agents de sécurité, aux salariées contraintes de partager des espaces collectifs.

Les syndicats n'échappent pas à ses critiques. Pour dénoncer leur supposé abandon des classes populaires, elle cite des statistiques officielles britanniques : 65 % des salariés syndiqués possèdent un diplôme supérieur ou une qualification équivalente, contre 52 % des non-syndiqués. Des chiffres exacts, qui ne démontrent pourtant rien des convictions de leurs dirigeants.

Rowling affirme également que les sondages témoignent d'un rejet populaire du militantisme transgenre. Or, une enquête YouGov publiée en février 2025 révélait une opinion partagée : 49 % des Britanniques interrogés acceptaient le principe d'un changement de genre sur le plan social, contre 35 % qui s'y opposaient. En revanche, 55 % refusaient l'accès des femmes transgenres aux toilettes féminines. Les réponses varient donc selon les questions posées, loin du rejet général qu'elle suggère.

Des accusations sans preuves suffisantes

Plus préoccupant, J.K. Rowling associe les femmes transgenres aux comportements criminels masculins. Elle affirme qu'aucune preuve ne permettrait de distinguer leur profil criminel de celui des hommes en général.

Son essai ne cite pourtant aucune étude établissant une telle équivalence. Dans une réponse officielle de mai 2025, l'Office for National Statistics précisait ne pas produire généralement les statistiques relatives aux auteurs d'infractions et aux condamnations.

Des données judiciaires existent néanmoins : en décembre 2024, le ministère britannique de la Justice indiquait que 151 des 245 détenus transgenres de sexe légal masculin avaient été condamnés pour une infraction sexuelle. Mais ces chiffres, limités à la population carcérale et incluant également des personnes non binaires, ne permettent pas de comparer les comportements criminels des femmes transgenres à ceux des hommes dans la population générale. Le ministère a confirmé en janvier 2026 que ses statistiques nationales de condamnations ne permettaient pas d'identifier spécifiquement les femmes transgenres.

De plus, ce raisonnement dangereux laisse de côté les violences subies par les personnes transgenres. Selon les chiffres publiés le 8 octobre 2026 par le ministère britannique de l'Intérieur, 3955 infractions haineuses liées à l'identité transgenre, réelle ou supposée, ont été enregistrées en un an en Angleterre et au pays de Galles.

À souligner, Rowling reconnaît que toutes les femmes transgenres ne sont pas des prédatrices et qu'elles doivent bénéficier de leurs droits fondamentaux. Dans son texte, elle les désigne cependant comme des hommes s'identifiant comme femmes. Rowling s'en prend également à Amnesty International UK, qui avait présenté son centre d'aide aux victimes de violences sexuelles, Beira's Place, comme une organisation hostile aux droits humains.

Elle omet de rappeler que le 31 juillet 2026, Amnesty a officiellement présenté ses excuses. L'organisation a reconnu que le document incriminé n'aurait jamais dû être publié et que sa qualification ne représentait pas sa position institutionnelle. Le texte avait été retiré sous 48 heures.

Harry Potter au cœur de la contestation

La polémique dépasse désormais les réseaux sociaux : le 15 octobre dernier, quelques jours avant la nouvelle tribune, des militants pour les droits des personnes transgenres ont interrompu le tapis rouge d'une représentation de gala de Harry Potter et l'Enfant maudit, au Palace Theatre de Londres.

Masqués, plusieurs manifestants se sont allongés devant les invités avant d'être évacués par la sécurité. L'un d'eux portait un tee-shirt proclamant « Rowling money kills » (« L'argent de Rowling tue » NdR). Le collectif Guild of Angry Transsexuals entendait dénoncer le financement, par les revenus de la franchise, de procédures judiciaires visant les droits des personnes transgenres. Neil Blair, agent de l'écrivaine, a condamné cette action, estimant qu'elle avait mis en danger le public et le personnel du théâtre.

Depuis la publication de l'essai, les critiques se poursuivent. Dans LGBTQ Nation, le 22 octobre, John Russell qualifie Rowling de « militante anti-trans milliardaire », lui reprochant notamment de présenter les revendications des personnes transgenres comme une menace pour les classes populaires sans en apporter la démonstration.

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Sur X, plusieurs internautes dénoncent les contradictions du discours de Rowling. « J.K. Rowling fait ce truc de riches : mettre toutes les personnes des classes populaires dans le même panier, comme si elles pensaient toutes pareil et avaient besoin d'être sauvées par des gens qui possèdent des yachts. Cette façon de penser, c'est la définition même de l'élitisme » (@OfSelina).

Crédits photo : BBC

Par Clotilde Martin

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