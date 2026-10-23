Mort de Ryû Murakami : la France se révolte, l’écrivain de la colère s’éteint

Ryû Murakami est décédé à son domicile, a annoncé sa maison d'édition japonaise Gentosha, dans un communiqué publié conjointement avec le bureau de l'écrivain. Ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité familiale. La cause de sa mort n'a pas été précisée.

Le calendrier donne à cette disparition une résonance particulière en France : le 17 octobre, jour de sa mort, une importante mobilisation sociale réunissait lycéens, étudiants et travailleurs autour de revendications sur les conditions d'études, les services publics et la vie chère.

La révolte fut précisément l'un des fils conducteurs de l'œuvre de l'autre Murakami, certains diront le vrai. Une révolte rarement organisée, souvent désespérée et destructrice. Ses personnages ne savent plus comment vivre dans le monde qu'on leur impose.

Une jeunesse marquée par la contestation

Né le 19 février 1952 à Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki, Ryûnosuke Murakami grandit dans une ville portuaire où se trouve une importante base navale américaine. Le rock, la guerre du Vietnam, la présence militaire des États-Unis et les mouvements étudiants de la fin des années 1960 marquent son adolescence.

En 1969, il participe à la contestation dans son lycée, où une barricade est dressée. Près de 20 ans plus tard, cette jeunesse lui inspire 1969 (1987), publié en France chez Philippe Picquier en 1995, dans une traduction de Jean-Christian Bouvier. Ce roman autobiographique met en scène des lycéens qui rêvent de révolution, de musique et de filles. Il y traite l'engagement politique avec humour, sans renoncer à l'enthousiasme de l'époque.

Après des études de design à l'université d'art de Musashino, à Tokyo, qu'il ne termine pas, il publie en 1976 son premier roman, Bleu presque transparent, à l'âge de 24 ans. Le livre paraît dès 1978 en France, chez Robert Laffont, traduit du japonais par Guy Morel et Georges Belmont. Il suit une bande de jeunes qui s'enfoncent dans la drogue, les expériences sexuelles et la violence, dans l'environnement d'une base militaire américaine.

Ryû Murakami reçoit le prix Gunzō du nouvel écrivain et le prix Akutagawa, l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires japonaises. Selon son éditeur japonais Gentosha, Bleu presque transparent atteindra environ 3,5 millions d'exemplaires vendus, éditions reliées et de poche confondues.

Il décrit les corps, les dépendances et les humiliations sans chercher à les rendre acceptables. Derrière la provocation apparaît une critique du Japon prospère : une société capable de produire toujours davantage, mais incapable d'offrir un horizon à une partie de sa jeunesse.

La violence d'un Japon qui abandonne les siens

En 1980, Les Bébés de la consigne automatique confirme son importance. Le roman paraît en France en 1996 chez Philippe Picquier, traduit par Corinne Atlan, avant d'être notamment réédité chez J'ai lu en 2023.

Hashi et Kiku, deux enfants abandonnés à la naissance dans des consignes de gare, grandissent avec le même traumatisme. Le premier devient chanteur de rock, le second athlète, avant que leurs trajectoires ne les conduisent vers la violence et les bas-fonds de Tokyo.

Récompensé par le prix Noma du jeune écrivain, le roman fait de l'abandon une métaphore sociale. Ryû Murakami décrit un pays qui produit ses propres exclus avant de s'effrayer de leur brutalité. Son écriture mêle réalisme, images cauchemardesques, humour noir et explosions de violence.

Cette exploration se poursuit dans Raffles Hotel (1989), roman de la solitude et du désarroi amoureux, publié en France chez Philippe Picquier en 1998, dans une traduction de Corinne Atlan. Puis vient Chansons populaires de l'ère Showa (1994), traduit par Sylvain Cardonnel et publié chez le même éditeur en 2011. Une confrontation entre jeunes hommes désœuvrés et femmes trentenaires y dégénère en guerre meurtrière.

Avec Miso Soup (1997), paru en France chez Philippe Picquier en 1999, traduit par Corinne Atlan, il entraîne le lecteur dans le Kabukichō, quartier de divertissements nocturnes de Tokyo. Kenji, jeune guide accompagnant des étrangers dans les établissements liés au commerce sexuel, rencontre Frank, un Américain inquiétant. Le récit bascule dans la terreur et vaut à Ryû Murakami le prix Yomiuri de littérature.

La violence n'est pourtant pas son unique registre : Kyoko (1995), publié chez Philippe Picquier en 1997, également traduit par Corinne Atlan, suit une jeune femme à travers les États-Unis, dans un récit davantage tourné vers la reconstruction et l'espoir.

Parmi ses autres livres traduits en français figure La Guerre commence au-delà de la mer (Robert Laffont, 1981), traduit par Claude Okamoto. Sylvain Cardonnel a également contribué à faire connaître son œuvre, notamment avec Parasites (2002), Ecstasy et Melancholia (2003), ainsi que Love & Pop (2009). Patrick Honnoré a, de son côté, traduit Thanatos (2005), dernier volet de la trilogie Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort.

Du roman au cinéma, puis à la télévision

Par ailleurs réalisateur et scénariste, Murakami adapte lui-même plusieurs de ses œuvres, notamment Tokyo Decadence (1992), plongée dans les excès de la société japonaise, avec une musique de Ryūichi Sakamoto, et Kyoko.

En 1999, Takashi Miike adapte son roman Audition, dont le récit d'un veuf organisant un faux casting pour trouver une épouse se transforme en cauchemar. Le film devient une référence du cinéma d'horreur japonais et sort en France en 2002.

En 2003, Ryû Murakami publie au Japon 13-sai no Hello Work, un guide destiné aux adolescents présentant plus de 600 métiers à partir de leurs centres d'intérêt. L'ouvrage dépasse 1,8 million d'exemplaires vendus. Pendant près de 20 ans, il anime également Cambrian Palace, une émission de télévision japonaise consacrée à l'économie et aux entreprises.

En 2005, From the Fatherland, with Love, inédit en français, imagine une invasion du Japon par la Corée du Nord et lui vaut deux distinctions littéraires japonaises. Son dernier roman, YouTuber, paraît au Japon en 2023, sans avoir été traduit en français à ce jour.

Ryû Murakami a raconté le versant le plus inconfortable de la contestation : la solitude, les addictions, le ressentiment, la tentation de tout détruire. Ses personnages ne sont pas des militants exemplaires, mais des êtres à qui la société n'a laissé ni place ni perspective. Dans 1969, il écrivait : « Je n'ai pas renoncé au rêve d'une fête qui n'aurait pas de fin. »

Crédits photo : Ryû Murakami (Dimanaiv, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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