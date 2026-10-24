“Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington

L’écrivaine américaine n’entendait évidemment pas corriger la biographie du dramaturge. Lors d’un discours à Cedar Rapids, dans l’Iowa, elle se rappelait avoir rêvé, enfant, de déclamer à l’église une tirade de Portia, dans Le Marchand de Venise. Le sonnet 29 lui paraissait avoir été écrit pour elle : « Bien sûr, il était une femme noire », lançait-elle, convaincue que les vers traduisaient sa propre expérience, comme le rapporte The Guardian.

À la Folger Shakespeare Library, ce sentiment de proximité prend une dimension historique. Intitulée To Hear Her Speak: Black Women and Shakespeare, l’exposition, conçue par Patricia Akhimie, directrice du Folger Institute, parcourt environ 450 ans de création et de représentations. Près d’une centaine de pièces, conservées sur place ou prêtées, éclairent des trajectoires longtemps négligées.

Le titre, « Pour l’entendre parler », vient du sonnet 130, où Shakespeare évoque la voix de sa maîtresse. Les recherches présentées rappellent aussi la présence de femmes noires à Londres du vivant de l’auteur. Leurs traces subsistent surtout dans des représentations laissées par d’autres.

Un Shakespeare passé par les plantations

L’une des enquêtes les plus frappantes concerne un exemplaire du First Folio, l’édition collective des pièces de Shakespeare publiée en 1623. Identifié sous le numéro 67 dans les collections de la Folger, ce volume a appartenu aux Fitzherbert, une famille britannique propriétaire d’esclaves. Henry et Emily Folger l’ont acquis aux enchères en 1924. Il est présenté avec la copie d’un registre manuscrit des personnes réduites en esclavage sur la plantation de Turner’s Hall.

À ses côtés, un cahier de jeunesse de Phillis Wheatley, prêté par l’université Emory, contient notamment des passages de Shakespeare recopiés de sa main. Née en Afrique, conduite en esclavage à Boston lorsqu’elle était enfant, cette poétesse publia en 1773, à Londres, Poems on Various Subjects, Religious and Moral, premier recueil de vers édité par une autrice afro-américaine. Ces deux livres réunis replacent la circulation des œuvres dans l’histoire de la traite transatlantique.

Ce travail porte aussi sur ce qui n’a pas été transmis. Patricia Akhimie rappelle combien les témoignages des femmes noires se raréfient aux XVIIIe et XIXe siècles, au moment où leur existence est largement occultée dans les archives de l’esclavage.

Quand les lectrices deviennent autrices

Quelques générations plus tard, la relation à Shakespeare passe par le théâtre et l’écriture. La Folger présente des notes manuscrites de Toni Morrison pourDesdemona, sa réécriture d’Othello publiée en 2012. Imaginée avec le metteur en scène Peter Sellars et la musicienne Rokia Traoré, cette œuvre fait dialoguer, après leur mort, Desdémone et Barbary, la nourrice africaine évoquée dans la tragédie, pour donner voix à des personnages que la pièce originale laisse à l’arrière-plan.

De Maya Angelou, les visiteurs découvrent également un programme de Macbeth, qu’elle avait mis en scène à l’université Wake Forest, où elle enseignait. Lorraine Hansberry retrouve quant à elle son salon new-yorkais : une installation inspirée d’une photographie de 1959 permet d’écouter des entretiens et de parcourir une petite bibliothèque consacrée à ces échanges littéraires.

L’exposition réserve une place à Frances DeBerry, figure autrement moins connue. En 1956, à 73 ans, cette lectrice autodidacte remportait 16 000 dollars à l’émission The $64,000 Question en répondant à des questions sur Shakespeare. Deux ans après, elle utilisait ses gains pour publier All the World’s a Stage for Shakespeare’s Comedies, consacré aux comédies du dramaturge.

Pour Patricia Akhimie, citer Shakespeare offrait aussi à ces femmes une forme de légitimité dans des espaces où leur voix était rarement écoutée. « Shakespeare possède un poids culturel. C’est une voix que l’on écoute », explique-t-elle au Guardian. Le travail de recherche se poursuit dans un catalogue de 384 pages, dirigé par la commissaire et publié chez ACMRS Press, également proposé en consultation numérique. L’exposition se tient jusqu’au 2 mai 2027, avec une entrée gratuite et un don suggéré de 15 dollars.

Illustration : domaine public

Par Cécile Mazin

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