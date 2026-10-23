Deux anciens patrons d’Amazon décideront quels livres méritent d’exister

Ancien responsable d’Amazon Publishing, qu’il avait lancé en 2009 avant de quitter ses fonctions en 2021, Jeff Belle revient dans l’industrie éditoriale avec une proposition : mettre les histoires à l’épreuve du public avant de les commercialiser. Avec Nicholas Denissen, lui aussi passé par Amazon, il a fondé Macguffin Co., une entreprise chargée de développer des univers narratifs susceptibles de devenir des franchises.

Le principe, détaillé par Jim Milliot dans Publishers Weekly, le 21 octobre 2026, consiste à réunir des auteurs, des équipes créatives et des investisseurs autour d’un concept. Des prototypes sont ensuite soumis à des communautés de participants, dont les évaluations doivent permettre d’apprécier son intérêt commercial.

Jeff Belle part d’un constat : face à la multiplication des contenus et au coût croissant de la conquête des lecteurs, les éditeurs seraient davantage tentés de miser sur des titres dont la demande paraît acquise. Macguffin prétend leur apporter des éléments de réponse avant qu’ils n’engagent des sommes importantes.

Des livres soumis à une période d’essai

Plutôt que d’acheter immédiatement les droits d’un ouvrage, les maisons intéressées peuvent acquérir une option sur un projet. Une période d’expérimentation permet alors de recueillir les réactions du public, avant une éventuelle décision d’acquisition.

Le montant de cette option serait inférieur à celui d’une avance traditionnelle. Pour Jeff Belle, l’intérêt réside dans la possibilité de répartir les risques entre plusieurs propositions. Si l’éditeur décide de poursuivre, il obtient une participation dans les droits de propriété intellectuelle de la franchise.

Mais le modèle déplace aussi les questions habituelles du contrat d’édition. Qui détient les personnages, les intrigues et leurs différentes déclinaisons ? Comment les créateurs sont-ils rémunérés lorsque leur travail circule entre romans, jeux et productions audiovisuelles ? Les informations rendues publiques ne permettent pas de connaître les conditions précises de partage des revenus.

Autre caractéristique : chaque univers devrait, selon les prévisions de Jeff Belle, pouvoir donner lieu à au moins trois volumes, afin d’assurer sa viabilité économique. La longueur d’une histoire se trouve ainsi envisagée, dès sa conception, comme un paramètre commercial.

Un premier accord, mais pas entre inconnus

Macguffin annonce un partenariat avec Andrews McMeel Universal autour de The Inscrutables, une création d’Arthur Trope mêlant bandes dessinées, cartes de vœux numériques, périodique et romans. Des applications, jeux et productions animées sont également en développement.

L’accord ne signifie pas que l’ensemble sera publié. Le groupe américain dispose d’une option et décidera, après les évaluations, s’il souhaite acquérir le projet.

« Une option nous permet de soutenir l’univers d’un créateur avec très peu de risques avant de nous engager », explique Kirsty Melville, directrice générale d’Andrews McMeel Universal, dans une déclaration reprise par Publishers Weekly.

Une précision mérite toutefois d’accompagner cette première opération : Jeff Belle a rejoint le conseil d’administration d’Andrews McMeel Universal le 1er novembre 2021. Le communiqué de sa nomination indiquait déjà que Hugh T. Andrews, président du conseil, le connaissait professionnellement depuis plus de vingt ans.

Ce premier partenaire n’est donc pas un acteur sans lien préalable avec le fondateur. Aucune information publique consultée ne permet cependant d’établir dans quelles conditions l’accord a été conclu.

Où commence le divertissement, où finit la littérature ?

Macguffin affirme disposer d’une cinquantaine de franchises en préparation. Jeff Belle espère, à terme, en présenter de nouvelles chaque semaine. Il s’agit d’objectifs annoncés, non de résultats commerciaux démontrés.

Le site de l’entreprise présente d’ailleurs une organisation dans laquelle les concepts peuvent être examinés par une communauté, puis retenus pour un développement financé par des investisseurs. Les histoires sont pensées pour circuler entre livres, films, jeux et produits dérivés.

Ce fonctionnement pose une question éditoriale : les réactions recueillies permettent-elles d’apprécier la force d’un texte ou simplement l’attrait immédiat de ses personnages et de son univers ? Les deux critères ne se confondent pas. Un récit apprécié pendant une phase de test ne préjuge ni de sa qualité littéraire ni de son accueil futur en librairie.

Macguffin ne cache d’ailleurs pas son orientation. L’entreprise se présente comme un studio de développement de propriétés intellectuelles, non comme une maison d’édition traditionnelle. Le roman demeure au cœur de nombreux projets, mais il devient aussi l’une des exploitations possibles d’une création conçue pour plusieurs marchés.

Pour The Inscrutables, la prochaine étape sera précisément celle que le studio entend généraliser : obtenir suffisamment de retours favorables pour convaincre Andrews McMeel Universal de transformer son option en acquisition.

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Par Nicolas Gary

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