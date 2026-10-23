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Mort de Ryû Murakami : la France se révolte, l’écrivain de la colère s’éteint

L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.

Le 23/10/2026 à 11:59 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

23/10/2026 à 11:59

Hocine Bouhadjera

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Ryû Murakami est décédé à son domicile, a annoncé sa maison d'édition japonaise Gentosha, dans un communiqué publié conjointement avec le bureau de l'écrivain. Ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité familiale. La cause de sa mort n'a pas été précisée.

Le calendrier donne à cette disparition une résonance particulière en France : le 17 octobre, jour de sa mort, une importante mobilisation sociale réunissait lycéens, étudiants et travailleurs autour de revendications sur les conditions d'études, les services publics et la vie chère. 

La révolte fut précisément l'un des fils conducteurs de l'œuvre de l'autre Murakami, certains diront le vrai. Une révolte rarement organisée, souvent désespérée et destructrice. Ses personnages ne savent plus comment vivre dans le monde qu'on leur impose.

Une jeunesse marquée par la contestation

Né le 19 février 1952 à Sasebo, dans la préfecture de Nagasaki, Ryûnosuke Murakami grandit dans une ville portuaire où se trouve une importante base navale américaine. Le rock, la guerre du Vietnam, la présence militaire des États-Unis et les mouvements étudiants de la fin des années 1960 marquent son adolescence.

En 1969, il participe à la contestation dans son lycée, où une barricade est dressée. Près de 20 ans plus tard, cette jeunesse lui inspire 1969 (1987), publié en France chez Philippe Picquier en 1995, dans une traduction de Jean-Christian Bouvier. Ce roman autobiographique met en scène des lycéens qui rêvent de révolution, de musique et de filles. Il y traite l'engagement politique avec humour, sans renoncer à l'enthousiasme de l'époque. 

Après des études de design à l'université d'art de Musashino, à Tokyo, qu'il ne termine pas, il publie en 1976 son premier roman, Bleu presque transparent, à l'âge de 24 ans. Le livre paraît dès 1978 en France, chez Robert Laffont, traduit du japonais par Guy Morel et Georges Belmont. Il suit une bande de jeunes qui s'enfoncent dans la drogue, les expériences sexuelles et la violence, dans l'environnement d'une base militaire américaine.

Ryû Murakami reçoit le prix Gunzō du nouvel écrivain et le prix Akutagawa, l'une des plus prestigieuses distinctions littéraires japonaises. Selon son éditeur japonais Gentosha, Bleu presque transparent atteindra environ 3,5 millions d'exemplaires vendus, éditions reliées et de poche confondues.

Il décrit les corps, les dépendances et les humiliations sans chercher à les rendre acceptables. Derrière la provocation apparaît une critique du Japon prospère : une société capable de produire toujours davantage, mais incapable d'offrir un horizon à une partie de sa jeunesse.

La violence d'un Japon qui abandonne les siens

En 1980, Les Bébés de la consigne automatique confirme son importance. Le roman paraît en France en 1996 chez Philippe Picquier, traduit par Corinne Atlan, avant d'être notamment réédité chez J'ai lu en 2023.

Hashi et Kiku, deux enfants abandonnés à la naissance dans des consignes de gare, grandissent avec le même traumatisme. Le premier devient chanteur de rock, le second athlète, avant que leurs trajectoires ne les conduisent vers la violence et les bas-fonds de Tokyo.

Récompensé par le prix Noma du jeune écrivain, le roman fait de l'abandon une métaphore sociale. Ryû Murakami décrit un pays qui produit ses propres exclus avant de s'effrayer de leur brutalité. Son écriture mêle réalisme, images cauchemardesques, humour noir et explosions de violence.

Cette exploration se poursuit dans Raffles Hotel (1989), roman de la solitude et du désarroi amoureux, publié en France chez Philippe Picquier en 1998, dans une traduction de Corinne Atlan. Puis vient Chansons populaires de l'ère Showa (1994), traduit par Sylvain Cardonnel et publié chez le même éditeur en 2011. Une confrontation entre jeunes hommes désœuvrés et femmes trentenaires y dégénère en guerre meurtrière.

Avec Miso Soup (1997), paru en France chez Philippe Picquier en 1999, traduit par Corinne Atlan, il entraîne le lecteur dans le Kabukichō, quartier de divertissements nocturnes de Tokyo. Kenji, jeune guide accompagnant des étrangers dans les établissements liés au commerce sexuel, rencontre Frank, un Américain inquiétant. Le récit bascule dans la terreur et vaut à Ryû Murakami le prix Yomiuri de littérature.

