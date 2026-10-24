Au feu les pompiers...” comment une comptine pour enfants organise l'incendie parfait

Maintenant qu’elle est grande — 19 mois révolus —, ma progéniture assimile les notions élémentaires : un chat miaule, une cuillère ne se met pas dans l’oreille, le feu brûle. J’ai mimé le camion rouge et lancé, avec l’assurance de l’adulte inconscient des paroles chantonnées : « Au feu, les pompiers ! La maison qui brûle. Au feu, les pompiers ! La maison brûlée. »

En quatre vers, le bâtiment passe d’un état à l’autre, sans aucune intervention entre les deux. J’ai recommencé pour vérifier : même résultat. Les pompiers sont appelés deux fois, ce qui exclut l’erreur de numéro. Le service est prévenu, mais n’agit pas. Quant à ma fille, elle rayonne.

Le service d’incendie arrive au participe passé

Le passage de « qui brûle » à « brûlée » est d’une brutalité administrative admirable — sans parler du choc syntaxique par suppression d’auxiliaire. Pas d’évacuation, de lance, ni d’échelle. Le feu n’a ni commencement ni cause que la maison d’occupant. Seul son statut grammatical évolue.

Le premier vers déclenche l’alerte, le deuxième montre l’incendie, le troisième renouvelle l’appel et le quatrième certifie la perte totale. Ce n’est pas un refrain, mais un tableau de suivi : colonne A, bien en combustion ; colonne B, photographie d’expert.

Les pompiers ne sont donc pas convoqués pour éteindre quoi que ce soit, plutôt à constater la bascule des flammes aux cendres : l’incendie n’est pas l’échec de l’opération, mais son procès-verbal de réception.

Premier secours : produire un alibi

Une fois la maison réduite à l’état syntaxique prévu, la comptine aborde enfin l’essentiel. Des victimes ? Non. L’origine des flammes, l’heure du départ de feu, la présence d’un détecteur ? Vous êtes bien impatient.

« C’est pas moi qui l’ai brûlée. » Voici le premier geste enseigné après l’incendie : non pas protéger, alerter, secourir, mais se déclarer étranger aux faits, avant même qu’on le passe au détecteur de fumée (ou de fumiste). Le locuteur brandit ainsi son innocence comme un commis de cuisine fou furieux se ruant dans la salle du restaurant et jurant qu’il ignore tout de l’usage qu’il fera du couteau qu’il a en main.

La formule ne dit pas : « Le feu a pris. » Elle suppose qu’une personne a brûlé la maison et qu’une main doit être trouvée. À bientôt 19 mois, ma fille peine à prononcer son prénom, mais reçoit une déclaration prête pour audition libre : sujet, négation, auxiliaire, participe passé correctement accordé, transfert immédiat de responsabilité. La grammaire française aura sauvé quelque chose : l’alibi.

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Je l’avais déjà entendue tenter « pas moi », agitant de gauche à droite un index déictique pour nier toute responsabilité face au morceau de banane écrasé sur le canapé. Elle ne sait pas encore faire de phrase, mais la jurisprudence progresse. J’ai nettoyé en silence. Tout père découvre un jour qu’il finance lui-même la scène de crime.

Six suspects pour neutraliser l’enquête

Reste à trouver qui l’a brûlée cette fichue baraque. Le corpus courant de la comptine fournit plusieurs réponses : l’oncle Jules, le Père André, le petit gendarme, le gentil pompier (pyromane, on le connaît), la cantinière ou le cantinier. Six noms, quatre fonctions sociales, aucune preuve. La transmission orale n’a pas enrichi l’enquête : elle a industrialisé le doute.

Le coupable change avec l’interprète ou la nécessité de faire rimer la délation. Un incendiaire disposant d’un bon répertoire obtient six identités avant le goûter. Mais les variantes collaborent : les oncles compromettent les témoins familiaux ; le gendarme accusé ne peut recueillir les dépositions ; le pompier suspect ne peut expertiser le feu ; le personnel de cantine doit appeler un avocat avant d’expliquer les fourneaux.

La chanson récuse ainsi toutes les compétences disponibles. Chaque version ouvre une piste et abat l’enquêteur chargé de la suivre : un programme de destruction des contre-pouvoirs sur quatre notes.

Le raffinement culmine avec « le p’tit gendarme » et « le p’tit pompier ». Le diminutif isole l’agent de l’institution : pas la gendarmerie, mais un gendarme réduit ; pas le service d’incendie, mais un petit pompier. On miniaturise la responsabilité pour conserver l’administration en taille réelle.

