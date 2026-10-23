Prix Femina 2026 : les finalistes sont connus

Le jury du Prix Femina a dévoilé, ce vendredi 23 octobre, sa troisième et dernière sélection pour l'édition 2026. Cinq romans français, cinq romans étrangers et cinq essais restent en compétition. 15 ouvrages pour trois récompenses, dont les lauréats seront proclamés le 4 novembre, à Paris.
Le 23/10/2026 à 15:41 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
23/10/2026 à 15:41
0
Commentaires
1
Partages
La liste se resserre une dernière fois. Après une première sélection de 33 romans en septembre, puis une deuxième étape réunissant 20 romans et 12 essais le 6 octobre, le jury du Femina a désormais arrêté les quinze derniers titres en lice.
Dans la catégorie française, Clémentine Mélois, Véronique Ovaldé, Polina Panassenko, Marie Petitcuénot et Camille Zabka quittent en revanche la compétition.
Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Romans français :
David Djaïz, La Méthode (Stock)
Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard)
Élise Lespade, Paradisi Gloria (Le Cercle ouvert)
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles (Verdier)
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L)
Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Romans étrangers :
Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains (Christian Bourgois), traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio
Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Katie Kitamura, L'Audition (Stock), traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer (Métailié), traduit de l'espagnol par René Solis
Paul Murray, La Piqûre d'abeille (Albin Michel), traduit de l'anglais par Pierre Demarty
Dernière sélection du Prix Femina 2026 – Essais :
Stéphanie Genand, Germaine de Staël, le prix de la liberté (Perrin)
Judith Lyon-Caen, Balzac nous appartient (CNRS Éditions)
Raphaël Meltz, Cinq silences (Bayard)
Mathieu Roger-Lacan, Une langue à soi (Stock)
Jennifer Tamas, Barbe Bleue, contre-enquête (Seuil)
Les trois Prix Femina 2026 seront proclamés le mercredi 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne, à Paris. Une nouvelle adresse pour le jury, qui organisait ses délibérations finales et sa proclamation au musée Carnavalet depuis 2021.
Ce changement de lieu avait été annoncé durant l'été. Le jury avait alors assuré que son installation chez Dior ne s'accompagnait d'aucun financement et revendiqué le maintien de son indépendance.
Les futurs lauréats succéderont à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La Nuit au cœur (Gallimard), à John Boyne, distingué pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, et à Marc Weitzmann, lauréat du Femina essai pour La Part sauvage (Grasset).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
256 pages
Stock
20,50 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 20/08/2026
784 pages
Editions de l'Observatoire
24,90 €
Paru le 20/08/2026
160 pages
Editions Verdier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 27/08/2026
692 pages
Christian Bourgois Editeur
29,00 €
Paru le 27/08/2026
313 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Stock
20,00 €
Paru le 04/09/2026
288 pages
Editions Métailié
22,00 €
Paru le 19/08/2026
688 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 07/05/2026
368 pages
Librairie Académique Perrin
23,50 €
Paru le 28/05/2026
350 pages
Centre National de la Recherche Scientifique
26,00 €
Paru le 26/08/2026
400 pages
Bayard
23,00 €
Paru le 10/09/2026
220 pages
Stock
19,50 €
Paru le 28/08/2026
272 pages
Seuil
21,90 €
Commenter cet article