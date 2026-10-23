Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

Si le nom d’Antoine Galland (1646-1715) reste universellement attaché aux Mille et Une Nuits, réduire son œuvre à ce seul succès serait une injustice. Derrière le conteur se cache un savant polyglotte, un philologue minutieux et un antiquaire infatigable, dont les travaux ont durablement façonné la connaissance de l’Orient en France. Avant que Shéhérazade ne captive l’Europe, Galland fut l’un des artisans les plus discrets et les plus essentiels de ce que l’on appellerait aujourd’hui l’orientalisme savant.

Le savant numismate et l’« antiquaire du roi »

Galland fut d’abord un homme de terrain, un collectionneur d’antiquités et de médailles. Ses voyages au Levant n’étaient pas seulement des périples littéraires : ils étaient des missions scientifiques. Il profitait de chaque étape pour copier les inscriptions qu’il rencontrait, dessiner les monuments et collecter des marbres.

Dès son retour à Paris en 1675, il rapporte des médailles qui le font reconnaître dans le milieu des numismates. Nommé « antiquaire du roi » en 1685, il est chargé, dans le sillage de Colbert puis de Louvois, de collecter pour le Cabinet du Roi des monnaies, des médailles et des manuscrits orientaux.

Son apport à la numismatique est considérable. Dans une lettre de 1699, il évalue lui-même l’augmentation du cabinet royal à « cinq à six cent [médailles], en or, en argent et en bronze, de toutes les grandeurs, et il y en a de très rares ».

Il ne se contente pas de collecter : il étudie, compare, argumente. Une correspondance savante témoigne de joutes érudites autour de l’interprétation d’une médaille de Germanicus, où Galland défend son hypothèse contre un jésuite de Rouen, s’appuyant sur Tacite pour contredire son adversaire.

Il rédige également un Dictionnaire de numismatique et de nombreuses dissertations sur des monnaies ou des monuments orientaux. En 1701, sa reconnaissance dans ce domaine lui vaut d’être admis à l’Académie royale des inscriptions et médailles. Ce travail de fourmi, loin des salons littéraires, fut essentiel pour constituer en France un patrimoine scientifique sur le monde antique et oriental.

Le philologue et le traducteur : faire parler l’Orient

Galland ne se contentait pas de collectionner : il traduisait, annotait et transmettait. Ses publications savantes, bien que peu nombreuses au regard de l’immensité de ses manuscrits, témoignent de la diversité de ses curiosités.

En 1694, il publie Les Paroles remarquables, les Bons mots et les Maximes des Orientaux, une compilation de pensées et de proverbes traduits de l’arabe, du persan et du turc, accompagnée de remarques érudites. L’ouvrage ne se contente pas de traduire : il introduit en France une forme de sagesse étrangère, faite de formules brèves et de morales concrètes.

En 1699, il fait paraître De l’Origine et du progrez du café (orthographe de l’époque), une étude savoureuse et érudite sur cette boisson venue d’Orient, « sur un manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi », qui contribua à en populariser l’usage et l’imaginaire en France. Il traduisit également les Contes et fables indiennes de Bidpaï et de Lokman, publiés à titre posthume en 1724.

Carte du Bosphore dressée en 1689 par Vincenzo Maria Coronelli à partir des mémoires d’Antoine Galland, témoignant de ses observations sur le monde ottoman. Bibliothèque nationale de France – Gallica — domaine public.

Mais son œuvre de traducteur la plus ambitieuse reste sa traduction du Coran. Le projet ne naît pas d’une curiosité isolée : en juin 1709, au moment même où il est nommé à la chaire d’arabe du Collège royal, son mentor Jean-Paul Bignon lui confie la tâche de préparer une nouvelle traduction française du texte coranique.

Galland se met au travail avec la rigueur du philologue : ses journaux et sa correspondance documentent le rythme de son labeur et la diversité des sources qu’il mobilise : la traduction latine de Robert de Ketton, la version française de Du Ryer (1647), le texte arabe édité par Hinckelmann (1694), la traduction italienne de Marracci (1698), sans compter les manuscrits persans et turcs de la bibliothèque de l’Oratoire.

