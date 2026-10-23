Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

En 2010, après le séisme qui a détruit sa maison en Haïti, Thélyson Orélien part pour le Canada avec, écrira-t-il plus tard, une valise « pleine de rêves et de peurs ». En 2017, sur un coin de table à Laval, il commence un roman. Il en achève une première version en 2019, à peu près au moment où il apprend la mort de sa mère. Ce livre, C'était ça ou mourir, raconte l'histoire d'un réfugié haïtien qui demande l'asile au Canada.

Le 21 septembre 2026, le livre remporte le prix du roman Fnac. Le jour même, le compte anonyme « Balance ton Claude » affirme, sur la foi du détecteur Pangram, qu'il aurait été presque entièrement produit par une IA. Quatre jours plus tard, l'Académie Goncourt le retire de sa sélection, sur fond d'accusations de recours à l'IA et de plagiats antérieurs, que l'auteur reconnaîtra. Thélyson Orélien nie qu'une seule phrase de son roman vienne d'une machine, et dénonce les menaces et le harcèlement raciste qu'il dit avoir subis.

Pendant un mois, la controverse s'est surtout nourrie de scores. Soumis en entier à Pangram par La Presse, le roman obtient 94 %. Le romancier québécois Bryan Perro teste alors l'un de ses propres livres, publié en 2006, bien avant l'IA générative : 73 %. Ce résultat isolé ne dit rien de la fiabilité générale de l'outil. Il montre au moins qu'un livre écrit avant ces technologies peut obtenir un score élevé.

Le 21 octobre, l'affaire change de nature. Boréal, son éditeur québécois, annonce qu'une expertise des versions de travail a révélé des traces de balises d'IA dans les métadonnées de certains fichiers, et rompt avec l'auteur au nom de la confiance. L'éditeur reconnaît toutefois ignorer l'ampleur de ce recours, et ne jamais pouvoir, sans doute, le mesurer. Thélyson Orélien continue de nier. Je ne prétends pas trancher. Mais même ces nouveaux éléments, plus solides qu'un score, portent sur la manière dont un texte a été produit. Ils laissent entière une autre question.

Trois questions, dont une plus difficile

L'affaire a posé deux questions légitimes. Une machine a-t-elle produit les phrases ? Une éventuelle utilisation de l'IA aurait-elle dû être déclarée ? Un prix littéraire est parfaitement fondé à s'en soucier.

Il en existe une troisième, plus difficile : les critères selon lesquels un écrivain juge son propre travail sont-ils véritablement les siens ? Pourquoi garde-t-il une scène, supprime-t-il un chapitre, laisse-t-il une fin ouverte ? La réponse ne dépend pas seulement de celui qui a rédigé les phrases, mais de la manière dont ces critères ont acquis leur autorité. Aucun détecteur ne peut établir cette histoire. Le manuscrit non plus.

L'écrivain que personne ne soupçonnera

Imaginons un romancier, Daniel. Il se méfie de l'IA et n'a jamais utilisé d'agent conversationnel. Il écrit à la main, corrige tard dans la nuit, et chaque phrase est la sienne. Il publie depuis des années ; personne ne songerait à soumettre son roman à un détecteur.

Mais aucun écrivain ne se forme seul. Son éditrice utilise désormais l'IA pour analyser le rythme des manuscrits. Son ancien professeur d'écriture s'appuie sur des analyses produites avec ces outils. Des amis de son atelier discutent de style avec des agents conversationnels. Leurs préférences évoluent et parviennent à Daniel de la manière la plus ordinaire : autour d'un café, dans les marges d'un manuscrit.

Daniel n'a jamais consulté la machine. Une idée qui a transité par elle peut pourtant contribuer aux critères selon lesquels il écrit.

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Cela ne signifie pas qu'il manque d'indépendance : tout écrivain hérite de traditions, de lectures et de conversations, et une idée ne devient pas suspecte du seul fait qu'elle est passée par une IA. La question est ailleurs : comment un critère reçu d'autrui devient-il un critère dont on peut véritablement répondre ?

Écrire les phrases ne suffit pas

Depuis longtemps, Daniel préfère les fins ouvertes. Un soir, il relit son manuscrit après plusieurs semaines d'interruption. La conclusion, qu'il jugeait audacieuse, lui paraît désormais facile. A-t-il fait confiance au lecteur ou simplement évité de choisir ? Il peut réécrire la fin selon ses critères habituels, ou remettre en cause ces critères eux-mêmes. Dans les deux cas, une question demeure : d'où tirent-ils leur autorité ?

Prenons sa préférence pour les fins ouvertes. Daniel peut l'avoir véritablement faite sienne : au fil des années, il l'a confrontée à ses lectures, à ses échecs, à ses propres objections, l'a abandonnée puis retrouvée. Il peut aussi l'avoir reçue sans jamais l'examiner, alors que rien ne l'en empêchait. Plus préoccupant, enfin, les conditions dans lesquelles elle s'est imposée peuvent avoir compromis sa capacité à l'évaluer véritablement.

Ce qui compte n'est donc pas l'origine d'un critère, mais l'histoire de son appropriation. Cette histoire peut être longue et parfaitement ordinaire. Elle peut aussi rester invisible, y compris pour Daniel, qui pourrait être sincèrement convaincu d'avoir tout pesé sans que cette conviction en apporte la preuve.