La violence n'est pourtant pas son unique registre : Kyoko (1995), publié chez Philippe Picquier en 1997, également traduit par Corinne Atlan, suit une jeune femme à travers les États-Unis, dans un récit davantage tourné vers la reconstruction et l'espoir. 

Parmi ses autres livres traduits en français figure La Guerre commence au-delà de la mer (Robert Laffont, 1981), traduit par Claude Okamoto. Sylvain Cardonnel a également contribué à faire connaître son œuvre, notamment avec Parasites (2002), Ecstasy et Melancholia (2003), ainsi que Love & Pop (2009). Patrick Honnoré a, de son côté, traduit Thanatos (2005), dernier volet de la trilogie Monologues sur le plaisir, la lassitude et la mort.

Du roman au cinéma, puis à la télévision

Par ailleurs réalisateur et scénariste, Murakami adapte lui-même plusieurs de ses œuvres, notamment Tokyo Decadence (1992), plongée dans les excès de la société japonaise, avec une musique de Ryūichi Sakamoto, et Kyoko.

En 1999, Takashi Miike adapte son roman Audition, dont le récit d'un veuf organisant un faux casting pour trouver une épouse se transforme en cauchemar. Le film devient une référence du cinéma d'horreur japonais et sort en France en 2002.

En 2003, Ryû Murakami publie au Japon 13-sai no Hello Work, un guide destiné aux adolescents présentant plus de 600 métiers à partir de leurs centres d'intérêt. L'ouvrage dépasse 1,8 million d'exemplaires vendus. Pendant près de 20 ans, il anime également Cambrian Palace, une émission de télévision japonaise consacrée à l'économie et aux entreprises.

En 2005, From the Fatherland, with Love, inédit en français, imagine une invasion du Japon par la Corée du Nord et lui vaut deux distinctions littéraires japonaises. Son dernier roman, YouTuber, paraît au Japon en 2023, sans avoir été traduit en français à ce jour.

Ryû Murakami a raconté le versant le plus inconfortable de la contestation : la solitude, les addictions, le ressentiment, la tentation de tout détruire. Ses personnages ne sont pas des militants exemplaires, mais des êtres à qui la société n'a laissé ni place ni perspective. Dans 1969, il écrivait : « Je n'ai pas renoncé au rêve d'une fête qui n'aurait pas de fin. » 

Crédits photo : Ryû Murakami (Dimanaiv, CC BY-SA 4.0)

 
 
 

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Bleu Presque Transparent

Ryû Murakami

Paru le 22/01/2002

202 pages

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Les Bébés de la consigne automatique

Ryû MURAKAMI trad. Corinne Atlan

Paru le 29/03/2023

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Ryû Murakami trad. Jean-Christian Bouvier

Paru le 02/01/2020

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Paru le 05/09/2013

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Ryû Murakami

Paru le 24/01/1998

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Paru le 14/02/2005

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Paru le 01/03/2006

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Paru le 05/03/2007

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Paru le 18/08/2011

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Gloria Steinem, figure majeure du féminisme américain, est morte à 92 ans

Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.

03/09/2026, 15:06

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Rentrée littéraire : où sont passés les noms des traducteurs ?

À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle. 

03/09/2026, 14:23

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Mort de Slobodan Šnajder, grande voix croate du théâtre et de la littérature européenne

L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes. 

02/09/2026, 12:15

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Lauréate PAUSE, la dessinatrice palestinienne Safaa Odah est en France

La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.

02/09/2026, 11:56

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Dire en français le vocabulaire du nucléaire, fission impossible ?

La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...

23/10/2026, 11:39

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Mécénat : l'inflation fait aussi monter le prix des manuscrits de Proust

En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.

23/10/2026, 09:30

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Après un premier tome financé par ses lecteurs, Rock 'n' Roll Jungle revient sur Ulule !

Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.

23/10/2026, 09:30

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“Relay n'est pas une librairie” : Lagardère répond aux critiques sur le choix des livres

À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.

22/10/2026, 18:11

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SNCF : le rassemblement pour les livres des cheminots finalement reporté

Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.

22/10/2026, 17:45

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La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements”

Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».

22/10/2026, 15:30

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À l'Assemblee nationale, Catherine Pégard peine à défendre son budget

Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.

22/10/2026, 13:36

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La Bataille de Mers el-Kébir : raconter en bande dessinée le drame du 3 juillet 1940

Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.