Le travail est mené à son terme : la traduction est achevée en octobre 1710. Mais le manuscrit fut perdu après sa mort. Cette disparition priva la France d’une des toutes premières traductions savantes du texte coranique en français, réalisée par un homme qui en maîtrisait la langue et le contexte.

Le diariste et l’observateur du monde ottoman

Enfin, il est un pan de l’œuvre de Galland qui demeure une source précieuse pour les historiens : son Journal. Tenu avec une régularité minutieuse (les chercheurs estiment qu’il l’a commencé en 1669 et poursuivi jusqu’à sa mort en 1715, même si seuls huit petits volumes couvrant douze années nous sont parvenus), il constitue un témoignage de première main sur la société ottomane, la religion musulmane et les coutumes locales.

Galland y consigne ses observations sur Constantinople, Smyrne et les échelles du Levant, mêlant curiosité ethnographique, érudition philologique et notations personnelles. Les historiens y trouvent « une foule de détails curieux faisant bien connaître le temps, les lieux et le chroniqueur », et les spécialistes du livre ancien y puisent encore aujourd’hui des informations sur les cercles savants et le marché du livre à Istanbul.

Ce journal, publié pour partie au XIXe siècle, notamment par Charles Schefer en 1881 pour la période constantinopolitaine de 1672-1673, reste l’un des grands récits de voyage savants du XVIIe siècle.

La Bibliothèque orientale : la grande œuvre invisible

La contribution la plus monumentale de Galland à la diffusion du savoir oriental est peut-être celle pour laquelle il est le moins connu du grand public : l’achèvement et la publication de la Bibliothèque orientale de Barthélemy d’Herbelot.

Ce dictionnaire encyclopédique, « dictionaire universel contenant generalement tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l’Orient » selon l’orthographe du temps, était resté inachevé à la mort de son auteur en 1695. C’est Galland qui reprit le manuscrit, le compléta et le publia en 1697.

Son apport ne fut pas celui d’un simple éditeur. Il rédigea un Discours pour servir de préface, texte liminaire qui donnait à l’œuvre son cadre intellectuel, et enrichit considérablement le texte original : on estime qu’il y ajouta plus de deux mille additions manuscrites.

Cette œuvre devint une référence scientifique majeure pour les études orientales pendant des générations. En rassemblant et en structurant ce savoir, Galland offrait à la France une porte d’entrée encyclopédique vers un monde qu’elle ne connaissait encore que par ouï-dire.

Un médiateur entre deux mondes

Antoine Galland fut, en définitive, bien plus qu’un traducteur de contes. Il fut un passeur de savoirs. Sa connaissance de l’arabe, du turc et du persan, acquise sur le terrain et reconnue par ses contemporains, au point qu’un biographe ancien pouvait écrire qu’on ne savait « laquelle de ses langues était sa langue naturelle », lui permit de remplir une mission qu’il semble avoir embrassée très tôt : celle d’intermédiaire entre les deux cultures.

Par la Bibliothèque orientale, il donna à la France un instrument de connaissance objective de l’Orient. Par ses travaux de numismatique, il enrichit le patrimoine scientifique national et éleva l’étude des monnaies au rang de discipline historique à part entière, au cœur des préoccupations savantes de son temps.

Par ses traductions de maximes, de fables et du Coran, il fit entendre des voix orientales dans leur diversité. Et par son Journal, il laissa un portrait vivant d’un monde que l’Europe commençait à peine à découvrir.

L’ironie de l’histoire veut que Galland lui-même ne prît pas au sérieux l’œuvre qui devait le rendre célèbre, traitant les contes de « fariboles » dont il ne s’occupait que pour se délasser de tâches plus sérieuses. Pourtant, ce sont bien ces « tâches sérieuses » — l’érudition, la philologie, la collecte, la traduction — qui constituent le socle de sa véritable contribution.

Les Mille et Une Nuits furent le fruit d’un divertissement ; mais l’ouverture de la France à l’Orient fut l’œuvre d’un savant.

Crédits photo : à gauche, portrait gravé d’Antoine Galland (1646-1715), traducteur des Mille et Une Nuits (J. Cazon / Musée des Beaux-Arts de Reims / Xavier Lavictoire (CC BY). À droite, frontispice d’une édition des Mille et Une Nuits de 1714, illustrée par David Coster. Crédit (David Coster, domaine public).

Par Auteur invité

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