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Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres

Décidément, la première place des meilleures ventes ne connaît plus le repos. Après cinq semaines au sommet pour Sarah Knafo, puis une semaine pour Freida McFadden, voilà Rebecca Yarros qui prend le relais, avec 23.024 exemplaires vendus. Attention, Sarah Knafo, reste tout de même solidement installée au deuxième rang. Quant à McFadden, elle conserve deux places dans le top 4. On a connu des défaites plus cuisantes, l'eurodéputée est coriace...

Le 23/10/2026 à 11:00 par Clotilde Martin

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Publié le :

23/10/2026 à 11:00

Clotilde Martin

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Threshing Day de Rebecca Yarros (trad. Karine Forestier et Emmanuelle Casse-Castric, Hugo Roman) écoule 23.024 exemplaires en une semane. Ce recueil de treize récits revient sur le jour du Battage, une épreuve traversée par les personnages de la saga The Empyrean et leurs dragons.

Derrière, Sarah Knafo en deuxième position toujours, avec Le Casse du siècle (Fayard). Les 21.238 exemplaires vendus cette semaine portent son cumul à 287.363 en sept semaines. 

Freida McFadden reste très présente, malgré la perte du sommet. Le Boyfriend (trad. Karine Xaragai, J'ai lu) gagne une place et rejoint le podium : 20.430 exemplaires, pour un cumul de 39.879. À l'inverse, Chère Debbie (trad. Laura Bourgeois, City), numéro un la semaine précédente avec 31.360 ventes, descend de trois rangs. Le titre termine quatrième, avec 19.582 exemplaires écoulés, soit près de 12.000 de moins en une semaine. 

Fayard conserve, comme la semaine précédente, deux titres parmi les cinq premiers : aux côtés de Sarah Knafo, Résurrection : Le Retour de la France éternelle, de Philippe de Villiers, se maintient cinquième avec 12.897 ventes. Le Fondateur, de Giuliano da Empoli (Gallimard), reste sixième. Ses ventes progressent à 12.009 exemplaires, contre 10.854 la semaine précédente.

Les bandes dessinées occupent trois des quatre rangs suivants. Lou ! Sonata, tome 3, de Julien Neel (Glénat), quitte le podium et recule de quatre places jusqu'au septième rang, avec 11.661 ventes. À l'inverse, Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier, de Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co), gagne sept places : huitième, l'album compte 9569 ventes et 17.240 exemplaires cumulés.

La neuvième position accueille directement le coffret collector du quatrième tome de She Wasn't a Guy, de Sumiko Arai (trad. Morgane Paviot, Mangetsu), avec 8521 exemplaires. Laurie Gilmore referme le top 10 avec La Boulangerie du pain d'épices (trad. Marion Schwartz, HarperCollins) : 7574 ventes pour sa première semaine.

Thélyson Orélien, troisième il y a deux semaines, puis huitième la semaine dernière, recule au dix-neuvième rang : C'était ça ou mourir (Grasset) vend 6699 exemplaires, pour un cumul de 90.412.

Le Top / Flop de la semaine

Top : La Rivière à l'envers, tome 1 : Tomek, de Jean-Claude Mourlevat (Pocket Jeunesse), gagne 61 places, du 162e au 101e rang, avec 2193 ventes. Dans ce récit jeunesse, un jeune épicier part sur les traces d'Hannah, à la recherche d'une rivière dont l'eau empêcherait de mourir.

Flop : L'Encre de la haine, de Kentin Jarno (Albin Michel, new romance), perd 117 places, du 41e au 158e rang, avec 1562 ventes. Dans une académie des Alpes suisses, Daphné et Leo se rapprochent alors que les secrets des étudiants menacent d'être révélés.

Le marché recule après une semaine de hausse

Après la légère progression observée la semaine précédente, le marché français du livre enregistre 4,642 millions d'exemplaires vendus, contre 4,795 millions sept jours plus tôt : une baisse de 3,2 %. Le chiffre d'affaires recule de 4,1 %, passant de 62,522 à 59,985 millions d'euros. Par rapport à la même semaine de 2025, les résultats sont inférieurs de 5 % en volume et de 4 % en valeur.