Plusieurs voix, une seule source

C'est ici que l'IA pourrait introduire une difficulté particulière : non dans les textes qu'elle produit, mais dans les jugements qu'elle contribue à diffuser.

Lorsqu'un écrivain reçoit le même conseil de trois personnes qu'il respecte, leur accord lui paraît convaincant, d'autant plus qu'il les croit arrivées là chacune de leur côté. Si toutes trois ont puisé dans une même source, leur accord compte encore, mais il apporte moins de confirmations indépendantes qu'il n'y paraît. La philosophie du témoignage connaît bien ce problème.

Imaginons que l'éditrice de Daniel, son ancien professeur et un ami écrivain aient chacun consulté, séparément, des systèmes d'IA semblables. Daniel entend trois voix. Il entend peut-être, en partie, la même.

Le phénomène n'est pas entièrement nouveau : écoles, ateliers et prix ont toujours fait converger les goûts. La nouveauté tient à l'invisibilité de la source commune. On peut retrouver et discuter un manuel de style célèbre ; on ne discute pas avec ce que chacun a demandé seul, le soir, à une machine.

Entouré de personnes qui semblent partager la même conviction, Daniel peut ne jamais éprouver le besoin de la remettre en question. Et si l'accord devenait assez puissant pour que les objections perdent leur crédibilité avant même d'être examinées, ce sont les conditions mêmes de son jugement qui pourraient se dégrader. Non que tout consensus empêche de penser : un écrivain peut s'approprier un critère malgré l'unanimité de son entourage, ou le remettre en cause sans attendre qu'un autre le contredise.

C'est une hypothèse, non un constat, et elle mérite d'être étudiée. Mais si l'IA modifie l'indépendance intellectuelle des écrivains, ses effets les plus difficiles à déceler se trouvent peut-être dans les conversations qui entourent les manuscrits, plutôt que dans les manuscrits eux-mêmes.

À qui accorde-t-on le bénéfice du doute ?

Quelques jours avant l'affaire, l'essayiste Samuel Fitoussi, qui reconnaîtra être à l'origine du compte accusateur, prédisait sur son blog que les auteurs à la réputation antérieure à l'IA bénéficieraient d'une présomption d'authenticité, et que les inconnus seraient exposés au soupçon. Il y voyait un problème, non un objectif.

Une semaine plus tard, la prédiction avait un visage : celui d'un primo-romancier peu connu en France. Cela ne permet pas de conclure que les soupçons étaient motivés par son origine, ni que toutes les critiques étaient injustifiées ; les attaques racistes qu'il rapporte doivent être distinguées des interrogations légitimes sur le manuscrit.

Nous avons besoin de présumer que chacun peut répondre de ses jugements ; il serait impossible de reconstituer l'histoire de chaque conviction. Mais cette présomption n'est pas une preuve, et rien ne justifie qu'elle soit accordée aux écrivains établis et refusée aux nouveaux venus.

Ce qu'un détecteur ne pourra jamais établir

Thélyson Orélien a demandé que son roman soit jugé pour ce qu'il est. Sur le plan littéraire, cette demande est légitime. Une œuvre mérite d'être appréciée pour ce qu'elle raconte et pour la manière dont elle le raconte, sans être réduite au résultat d'un logiciel.

Cela ne rend pas les questions de provenance ou de transparence sans importance. Elles relèvent simplement d'une autre interrogation. Un détecteur peut éventuellement fournir des indices sur la production d'un texte. Il ne peut pas établir si les critères qui ont gouverné les décisions de l'écrivain sont devenus les siens par un exercice véritable de son jugement.

Cette distinction vaut aussi pour ceux qui dénoncent l'utilisation de l'IA : leurs propres critères d'originalité et d'authenticité ont, eux aussi, une histoire. Elle vaut enfin pour le présent article.

Ce texte a été élaboré avec l'aide d'un système d'intelligence artificielle, utilisé notamment pour examiner les sources, éprouver l'argumentation et proposer des formulations ensuite retravaillées. Cette assistance ne prouve ni ne réfute que les jugements défendus ici soient les miens. La question pertinente est celle de l'histoire par laquelle les critères qui ont guidé mes choix sont devenus les miens. Je considère pouvoir en répondre. Mais cette conviction ne constitue pas, à elle seule, une preuve.

Au fond, nous nous sommes habitués à chercher la machine dans les phrases. Nous devrions aussi nous demander comment les jugements qui façonnent ces phrases deviennent ceux de leur auteur. Cette histoire se construit parfois sur un coin de table, devant un manuscrit repris après plusieurs semaines, ou au fil de conversations dont personne n'a conservé la trace.

Et elle ne se laisse pas réduire à un pourcentage.

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Cette tribune est adaptée d'un essai plus développé, « The Author Who Never Used AI », publié en anglais sur Substack. Elle s'appuie également sur Peter Kahl, « The History of a Change of Mind: Why Thinking It Through Does Not Establish Authorship » (2026).

Peter Kahl est chercheur indépendant (Lex et Ratio), basé à Prague. Titulaire d'un LLM (master en droit) de l'Université de Reading, il travaille sur la gouvernance de l'IA, la philosophie de l'IA, la philosophie de l'esprit et la théorie de l'agentivité.

Crédits photo : Thélyson Orélien (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

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Par Auteur invité

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