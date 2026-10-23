Dire en français le vocabulaire du nucléaire, fission impossible ?

Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

Le Journal officiel du 22 octobre a accueilli une nouvelle liste de vocabulaire de la CELF, cette fois consacrée au nucléaire. Autant dire que la technicité est poussée au maximum, avec des termes que la plupart d'entre nous ne croiseront qu'à l'occasion de cette publication.

Le « chauffage cyclotronique électronique » (plutôt que electron cyclotron resonance heating) ne vous réchauffera pas cet hiver : il s'agit d'un « [c]hauffage par ondes électromagnétiques réalisé au moyen d'ondes dont la fréquence est égale à la gyrofréquence des électrons du plasma ». On pourra lui préférer le « chauffage cyclotronique ionique » (ion cyclotron resonance heating), dont la fréquence est cette fois égale « à la gyrofréquence des ions du plasma ». Vous suivez ?

Et pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus sur la gyrofréquence (qui remplace gyrofrequency), il s'agit de la « fréquence de la rotation d'une particule chargée soumise à un champ magnétique uniforme, qui constitue l'une des composantes du mouvement hélicoïdal que décrit cette particule ». Tout s'éclaire, enfin.

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L'énergie nucléaire restant associée à une certaine dangerosité, certains termes portent sur des situations plus problématiques. Dans ce rayon, citons l'« éjection de grappe », soit l'« éjection subite d'une grappe de commande hors du cœur d'un réacteur à eau sous pression, qui provoque un accident de réactivité caractérisé par une augmentation locale importante de la puissance, susceptible de conduire à une dégradation du combustible ».

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La liste complète est disponible ci-dessous ou, avec les définitions correspondantes, à cette adresse.

Photographie : Centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (Nicolas Olszewski, domaine public)

Par Antoine Oury

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