22/10/2026, 13:05

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Helen Fielding crée un prix Bridget Jones pour auteurs de comédies encore inconnus

La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.

22/10/2026, 12:54

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Palestine : deux autrices retirent leur livre jeunesse de Random House

Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.

22/10/2026, 11:56

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Une procédure de sauvegarde pour la librairie-café Mille Vies et 1KF

À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.

22/10/2026, 10:17

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Une nouvelle représentante de l'État pour le passe Culture

Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.

22/10/2026, 10:13

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“Dans quel monde vit-on pour qu'une librairie ait peur d'ouvrir ?”

Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?

22/10/2026, 08:00

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SLAVA IV : quand les anciennes légendes slaves rencontrent la bande dessinée contemporaine

Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.

22/10/2026, 06:30

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IA et Thélyson Orélien : après des semaines de démentis, tout bascule

Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées. 

21/10/2026, 18:33

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Conquista : un roman historique au cœur du XVIe siècle lance sa campagne Ulule

CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.

21/10/2026, 17:37

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Un million à rentabiliser ? Boualem Sansal publie déjà un nouveau roman chez Grasset

Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ». 

21/10/2026, 17:17

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Après 10 ans chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoint JC Lattès

Après dix ans passés chez Grasset, Hélène Szuszkin rejoindra, à la fin du mois de novembre, le service de presse des éditions JC Lattès, dirigé par Charlotte Rousseau.

21/10/2026, 16:34

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“Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste” : Annie Ernaux et 160 personnalités défient Londres

« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People. 

21/10/2026, 16:33

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Mariah Carey échappe à une plainte à 20 millions $ pour ses Mémoires

La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.

21/10/2026, 15:26

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Conflit d’intérêts à la Cour suprême : quatre juges se retirent... face à leur éditeur

Quatre juges de la Cour suprême américaine se sont retirés d'un recours impliquant BMG, société contrôlée par Bertelsmann. Tous ont publié des livres chez Penguin Random House, propriété du même groupe allemand. Faute de quorum, la plus haute juridiction des États-Unis a confirmé une décision favorable à un compositeur, sans pouvoir examiner le fond du litige.

21/10/2026, 14:32

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Ferdinand Buisson : Les origines de la Société des Nations

« Le mouvement dans le sens où vont d'instinct les hommes depuis qu'il y a des hommes » : le plaidoyer de Ferdinand Buisson en faveur de la Société des Nations (1917) Le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations unies, le 22 septembre 2026, invite à revenir aux origines de la Société des Nations, qui fut la première organisation internationale à poursuivre des objectifs identiques à ceux de l'ONU aujourd'hui, et à celui qui en fut l'un des inspirateurs, Ferdinand Buisson (1841-1932). Propos recueillis par Jean Emmanuel Miniac.

21/10/2026, 13:35

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Altered Blood : une quête d’identité dans un monde où la Terre n’existe plus

Altered Blood est une BD de science-fiction dystopique qui suit Kryo, une Altérée mi-humaine, mi-alienne, dans un monde où la Terre a disparu. Alors qu’elle choisit de protéger les siens, Kryo se lance dans une quête qui pourrait enfin révéler ses origines. Mais découvrir d’où elle vient pourrait bien bouleverser tout ce qu’elle croyait savoir sur elle-même… et sur le monde qui l’entoure. Projet porté par Romane, connue également sous le pseudonyme Holicdraw.

21/10/2026, 13:30

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Un roman d’amour entre une Ukrainienne et un soldat russe retiré après des menaces

Prévu le 1er novembre, le premier roman de Juna Liebrecht ne paraîtra finalement pas chez Molino Verlag. La maison allemande a renoncé à publier cette histoire située dans la ville ukrainienne de Kherson, sous occupation russe, après une vague de critiques et des messages menaçants. Le retrait a été demandé par l’autrice elle-même.

21/10/2026, 12:38

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Entrainement d'IA : plusieurs centaines d'auteurs portent plainte contre Meta

L'intelligence artificielle génère des vidéos, des images et des textes, mais aussi des procès. Le groupe Meta Platforms Inc., derrière le réseau social Facebook et les grands modèles de langage LLaMA, est ainsi visé par près de 300 auteurs, qui ont entamé des procédures individuelles contre la multinationale. Ils l'accusent d'avoir utilisé leurs ouvrages à des fins d'entrainement d'IA, sans leur autorisation.

