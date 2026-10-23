Harry Potter : un premier exemplaire vendu 400 000 $ aux enchères

Les fautes d’impression peuvent parfois valoir une fortune. Celle qui figure au dos de ce Harry Potter and the Philosopher’s Stone n’a visiblement pas découragé les enchérisseurs : le premier roman de J.K. Rowling vient de trouver acquéreur pour 400 000 $ chez Heritage Auctions, lors d’une vente organisée le 14 octobre. Le montant comprend les frais acheteur, l’enchère proprement dite ayant atteint 320.000 $.

L’ouvrage rejoint ainsi les résultats les plus élevés obtenus pour la série. Seul un autre exemplaire du même premier tirage a fait mieux auprès de la maison américaine, avec un record de 471.000 $ établi en décembre 2021, une transaction déjà relatée par ActuaLitté.

Mais pourquoi une telle somme pour un roman paru il y a moins de trente ans ? La réponse se trouve dans son histoire éditoriale, et jusque dans les erreurs laissées par l’imprimeur.

Cinq cents exemplaires, et des fautes devenues célèbres

Lorsque Bloomsbury publie Harry Potter and the Philosopher's Stone, en 1997, rien ne laisse encore présager les proportions que prendra le succès de J.K. Rowling. Le premier tirage compte 5650 exemplaires, répartis entre deux présentations commercialisées simultanément : 500 livres cartonnés, principalement destinés aux bibliothèques, et 5150 brochés.

Cette différence détermine aujourd’hui une bonne partie de leur rareté. Les volumes cartonnés sont particulièrement recherchés, mais encore faut-il pouvoir les distinguer des impressions ultérieures.

Lanotice du lot 45219 détaille plusieurs indices bibliographiques. Sur le quatrième plat de couverture, le mot « Philosopher’s » est mal orthographié, devenu « Philospher's ». À la page 53, la liste des fournitures scolaires mentionne deux fois une baguette magique, tandis que la page de copyright désigne l’autrice sous le nom de Joanne Rowling. Une autre particularité concerne l’absence d’espace entre le nom de l’illustrateur Thomas Taylor et l’année 1997.

Ces anomalies, corrigées dans les impressions suivantes, permettent d’authentifier les premiers volumes. Elles ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à garantir une valeur exceptionnelle : le type de reliure, l’état de conservation et la provenance entrent également en ligne de compte.

Le livre proposé par Heritage a conservé son cartonnage illustré d’origine, signé Thomas Taylor. Protégé dans un coffret réalisé par Chelsea Bindery, il présente néanmoins quelques marques d’usure : légers frottements aux coins et aux extrémités du dos, fines rayures sur le plat arrière et brunissement modéré du papier. Des imperfections mentionnées sans détour par le commissaire-priseur.

Un record à 471 000 $, mais des résultats très variables

Le montant atteint en octobre confirme l’intérêt des collectionneurs pour cette édition, sans constituer un nouveau sommet. Le record de décembre 2021, établi à 471.000 $ chez Heritage Auctions, reste intact.

Les transactions ne connaissent cependant pas toutes la même issue. En juillet 2022,ActuaLitté rapportait qu’un ensemble de sept éditions rares de Harry Potter, comprenant un premier tirage cartonné du roman inaugural, n’avait pas trouvé preneur chez Christie’s. Le lot était estimé entre 100 000 et 150.000 £.

Plus récemment, en avril 2026, une collection complète des sept romans en éditions originales cartonnées, tous signés par Rowling, s’est vendue 114.700 £ chez Bonhams, soit environ 134.200 € au moment de la transaction. L’ensemble comprenait lui aussi l’un des 500 premiers exemplaires cartonnés du titre inaugural.

Ces résultats ne sont pas directement comparables. Un volume isolé, un ensemble de sept ouvrages ou une édition dédicacée présentent des caractéristiques différentes. Ils montrent néanmoins que l’appartenance à la première impression ne détermine pas, à elle seule, le montant obtenu.

Harry Potter domine une vente à deux millions de dollars

Le résultat du 14 octobre a été annoncé par Heritage Auctions dans un communiqué publié le 16 octobre 2026. Au total, la vacation consacrée aux livres rares a rapporté 2,158 millions $, avec 384 lots vendus et 1077 enchérisseurs participants à travers le monde.

Joe Maddalena, vice-président exécutif de Heritage Auctions, attribue le résultat du premier Harry Potter à la rareté de son tirage cartonné et à l’attachement durable des lecteurs au roman. Les occasions d’acquérir l’un de ces 500 volumes demeurent, selon lui, peu nombreuses.

D’autres classiques figuraient au catalogue, avec des montants nettement inférieurs. Une première édition du Faucon maltais, de Dashiell Hammett, publiée en 1930 et conservant sa rare jaquette originale, a atteint 93.750 $. Un exemplaire signé de Dune, de Frank Herbert, paru en 1965, a été vendu 68.750 $.

Deux imprimés bibliques anglais du XVIe siècle ont également trouvé acquéreur : un Nouveau Testament de 1538 pour 57.500 $ et une Bible publiée à Londres en 1539 pour 52.500 $. À lui seul, le premier Harry Potter représente ainsi près de 19 % du produit total de la vacation.

Par Clément Solym

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