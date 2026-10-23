Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres

Décidément, la première place des meilleures ventes ne connaît plus le repos. Après cinq semaines au sommet pour Sarah Knafo, puis une semaine pour Freida McFadden, voilà Rebecca Yarros qui prend le relais, avec 23.024 exemplaires vendus. Attention, Sarah Knafo, reste tout de même solidement installée au deuxième rang. Quant à McFadden, elle conserve deux places dans le top 4. On a connu des défaites plus cuisantes, l'eurodéputée est coriace...
Le 23/10/2026 à 11:00 par Clotilde Martin
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23/10/2026 à 11:00
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Threshing Day de Rebecca Yarros (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) écoule 23.024 exemplaires en une semane. Ce recueil de treize récits revient sur le jour du Battage, une épreuve traversée par les personnages de la saga The Empyrean et leurs dragons.
Derrière, Sarah Knafo en deuxième position toujours, avec Le Casse du siècle (Fayard). Les 21.238 exemplaires vendus cette semaine portent son cumul à 287.363 en sept semaines.
Freida McFadden reste très présente, malgré la perte du sommet. Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J'ai lu) gagne une place et rejoint le podium : 20.430 exemplaires, pour un cumul de 39.879. À l'inverse, Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City), numéro un la semaine précédente avec 31.360 ventes, descend de trois rangs. Le titre termine quatrième, avec 19.582 exemplaires écoulés, soit près de 12.000 de moins en une semaine.
Fayard conserve, comme la semaine précédente, deux titres parmi les cinq premiers : aux côtés de Sarah Knafo, Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers, se maintient cinquième avec 12.897 ventes. Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), reste sixième. Ses ventes progressent à 12.009 exemplaires, contre 10.854 la semaine précédente.
Les bandes dessinées occupent trois des quatre rangs suivants. Lou ! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), quitte le podium et recule de quatre places jusqu'au septième rang, avec 11.661 ventes. À l'inverse, Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), gagne sept places : huitième, l'album compte 9569 ventes et 17.240 exemplaires cumulés.
La neuvième position accueille directement le coffret collector du quatrième tome de She Wasn't a Guy, de Sumiko Arai (trad. Morgane Paviot, Mangetsu), avec 8521 exemplaires. Laurie Gilmore referme le top 10 avec La Boulangerie du pain d'épices (trad. Marion Schwartz, HarperCollins) : 7574 ventes pour sa première semaine.
Thélyson Orélien, troisième il y a deux semaines, puis huitième la semaine dernière, recule au dix-neuvième rang : C'était ça ou mourir (Grasset) vend 6699 exemplaires, pour un cumul de 90.412.
Top : La Rivière à l'envers, tome 1 : Tomek, de Jean-Claude Mourlevat (Pocket Jeunesse), gagne 61 places, du 162e au 101e rang, avec 2193 ventes. Dans ce récit jeunesse, un jeune épicier part sur les traces d'Hannah, à la recherche d'une rivière dont l'eau empêcherait de mourir.
Flop : L'Encre de la haine, de Kentin Jarno (Albin Michel, new romance), perd 117 places, du 41e au 158e rang, avec 1562 ventes. Dans une académie des Alpes suisses, Daphné et Leo se rapprochent alors que les secrets des étudiants menacent d'être révélés.
Après la légère progression observée la semaine précédente, le marché français du livre enregistre 4,642 millions d'exemplaires vendus, contre 4,795 millions sept jours plus tôt : une baisse de 3,2 %. Le chiffre d'affaires recule de 4,1 %, passant de 62,522 à 59,985 millions d'euros. Par rapport à la même semaine de 2025, les résultats sont inférieurs de 5 % en volume et de 4 % en valeur.
Les grandes surfaces spécialisées réalisent 52 % des ventes, devant les librairies (35 %) et les grandes surfaces alimentaires (13 %). Elles enregistrent aussi l'essentiel du recul : 2,431 millions d'exemplaires, contre 2,557 millions la semaine précédente. Les librairies passent de 1,610 à 1,607 million de livres, soit une variation nettement plus limitée. En chiffre d'affaires, les enseignes spécialisées pèsent 53 % du marché, contre 37 % pour les librairies et 11 % pour les grandes surfaces alimentaires.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - “Dans quel monde vit-on pour qu'une librairie ait peur d'ouvrir ?”
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté
Par Clotilde Martin
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Paru le 02/04/2025
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Paru le 06/05/2026
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Flammarion
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Paru le 27/08/2026
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Les Editions de Minuit
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Paru le 11/03/2026
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Flammarion
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