IA et livres : 85 % des acheteurs veulent savoir comment ils ont été écrits

Un livre corrigé avec l’intelligence artificielle, pourquoi pas. Un roman entièrement rédigé par une machine, c’est une autre affaire. Les acheteurs américains établissent une distinction assez nette entre ces usages, selon les premiers résultats de Consumer Compass, une enquête réalisée par BookInsights.ai et présentée le 21 octobre 2026 par Publishers Weekly.

Parmi les 5025 personnes interrogées, toutes ayant acheté au moins un ouvrage au cours des trois mois précédents, 22 % acceptent que l’IA intervienne à toutes les étapes de sa création, rédaction comprise. À l’inverse, 28 % rejettent entièrement son utilisation. Entre les deux, 45 % tolèrent son emploi comme assistant de l’écrivain ou pour des tâches limitées, telles que les corrections grammaticales et orthographiques.

Les réticences concernent donc moins uniformément la technologie que la place qu’elle occupe dans la fabrication d’un texte. Une nuance importante pour les éditeurs, qui doivent composer avec des outils capables aussi bien de repérer une coquille que de produire plusieurs pages.

La transparence, oui, mais jusqu’où ?

Sur l’obligation d’informer, les réponses convergent davantage. Selon BookInsights.ai, 85 % des participants souhaitent que l’intervention de l’IA soit signalée. Mais cette majorité recouvre deux exigences différentes : 59 % réclament une mention systématique, tandis que 26 % ne la jugent nécessaire que lorsque les outils génératifs ont joué un rôle important dans l’écriture. Un répondant sur dix estime, à l’inverse, que cette information ne devrait pas avoir d’importance.

Le cabinet souligne un résultat moins attendu : les acheteurs les plus favorables à la présence de contenus générés demandent à être informés dans les mêmes proportions que leurs opposants les plus résolus. L’acceptation de l’IA ne dispense donc pas, à leurs yeux, de rendre compte de son utilisation.

L’âge accentue toutefois les divergences. Parmi les adolescents interrogés, 36 % acceptent le recours aux machines à toutes les étapes de la rédaction, contre seulement 11 % des plus de 55 ans. À l’autre extrémité, 37 % de ces derniers refusent entièrement leur présence dans l’écriture des livres, contre 14 % des jeunes répondants.

La demande de transparence, elle, varie peu entre les générations, même si les plus jeunes privilégient davantage une mention réservée aux utilisations importantes.

En France, l’affaire Orélien pose la question autrement

Ces résultats paraissent au moment où le monde littéraire français suit les développements du dossier Thélyson Orélien. Le 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal ont annoncé qu’elles ne réimprimeraient plus C’était ça ou mourir, premier roman de l’écrivain, publié en mars 2026 au Québec puis le 19 août chez Grasset.

Une expertise extérieure des versions de travail a révélé, selon la maison, des « traces de balises d’IA dans les métadonnées de certains documents ». L’éditeur considère ces éléments comme suffisamment sérieux pour établir l’utilisation de l’intelligence artificielle au cours de la préparation du manuscrit.

Ils ne permettent cependant pas de déterminer quelle proportion du texte aurait été produite ou modifiée par ces outils. Thélyson Orélien avait pour sa part contesté les accusations de génération artificielle visant son roman. Le Boréal, invoquant une rupture de confiance, a également renoncé à publier un deuxième ouvrage de l’auteur, déjà sous contrat.

L’affaire, qui mêle soupçons de recours à l’IA et accusations de plagiat, ne saurait se résumer aux opinions recueillies outre-Atlantique. Elle illustre néanmoins les difficultés concrètes que soulève cette exigence d’information : comment distinguer une recherche documentaire, une assistance rédactionnelle et la génération de passages entiers ?

Le Boréal a d’ailleurs annoncé vouloir renforcer ses règles concernant les manuscrits reçus et préciser les pratiques autorisées. La distinction entre les différents usages, au cœur de l’enquête américaine, se retrouve ainsi dans les décisions que les maisons doivent désormais prendre.

Une attente également mesurée en Allemagne

Le phénomène dépasse les États-Unis. Selon une enquête publiée le 6 octobre par l’association allemande Bitkom, 72 % des personnes interrogées souhaitent que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les livres soit signalée.

Les Allemands se montrent également plus favorables à certains usages qu’à d’autres : 79 % approuvent son emploi pour traduire des ouvrages, tandis que 29 % accepteraient de lire un texte entièrement écrit par une machine. Les deux études ne portent ni sur les mêmes populations ni sur des questionnaires identiques. Leur rapprochement fait néanmoins ressortir une préoccupation commune pour l’information du public.

L’enquête américaine présente, à cet égard, une particularité : elle interroge directement les acheteurs de livres. Réalisée en septembre et octobre, elle comprend 342 adolescents de 13 à 17 ans, questionnés avec l’accord de leurs parents.

Le protocole présenté par BookInsights.ai s’appuie sur des quotas établis à partir d’une enquête nationale auprès de 3179 adultes américains. Les réponses des 18-64 ans sont pondérées pour refléter le profil des acheteurs ; celles des adolescents et des 65 ans et plus sont intégrées selon la taille de leurs échantillons respectifs. Les chiffres disponibles restent provisoires.

Fondé par David Walter, ancien responsable chez Circana BookScan, le cabinet prévoit de publier l’ensemble des résultats en novembre 2026. Ils porteront également sur les circuits d’achat, les pratiques de lecture et les mécanismes de découverte des ouvrages.

Crédits photo : Alex Knight CC 0

Par Clément Solym

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