Pourquoi le cantinier, et pas l’électricien ?

La cantinière et le cantinier posent un problème supérieur. Mais pourquoi la cantine ? Pourquoi l’incendie domestique finit-il dans la restauration collective ?

Une version publiée par Chants de France retient ce couple professionnel et signale que des variantes récentes lui substituent la cuisinière et le cuisinier. On modernise l’intitulé de poste sans rouvrir le dossier pénal.

Le cuisinier travaille avec de la chaleur : il sale trop, la sauce attache, la poêle flambe, la maison suit. Le cantinier offre mieux encore : il appartient à un service collectif. En l’accusant, le sinistre se change en incident de restauration, la fumée une vapeur et la ruine un plateau-repas livré hors délai.

Pourquoi pas l’électricien alors qu’il examinait le tableau, ou le chauffagiste ? Et le ramoneur négligeant devant un conduit, voire l’architecte et son choix de matériaux. Est-ce l’assureur qui aurait gagné à voir disparaître la maison ou le propriétaire ? Allons, restons dans une comptine pour enfants.

La maison possédait probablement des fusibles électriques. La chanson les remplace par des fusibles humains. Sur la table à langer, ma fille a relié « cantinier » et « pompier » au feutre rouge. J’y ai vu un flux de validation, mais à son âge, la frontière entre gribouillage et audit demeure fragile.

La cantine ouvrait sur la voie ferrée

L’affaire aurait pu s’arrêter là : bâtiment détruit, six coupables interchangeables et fort heureusement, aucun blessé. Mais la mélodie a poursuivi sa carrière dans un chant de colonie : « Yé yé les copains, c’est demain qu’on s’fait la malle, yé yé les copains, c’est demain qu’on prend le train. » Cette reprise est entendue dans Le Maître d’école, sorti en 1981. Même air. D’abord la maison brûle. Ensuite les copains se font la malle.

À la soixante-douzième écoute, le cantinier cesse d’être incongru. Où trouve-t-on une cantine, « les copains » et un départ collectif ? En colonie. Le métier accusé devient le raccord entre les deux chansons : avais-je par erreur distingué le dossier d’incendie de son volet ferroviaire.

Les paroles donnent même le calendrier. On ne fuit pas ce soir, la peluche sous le bras : on part demain. Il reste une nuit pour coordonner les versions, rassembler les bagages : l’exfiltration figure au programme des activités.

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« On s’fait la malle » ne décrit pas une fin de séjour sereine. Filer à l’anglaise, partir à la cloche de bois (encore un bon combustible, tiens !), on en revient à une fuite précipitée, par le train, qui pis est : et quel quai je vous prie ? Pourquoi conserver la mélodie de l’incendie ? Parce qu’un air connu sert de mot de passe. Les paroles changent, le protocole demeure : la musique assure la continuité que les témoignages refusent.

Tous les témoins sont priés de composter

Depuis cette découverte, je vois la chronologie complète. Jour un : la maison brûle sous le regard des secours. Jour deux : chacun nie et fournit un autre nom. Jour trois : l’enquêteur, l’expert et le personnel de cuisine sont récusés. Jour quatre : les copains montent dans le train. Le feu n’était pas une catastrophe. C’était l’ouverture des inscriptions.

Ma fille réclame « encore ». Je relance la chanson. Elle agite les bras ; j’entends le chef de gare. Son train en bois attend près du camion de pompiers et d’une casserole miniature. Une reconstitution ?

J’ai tenté une version responsable : « Au feu, les pompiers, tout le monde évacue ; au feu, les pompiers, le sinistre est contenu. » Ma fille m’a regardé avec la tristesse professionnelle de l’enfant confronté à un adulte qui ne respecte pas le texte. Et de corriger le tir avec autorité : « BÛLÉE ».

Je croyais Au feu, les pompiers incapable de gérer un incendie. C’était lui faire injure. La comptine le gère parfaitement, à condition de comprendre que son objectif n’est pas de sauver la maison. Elle laisse le bâtiment atteindre le participe passé, distribue assez de culpabilité pour rendre toute certitude impraticable, accuse ceux qui pourraient établir les faits, puis recycle la mélodie en ordre de départ.

Quand les enquêteurs arriveront, il ne restera ni maison, ni expert incontesté, ni témoin sur le quai. Seulement ma fille, assise au milieu du salon, qui me regardera droit dans les yeux et dira avec les deux mots les mieux articulés de son répertoire, en jouant au métronome avec l’index : « Pas moi ! »

Crédits photo : domaine public

Par Nicolas Gary

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