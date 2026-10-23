Censure, inclusion et budgets s'ajoutent au Dictionnaire militant des bibliothécaires

Comme son nom l'indique, le Dictionnaire militant présenté par la Fédération SUD Collectivités Territoriales ne recule pas devant les revendications, afin de défendre une certaine vision du service public. Les précédentes éditions reflétaient ainsi les positions de l'organisation syndicale sur une diversité de sujets, du travail dominical au bénévolat en passant par la divergence de grades.

La Fédération SUD CT transmet cette fois un complément à son Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique — accessible à cette adresse —, soit un peu plus d'une vingtaine de pages supplémentaires.

On y retrouve ainsi l'accessibilité, les bibliothèques rurales, l'éducation aux médias et à l'information, le genre, l'inclusion des agentes, la jeunesse ou encore le patrimoine. Des thématiques moins réjouissantes sont aussi abordées, comme l'entrisme de l'extrême droite, la censure ou les budgets en baisse. Pour chaque entrée, outre les définitions et le cadre légal ou professionnel, des revendications sont exposées.

Dans un souci d'inclusivité, justement, la fédération indique avoir utilisé la police « Luciole », développée pour les personnes malvoyantes, dans le cadre d'une collaboration entre le Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle et le studio typographies.fr.

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Le document a été rédigé par la commission « Bibliothèque » de la Fédération SUD CT et illustré par Rémi Vidal.

L'addendum au Dictionnaire militant des bibliothécaires est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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