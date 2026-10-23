Hélène Cixous : les fantômes d’Osnabrück au Mémorial de la Shoah

Pour écrire ce livre, l’autrice retourne à Osnabrück, en Allemagne, où sont nées sa mère, Ève Klein, et sa grand-mère. Toutes deux ont fui la ville dans les années 1930 pour échapper au nazisme. Hélène Cixous, née à Oran en 1937, y recherche les traces de ses proches, entre souvenirs, disparitions et questions demeurées sans réponse.

Le récit fait notamment surgir les figures d’Ève, de sa grand-mère Omi et de son grand-oncle Andreas. Mais il ne s’agit pas seulement de reconstituer une généalogie. L’écrivaine interroge ce que les documents établissent, ce qu’ils taisent et ce que la création peut faire apparaître. « À force de mettre des dates partout, l’Histoire finit par ne plus savoir quand la vérité aura commencé », écrit-elle.

L’exposition, conçue par le Mémorial de la Shoah et placée sous le commissariat de Raphaël Sigal, réunit des manuscrits originaux confiés par la Bibliothèque nationale de France, avec l’accord de l’autrice, et des dessins de Pierre Alechinsky prêtés par la Galerie Lelong. Le dialogue entre textes et images prolonge celui du livre, publié à l’origine avec sept dessins de l’artiste.

Cette rencontre avec les archives s’inscrit dans une relation ancienne : en 2000, Hélène Cixous a choisi de donner ses manuscrits et documents personnels à la BnF. Récompensée par le prix Médicis en 1969 pour Dedans, elle est également l’autrice du Rire de la Méduse (1975), texte majeur du féminisme, et a reçu le prix de la BnF en 2021.

À Osnabrück, l’enquête intime croise ainsi la grande histoire. L’exposition montre comment, chez Cixous, la littérature ne remplace pas le travail des historiens : elle cherche à rejoindre les vies et les voix que les sources ne permettent pas, à elles seules, de retrouver.

Hélène Cixous, Gare d’Osnabrück à Jérusalem, Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier, Paris IVe. Du 6 décembre 2026 au 14 mars 2027. Entrée gratuite.

Crédits photo : Entre jeunes. Une soirée à Osnabrück. Ève est la deuxième jeune fille depuis la droite. Allemagne, années 1920. © Hélène Cixous, Gare d’Osnabrück à Jérusalem, Galilée, 2016.

Par Dépêche

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