Hélène Cixous : les fantômes d’Osnabrück au Mémorial de la Shoah

Comment raconter ce que les archives ne disent pas ? Du 6 décembre 2026 au 14 mars 2027, le Mémorial de la Shoah, à Paris, consacre une exposition à Hélène Cixous autour de Gare d’Osnabrück à Jérusalem, récit paru chez Galilée en 2016. Manuscrits et dessins accompagnent cette plongée dans une histoire familiale marquée par l’exil et la persécution nazie.
Le 23/10/2026 à 10:40 par Dépêche
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23/10/2026 à 10:40
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Pour écrire ce livre, l’autrice retourne à Osnabrück, en Allemagne, où sont nées sa mère, Ève Klein, et sa grand-mère. Toutes deux ont fui la ville dans les années 1930 pour échapper au nazisme. Hélène Cixous, née à Oran en 1937, y recherche les traces de ses proches, entre souvenirs, disparitions et questions demeurées sans réponse.
Le récit fait notamment surgir les figures d’Ève, de sa grand-mère Omi et de son grand-oncle Andreas. Mais il ne s’agit pas seulement de reconstituer une généalogie. L’écrivaine interroge ce que les documents établissent, ce qu’ils taisent et ce que la création peut faire apparaître. « À force de mettre des dates partout, l’Histoire finit par ne plus savoir quand la vérité aura commencé », écrit-elle.
L’exposition, conçue par le Mémorial de la Shoah et placée sous le commissariat de Raphaël Sigal, réunit des manuscrits originaux confiés par la Bibliothèque nationale de France, avec l’accord de l’autrice, et des dessins de Pierre Alechinsky prêtés par la Galerie Lelong. Le dialogue entre textes et images prolonge celui du livre, publié à l’origine avec sept dessins de l’artiste.
Cette rencontre avec les archives s’inscrit dans une relation ancienne : en 2000, Hélène Cixous a choisi de donner ses manuscrits et documents personnels à la BnF. Récompensée par le prix Médicis en 1969 pour Dedans, elle est également l’autrice du Rire de la Méduse (1975), texte majeur du féminisme, et a reçu le prix de la BnF en 2021.
À Osnabrück, l’enquête intime croise ainsi la grande histoire. L’exposition montre comment, chez Cixous, la littérature ne remplace pas le travail des historiens : elle cherche à rejoindre les vies et les voix que les sources ne permettent pas, à elles seules, de retrouver.
Hélène Cixous, Gare d’Osnabrück à Jérusalem, Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier, Paris IVe. Du 6 décembre 2026 au 14 mars 2027. Entrée gratuite.
Crédits photo : Entre jeunes. Une soirée à Osnabrück. Ève est la deuxième jeune fille depuis la droite. Allemagne, années 1920. © Hélène Cixous, Gare d’Osnabrück à Jérusalem, Galilée, 2016.
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Le salon des livres féministes Délivrées ! tiendra sa cinquième édition du 6 au 8 novembre 2026 à la Halle des Blancs Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris. Organisé par Femmes Solidaires et Clara-magazine, l’événement réunira autrices, auteurs, journalistes, chercheuses et personnalités engagées autour de rencontres, débats, projections, expositions et séances de dédicaces. L’entrée sera libre et gratuite.
10/09/2026, 17:48
À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.
10/09/2026, 17:33
Après vingt-cinq ans à la tête du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, Sylvie Vassallo passe la main. Nils C. Ahl doit prendre ses fonctions le 29 septembre, moins de deux mois avant la 42e édition. Traducteur, critique, ancien éditeur puis humanitaire, il arrive avec une ligne assez claire : ne pas renverser la table, mais prolonger une politique qui fait du livre jeunesse un outil de médiation, de démocratisation culturelle et d’émancipation.
10/09/2026, 16:32
L'inconnu de la poste, enquête de la journaliste Florence Aubenas parue en février 2021 aux Éditions de l'Olivier, se retrouvera prochainement dans les salles de cinéma, confiée aux bons soins de la réalisatrice Patricia Mazuy et des Films Pelléas. Le tournage est prévu en 2027.
10/09/2026, 09:33
Du 2 au 4 octobre 2026, le Festival international de géographie retrouvera Saint-Dié-des-Vosges pour une 37e édition placée sous le signe du « paysage ». La Bulgarie et la Roumanie seront cette année les deux pays à l’honneur, au fil d’un programme qui mêle conférences, débats, littérature, cinéma, expositions, cartographie ou encore gastronomie.
09/09/2026, 17:46
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