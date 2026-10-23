Jean-Paul Dubois : depuis 30 ans, cet homme se cache derrière ses romans

Intitulée « Un écrivain et son éditeur », l'émission explore les liens qui unissent les deux hommes depuis près de 30 ans.

Jean-Paul Dubois vient de publier Chacun, un nouveau roman dans lequel il retrouve son regard ironique et décalé sur la condition humaine. Cette fois, son récit suit un cardiologue plongé dans la dépression depuis la disparition de sa femme.

Olivier Cohen, qui publie ses romans depuis une trentaine d'années, entretient avec l'écrivain une relation professionnelle devenue une véritable amitié. Leur échange avec Claire Chazal sera l'occasion de revenir sur cette collaboration au long cours, la naissance des livres de Jean-Paul Dubois et les ressorts de sa création littéraire, dans une conversation annoncée sous le signe de l'humour et de la complicité.

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L'émission sera diffusée vendredi 23 octobre 2026 à 23 h, puis disponible en replay sur le site de Public Sénat.

Par Dépêche

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