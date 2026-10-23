Prix Femina 2026 : les finalistes sont connus

La liste se resserre une dernière fois. Après une première sélection de 33 romans en septembre, puis une deuxième étape réunissant 20 romans et 12 essais le 6 octobre, le jury du Femina a désormais arrêté les quinze derniers titres en lice.

Dans la catégorie française, Clémentine Mélois, Véronique Ovaldé, Polina Panassenko, Marie Petitcuénot et Camille Zabka quittent en revanche la compétition.

Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Romans français :

David Djaïz, La Méthode (Stock)

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard)

Élise Lespade, Paradisi Gloria (Le Cercle ouvert)

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles (Verdier)

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)

Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Romans étrangers :

Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains (Christian Bourgois), traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L'Audition (Stock), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer (Métailié), traduit de l'espagnol par René Solis

Paul Murray, La Piqûre d'abeille (Albin Michel), traduit de l'anglais par Pierre Demarty

Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Essais :

Stéphanie Genand, Germaine de Staël, le prix de la liberté (Perrin)

Judith Lyon-Caen, Balzac nous appartient (CNRS Éditions)

Raphaël Meltz, Cinq silences (Bayard)

Mathieu Roger-Lacan, Une langue à soi (Stock)

Jennifer Tamas, Barbe Bleue, contre-enquête (Seuil)

Les trois Prix Femina 2026 seront proclamés le mercredi 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris. Une nouvelle adresse pour le jury, qui organisait ses délibérations finales et sa proclamation au musée Carnavalet depuis 2021.

Ce changement de lieu avait été annoncé durant l'été. Le jury avait alors assuré que son installation chez Dior ne s'accompagnait d'aucun financement et revendiqué le maintien de son indépendance.

Les futurs lauréats succéderont à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La Nuit au cœur (Gallimard), à John Boyne, distingué pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, et à Marc Weitzmann, lauréat du Femina essai pour La Part sauvage (Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com