Australie : un livre de gâteaux d’anniversaire surclasse les classiques littéraires

Un gâteau en forme de train, une piscine remplie de gelée et un canard au bec garni de chips : ces créations ont leur place parmi les livres favoris des Australiens. Elles figurent dans The Australian Women’s Weekly Children’s Birthday Cake Book, recueil paru en 1980 qui devance Stasiland d’Anna Funder (23e), mais aussi Picnic at Hanging Rock de Joan Lindsay (26e).

Les résultats de cette consultation, dévoilés les 17 et 18 octobre, ont consacré Cloudstreet, de Tim Winton, devant The Book Thief de Markus Zusak et Boy Swallows Universe de Trent Dalton. La radio publique a comptabilisé 280 047 sélections.

Chaque participant pouvait désigner jusqu’à dix ouvrages, à condition qu’ils présentent un lien avec l’Australie, par leurs créateurs ou leur élaboration éditoriale. Tous les genres étaient admis.

Le succès d’un roman écrit loin de l’Australie

Paru en 1991, Cloudstreet retrace vingt ans de la vie de deux familles modestes, les Lamb et les Pickles, réunies dans une vaste demeure de Perth après des revers de fortune. Le roman a reçu le prix Miles Franklin en 1992 et a été traduit en français par Nadine Gassié, chez Rivages en 2005, avant une édition de poche en 2007.

Tim Winton l’avait achevé sur l’île grecque d’Hydra, au terme d’un séjour européen passé notamment par Paris et l’Irlande. De retour en Australie-Occidentale en 1988, il s’était attelé à la révision du manuscrit. À l’approche de sa publication, la récession inquiétait ses éditrices, Hilary McPhee et Diana Gribble, qui choisirent de le faire paraître directement en format broché, moins coûteux qu’une édition reliée.

Le succès fut immédiat. « C’est ce livre qui nous a sauvés », a raconté l’écrivain à ABC Radio National, dans un entretien repris le 19 octobre par ABC News. Trente-cinq ans plus tard, Cloudstreet n’a jamais été épuisé, selon la chaîne publique, et a connu des adaptations radiophoniques, théâtrales, lyriques et télévisuelles. Winton continue de recevoir du courrier de lecteurs. Quatre de ses romans figurent au palmarès : Breath à la 33e place, Dirt Music à la 41e et Juice à la 88e, aux côtés de Cloudstreet.

Cette fidélité le surprend encore. Lors de la révélation des résultats, l’auteur, qui avait écrit le roman dans sa vingtaine, s’est dit honoré, mais perplexe : « Je ne vois pas très bien pourquoi on en fait tant de cas. » Le récit puise dans une matière familière : les histoires racontées par ses grands-parents. Oriel Lamb, figure centrale de la famille, s’inspire ainsi de sa grand-mère paternelle, Olive.

Le gâteau d’anniversaire, souvenir national

La 22e place du Children’s Birthday Cake Book réserve une autre surprise. Élaboré sous la bannière du magazine The Australian Women’s Weekly par Maryanne Blacker et Pamela Clark, le recueil associe recettes et modèles de pâtisseries pour les fêtes d’enfants. Le petit train de sa couverture est devenu l’une de ses images les plus reconnaissables ; la piscine en gelée et le canard décoré de chips comptent également parmi ses créations emblématiques.

L’ouvrage a été réédité en 2011, après les demandes de familles souhaitant retrouver les gâteaux de leur enfance, précise l’éditeur Are Media Books, qui fait état de plus de 500 000 exemplaires vendus. Deux autres livres culinaires figurent au palmarès : The Cook’s Companion de Stephanie Alexander, 56e, et RecipeTin Eats : Dinner de Nagi Maehashi, 96e.

Les votants n’ont pas seulement retenu des fictions. La sélection accueille aussi l’autobiographie A Fortunate Life d’A. B. Facey (5e), l’album jeunesse Possum Magic de Mem Fox et Julie Vivas (11e), ou My Place de Sally Morgan (21e). Le titre le plus ancien date de 1874 ; deux ouvrages publiés en 2025 y ont également trouvé leur place.

En juin 2025, les gâteaux du recueil avaient déjà reçu un hommage peu commun : la Monnaie royale australienne leur avait consacré douze modèles de pièces de collection. Le train de la couverture, la piscine et le canard y côtoyaient d’autres créations, à l’occasion du 45e anniversaire du livre. Une édition spéciale était même proposée avec une pièce commémorative.

Par Nicolas Gary

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