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L'âge déraisons Les Deux Magots 2026 Lectures renversantes

Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds !

Frédéric Lévy

Quand vous dites oui alors que votre agenda déborde. Vous ravalez une objection en réunion. Et, le soir, vous refaites la conversation, avec cette réplique parfaite qui arrive toujours trop tard. Frédéric Lévy connaît la scène. Son livre s’adresse à ceux qui encaissent, mais aussi à ceux qui haussent le ton pour être entendus. Car s’affirmer n’oblige pas à sortir les griffes.

« Ce livre n’est pas un livre de recettes ni un ouvrage de tours de magie. » Promesse tenue : plutôt que d’empiler les formules qui marcheraient à tous les coups, l’auteur s’attaque aux réflexes. Se taire pour ne pas déplaire, attaquer pour ne pas céder, contourner pour obtenir gain de cause : trois manières de rater la rencontre avec l’autre. L’assertivité cherche un passage plus exigeant. « Respecter l’autre, mais se respecter soi-même tout autant. »

Le mot paraît réservé aux séminaires de management ? Lévy le ramène sur terre. Pascal a une idée, mais n’ose pas la proposer devant sa direction. Camille accepte les sollicitations jusqu’à l’épuisement. D’un chapitre à l’autre, les situations font mouche parce qu’elles ne demandent aucun effort d’imagination. On a croisé ces collègues ; parfois, on leur ressemble. Et l’on reconnaît aussitôt ces petites lâchetés quotidiennes que l’on habille de prudence. « Ne laissez personne décider à votre place qui vous êtes! » Le conseil pourrait sonner creux. Les cas détaillés lui donnent une portée très concrète.

Le propos ne se limite pas à apprendre à refuser. Il passe par les émotions, la peur du jugement, la voix, les gestes et ce corps qui se crispe au moment de parler. « L’assertivité est un comportement qui permet de se sentir plus serein, mais aussi plus libre. » C’est là que le guide convainc : il relie la parole à la posture, l’assurance à l’écoute, la volonté de se faire respecter au souci de ne pas humilier. Il invite à remplacer la permission attendue des autres par une phrase simple : « J’ai le droit de dire ce que je pense ».

Et maintenant, comment faire ? Les dix plans d’action finaux proposent des exercices selon que l’on dirige une équipe, subit les critiques ou peine à négocier ses tarifs. Pour la surcharge de travail, cette réponse vaut mieux qu’un oui résigné ou qu’un refus explosif : « Je peux le faire si l’on ajuste ma charge sur un autre projet. » Tout n’est pas aussi facile à mettre en œuvre. Une organisation toxique ne devient pas juste parce qu’un salarié trouve enfin ses mots ; certains déséquilibres exigent davantage qu’un changement individuel. Le livre reste toutefois à sa juste place : un entraînement, pas un passe-droit miraculeux.

Sa force tient à sa pédagogie sans pose, à ses exemples nombreux, à ce ton de coach qui pousse à essayer plutôt qu’à culpabiliser. Un mot d’ordre résume l’affaire : « Ni paillasson, ni hérisson, ni polisson! » Dire ce qu’on pense, écouter ce qu’on nous répond, ne plus confondre gentillesse et effacement : il y a déjà de quoi changer quelques journées de travail.

 

 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Nicolas Gary

Publiée le
23/10/2026 à 17:54

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Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds !

Frédéric Lévy

Paru le 05/03/2026

240 pages

Vuibert

22,00 €

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