La dame aux plantes : un thriller jubilatoire

Si les débuts se font dans le calme, Yuhui ne s’en inquiète pas. Même si son entourage, ou même des inconnus à qui elle en parlait, ont critiqué ses choix, elle sait que Plantes, Boutique trouvera sa clientèle. Elle alimente un compte sur les réseaux sociaux pour présenter les plantes disponibles sur les étagères. Des plantes dont elle prend soin avec une patience à toute épreuve. Même celles qui semblent irrécupérables, retrouvent un élan de vie grâce à ses mains.

Yuhui est ce type de fleuriste qui ne critiquerait aucune plante. Si elles fanent et meurent c’est que le sol était trop pauvre, ou que la température ne convenait pas. Son rôle, tel qu’elle le conçoit, consiste à fournir aux plantes l’environnement idoine, celui qui leur permettra de s'épanouir. [...] Les humains ne sont pas différents. Tout comme les végétaux, les gens deviennent meilleurs si vous prenez soin d’eux, ils peuvent prendre la bonne direction pourvu que vous les mettiez sur la voie. Sans occulter les moments douloureux de son passé, elle persiste à croire que la nature humaine n’est pas foncièrement mauvaise.

Plantes, Boutique devient un véritable refuge pour Yuhui, tout comme pour ses clients. Au fil des saisons, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre sur place pour découvrir cette merveilleuse collection végétale. La jeune femme prodigue des conseils à chaque client : pas trpo d’eau pour cette plante, il suffit de la laisser tranquille ; celle-ci est plus fragile, surtout lorsque l’hiver arrive ; là, un arrosage toutes les deux semaine fera l’affaire ; ici, même si les feuilles ne sont plus belles, tant que les racines sont en forme, elle pourra repartir… Ça, c’est le jour. La nuit ?

Yuhui enfilé ses gants de jardinage pour une toute autre tache. Face à des jeunes filles et femmes à bout de force, elle troque son sourire paisible pour une violence millimétrée : elle met en place un plan, toujours personnalisé, pour se débarrasser des hommes qui blessent, qui contrôlent, qui abusent de ces femmes. Au fond de son jardin, elle enterre des cadavres déchiquetés. Un engrais idéal…

Accroupie sur le côté, Yuhui regarde les lambeaux sanguinolents s’accumuler dans le bas en plastique. Comme s’en était vanté l'installateur : “C’est une sacrément bonne machine.” Elle se souvient de sa voix et de son rire quand il avait déclaré, tout fier que “ça vous débite de la brindille, du contreplaqué ou même des rondins en un clin d’oeil !”

Avec ce roman, Minyoung Kang frappe fort. Court, hypnotique, ce thriller est féministe par essence. Sombre, moralement ambigu, parfois drôle, La dame aux plantes nous offre une protagoniste fascinante, complexe, qu’on ne peut s’empêcher de soutenir dans sa rage. Ici, l’autrice nous dépeint un contexte culturel très précis : celui de la Corée du Sud, où les femmes sont autant les victimes que les responsables de leur propre malheur.

Elles culpabilisent, alors même qu’elles sont celles qu’on blesse. Le mythe de la « victime idéale » les enferme : si elles haussent la voix pour dénoncer leur situation, elles s’exposent à des réactions hostiles. Avec cette histoire, la colère offre une solution libératrice – quoique, surtout délicieusement définitive.

Une traduction à quatre mains assurée par Pierre Bisiou et Kyungran Choi.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com