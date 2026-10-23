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Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé

Un mois après avoir récompensé C'était ça ou mourir, la Fnac entend consulter les représentants du jury qui a distingué Thélyson Orélien. La décision intervient après les révélations de son éditeur québécois, Boréal, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création du roman. Alors que la maison canadienne a rompu avec l'écrivain, l'enseigne française n'annonce, pour l'heure, aucun retrait de son prix.

Le 23/10/2026 à 10:14 par Clément Solym

3 Réactions | 5 Partages

Publié le :

23/10/2026 à 10:14

Clément Solym

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Le Prix du Roman Fnac 2026 restera-t-il entre les mains de Thélyson Orélien ? L’enseigne, qui avait couronné son premier roman, C’était ça ou mourir (Grasset), le 21 septembre, souhaite réunir rapidement des représentants de son jury pour examiner les conséquences des dernières révélations concernant l’écrivain.

L’information a été révélée par Ouest-France, ce 22 octobre : la Fnac explique vouloir convoquer des représentants de ses libraires et de ses adhérents pour évaluer la situation, compte tenu des nouveaux éléments et du fonctionnement particulier de sa récompense.

Aucune date n’a été précisée, pas davantage que les suites possibles de cette consultation. Si la distinction n’a donc pas encore été retirée, l’enseigne engage un réexamen, sans préjuger de son issue. Et ce alors que l’ouvrage demeure largement diffusé en librairie, malgré la rupture avec son éditeur québécois et les interrogations sur ses conditions d’écriture.

Un prix décerné par 800 lecteurs et libraires

Cette démarche intervient dans un contexte inhabituel pour une récompense littéraire. Créé en 2002, le Prix du Roman Fnac repose sur un jury associant 400 libraires du réseau et 400 adhérents. Pour sa 25e édition, ceux-ci avaient départagé cinq finalistes issus d’une première sélection de trente ouvrages.

Le 21 septembre, dans son communiqué annonçant le lauréat, la Fnac célébrait un récit consacré à l’exil et aux migrations contemporaines. Le livre suit Jonas Dorléon, professeur d’histoire haïtien contraint de quitter son pays, dans une traversée des Amériques qui le conduit jusqu’à la frontière des États-Unis.

Publié au Québec en mars par Boréal, puis en France le 19 août chez Grasset, le roman s’était rapidement imposé parmi les succès de la rentrée. Le Prix Fnac lui apportait une reconnaissance supplémentaire, assortie d’une mise en avant dans les magasins de l’enseigne et sur son site internet.

Le choix de consulter les représentants du jury prend dès lors un relief particulier : la récompense résulte d’un vote collectif de professionnels et de lecteurs, dont la Fnac entend manifestement tenir compte avant toute éventuelle décision.

Boréal rompt après une expertise des manuscrits

C’est l’annonce faite le 21 octobre par les éditions du Boréal qui a précipité ce nouveau développement. Après plusieurs semaines de controverse, la maison québécoise a décidé de mettre fin à sa relation professionnelle avec Thélyson Orélien. Elle ne réimprimera plus C’était ça ou mourir et ne publiera aucun autre ouvrage de l’auteur.

Jusqu’alors, l’éditeur avait soutenu l’écrivain, qui niait avoir eu recours à l’intelligence artificielle pour créer son livre. Souhaitant documenter les conditions de rédaction, Boréal a rassemblé différentes versions de travail et commandé une expertise extérieure.

Selon la maison, cette analyse a révélé des traces de balises liées à l’IA dans les métadonnées de certains documents. Les résultats contredisent, à ses yeux, les assurances répétées de l’écrivain. Boréal reconnaît néanmoins ne pas pouvoir déterminer dans quelle mesure ces outils ont effectivement participé à la création du roman.

L’éditeur justifie ainsi sa rupture par la dégradation du lien de confiance avec son auteur, plutôt que par une évaluation précise de la proportion de texte éventuellement produite par une machine.

Interrogé le 21 octobre par Libération, Thélyson Orélien a maintenu que l’histoire racontée était la sienne. Il a reconnu avoir utilisé des outils numériques pour effectuer des recherches historiques et des traductions, sans détailler davantage leur intervention dans son travail littéraire.

Le Goncourt avait déjà tranché

La Fnac n’est pas la première institution littéraire confrontée à cette controverse. Dès le 25 septembre, l’Académie Goncourt avait écarté le roman de sa sélection, invoquant des plagiats révélés dans d’anciens écrits de Thélyson Orélien ainsi que des analyses laissant supposer une utilisation importante de l’intelligence artificielle.

La situation était alors différente : ces soupçons reposaient notamment sur des analyses de textes, avant que Boréal ne fasse état de son expertise des fichiers de travail.

Le jury du Renaudot avait, de son côté, conservé l’ouvrage dans sa deuxième sélection, annoncée le 7 octobre. Il doit se réunir le 28 octobre pour arrêter sa liste finale, occasion de préciser sa position au regard des nouveaux éléments.

L’ampleur du succès commercial ajoute une dimension à cette séquence. Selon les données Edistat rapportées par ActuaLitté, C’était ça ou mourir totalisait 83.713 exemplaires vendus en France au 11 octobre.

Grasset, dans les choux

Restera alors à regarder droit dans les yeux les éditions Grasset, et leur communiqué sauvage, d égainé dans les premiers temps de la polémique, et réfutant catégoriquement tout recours à l’IA. « Les éditions Grasset s’élèvent fermement contre tout propos malveillant affirmant de façon péremptoire que le livre aurait été nourri ou écrit par une IA, qui blessent affreusement l’écrivain au parcours exceptionnel », assénait la maison dans un message diffusé le 22 septembre.

« Les équipes de Grasset se tiennent aux côtés de cet homme venu à Paris défendre son travail de création, original, puissant. Elles lui renouvellent leur confiance absolue, leur admiration pour son travail poétique mené depuis vingt ans, leur proximité amicale et unique, contre toute machine ou tentative de mesurer, normer ou faire taire les écritures à jamais libres. »

Un mois plus tard, l’affaire est pliée, et l’éditeur québécois ayant pointé que l’IA était belle et bien utilisée, Un ridicule d’autant plus pesant pour la maison qu’elle aura géré la crise en enfouissant la tête dans le sable : une politique de l’autruche qui aura fini par desservir totalement l’auteur. Philippe Fabry, avocat et essayiste, avait lui-même dénoncé la défense de l’éditeur : « Grasset se ridiculise totalement. C’est grotesque. » 

Mais on ne gère pas des crise de communication comme on imprime des livres… Nous avons sollicité la maison pour connaître sa position, très certainement révisée. « Pas de déclaration officielle de la part d’Hachette ou de la maison d’édition Grasset à ce stade », nous a-t-on répondu.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 
 

 

DOSSIER - Plagiat, IA : l'affaire Thélyson Orélien, la grande déflagration

Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com

3 Commentaires

 

Edco

23/10/2026 à 10:49

Eh oui , ....ya quelqu'un qui m' a dit...(ref)....que parfois, on peut retirer la Légion d Honneur.....🫣!!!!

FredEx

23/10/2026 à 11:34

Au fait, c'est qui l'éditeur de Thélyson Orélien chez Grasset ?

Edco

23/10/2026 à 11:55

Un proche de Bolloré remplace Olivier Nora à la tête de Grasset https://share.google/wUg08HsjTNsP87Q01
Ah ah ....

C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

ActuaLitté Fnac.com

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