21/10/2026, 11:29

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Heathen(s), un manga fantasy inspiré de la Grèce antique

Après une campagne financée avec succès en 2022 pour mon premier one-shot Pilgrim, je présente mon deuxième manga, Heathen(s), dont l'histoire se déroule dans le même univers avec les mêmes personnages… qui ont un peu grandi ! On suit le parcours de Xenos, un petit garçon très doué pour la magie, ce qui va le confronter à des choix qui pourraient tout faire basculer. Heathen(s) se situe dans un univers de fiction inspiré par la Grèce antique et sa sortie est prévue pour décembre 2026. Il s'agit du deuxième préquel de ma série Aerials, prévue pour 2027. Projet porté par Shindo.

21/10/2026, 10:43

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À Madrid, la librairie Pérgamo forcée de quitter ses murs après 80 ans

Fondée en 1946, la librairie Pérgamo fermera les portes de son adresse historique du quartier de Salamanca, à Madrid, le 17 novembre. Les propriétaires des murs ont décidé de ne pas renouveler son bail, malgré une activité que les responsables jugent soutenue. L'équipe cherche désormais un autre emplacement, alors que la pression immobilière fragilise de nombreuses librairies de la capitale espagnole.

21/10/2026, 10:43

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Alain Girardet nommé vice-président du CSPLA

Un arrêté cosigné par le ministre de la Justice et la ministre de la Culture fait d'Alain Girardet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, le vice-président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA).

21/10/2026, 09:31

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Youssef Badr ciblé par Frontières : son éditrice appelle les libraires à la mobilisation

Après les menaces et les attaques visant Youssef Badr, magistrat à Bobigny et auteur, son éditrice appelle les libraires à se mobiliser. Manon Viard, directrice générale des éditions de l'Aube, dénonce la campagne menée contre l'auteur à la suite d'une publication du magazine d'extrême droite Frontières. Une affaire qui dépasse désormais la polémique médiatique : le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement et menaces.

20/10/2026, 18:18

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Une chanteuse peut-elle empêcher la diffusion d'une enquête qui la met en cause ?

Un livre d’enquête peut-il citer une personnalité publique sans son autorisation ? Au Mexique, Penguin Random House conteste des restrictions imposées à Todo a la luz, consacré à une affaire d’abus et d’exploitation. La chanteuse Gloria Trevi dénonce l’utilisation de son nom et de son image. L’Association internationale des éditeurs vient de soutenir le recours de la maison, tandis que la justice a provisoirement suspendu les sanctions.

20/10/2026, 17:08

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Anne-Laure Béatrix passe du Louvre au Clos Lucé

Après douze années passées au musée du Louvre, Anne-Laure Béatrix a été nommée directrice générale déléguée du château du Clos Lucé, à Amboise. Elle aura notamment pour mission de développer la programmation culturelle et les partenariats de ce lieu consacré à Léonard de Vinci.

20/10/2026, 16:44

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Le propriétaire d’Editis bientôt maître de la Fnac : Bruxelles donne son feu vert

Le propriétaire d’Editis bientôt aux commandes de la Fnac ? Ce mardi 20 octobre, la Commission européenne a autorisé l’offre publique d’achat de Daniel Křetínský sur Fnac Darty, dont il détient déjà 28,5 % du capital. Si l’opération aboutit, le milliardaire tchèque contrôlera à la fois l’un des principaux groupes d’édition français et l’un des premiers vendeurs de livres du pays. La clôture de l’OPA est attendue début novembre.

20/10/2026, 16:36

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Philippe Druillet × Enki Bilal : le catalogue de l’exposition Des Dieux et des Hommes en prévente

À l’occasion de sa prochaine exposition, « Philippe Druillet × Enki Bilal, Des Dieux et des Hommes », le Fonds Enki Bilal, avec les Éditions Barbier, lance aujourd’hui sur Ulule la prévente du catalogue qui accompagnera l'événement. Présentée au Fonds Enki Bilal à Paris du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, « Des Dieux et des Hommes » réunit deux figures majeures de la bande dessinée et propose un dialogue entre leurs œuvres, leurs procédés et leurs imaginaires. Projet porté par les Éditions Barbier.

20/10/2026, 16:10

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Originalité de l'oeuvre : vers une loi pour partager la charge de la preuve ?

Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.

20/10/2026, 12:30

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Makassar : Éditions Libre saisit la répression des fraudes pour récupérer ses livres

Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.

20/10/2026, 12:09

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Spécialisée dans les “livres souvenirs”, Dis-moi tout en liquidation judiciaire

Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.

20/10/2026, 11:15

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