Les grandes surfaces spécialisées réalisent 52 % des ventes, devant les librairies (35 %) et les grandes surfaces alimentaires (13 %). Elles enregistrent aussi l'essentiel du recul : 2,431 millions d'exemplaires, contre 2,557 millions la semaine précédente. Les librairies passent de 1,610 à 1,607 million de livres, soit une variation nettement plus limitée. En chiffre d'affaires, les enseignes spécialisées pèsent 53 % du marché, contre 37 % pour les librairies et 11 % pour les grandes surfaces alimentaires.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - “Dans quel monde vit-on pour qu'une librairie ait peur d'ouvrir ? 

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

 

 

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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The Threshing Day

Rebecca Yarros

Paru le 14/10/2026

224 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Edistat

Le casse du siècle

Anonyme, Sarah Knafo

Paru le 02/09/2026

250 pages

Fayard

19,90 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 07/10/2026

445 pages

J'ai lu

9,20 €

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Chère Debbie

Freida McFadden trad. Laura Bourgeois

Paru le 07/10/2026

384 pages

City Editions

22,00 €

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Résurrection

Philippe de Villiers

Paru le 07/10/2026

361 pages

Fayard

21,90 €

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Le fondateur

Giuliano Da Empoli

Paru le 01/10/2026

288 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Lou ! Sonata Tome 3

Julien Neel

Paru le 07/10/2026

136 pages

Glénat

18,00 €

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Mortelle Adèle et les labyrinthes de papier

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 08/10/2026

136 pages

Mr Tan & Co

14,95 €

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She wasn't a guy Tome 4 . Edition collector

Sumiko Arai trad. Morgane Paviot

Paru le 14/10/2026

176 pages

Mangetsu

24,95 €

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La boulangerie du pain d'épices

Laurie Gilmore

Paru le 14/10/2026

480 pages

HarperCollins France

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Intemporelle(s)

Kid Toussaint, Aveline Stokart

Paru le 02/10/2026

96 pages

Le Lombard

14,95 €

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 23/09/2026

208 pages

Glénat

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Réussir à l'ère des crises

Shift project The

Paru le 14/10/2026

272 pages

Editions Odile Jacob

15,90 €

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Les renaissances

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

496 pages

Pocket

9,90 €

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Le risque

Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

544 pages

Hachette

7,90 €

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Rappelle-toi

Harlan Coben trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

432 pages

Pocket

9,60 €

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Le dîner

Freida McFadden

Paru le 01/07/2026

224 pages

City Editions

6,00 €

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La Pleureuse

Camilla Läckberg trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 07/10/2026

480 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

Paru le 19/08/2026

272 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

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Tokyorama

Jean-Christophe Grangé

Paru le 30/09/2026

544 pages

Albin Michel

22,90 €

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Pokémon

Jérémy Mariez, Alexandre Karam

Paru le 14/10/2026

112 pages

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Le Pumpkin Spice Café

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

299 pages

HarperCollins France

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Homo Occidentalis

Jérôme Fourquet, Ruben Rabinovitch

Paru le 02/10/2026

496 pages

Seuil

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In my Christmas Era

Emily Collins

Paru le 14/10/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Le Petit Nicolas - Je reviens !

Anne Goscinny, Jean-Philippe Arrou-Vignod, Fursy Teyssier

Paru le 08/10/2026

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Imav

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Julien Sandrel

Paru le 07/10/2026

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Double jeu

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Paru le 14/10/2026

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Retour à Folegandros

Agnès Martin-Lugand

Paru le 17/09/2026

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Les évadées Tome 1

Marc Levy

Paru le 22/09/2026

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Je jure de dire toute la vérité

Charles Alloncle

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Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

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La vengeance de la veuve noire

Morgane Moncomble

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Gilles Legardinier

Paru le 07/10/2026

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Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

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Tous les mensonges

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Abby S.T.

Paru le 14/10/2026

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Amélie Nothomb

Paru le 19/08/2026

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La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 29/04/2026

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Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins trad. Guillaume Fournier

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Veronica Roth trad. Anne Delcourt

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Philippe Jaenada

Paru le 12/08/2026

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Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

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Delphine Horvilleur

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Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

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Les évadées Tome 2

Marc Levy

Paru le 15/10/2026

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Anne Godard

Paru le 19/08/2026

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Paru le 01/04/2026

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Finale (Partie 1)

Bruno Dequier

Paru le 16/10/2026

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

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La librairie du Cinnamon Roll

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

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La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

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Les Bleus sur la corde raide

Fred Neidhardt, Willy Lambil

Paru le 02/10/2026

48 pages

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Je crois que je l'ai tuée

Andrea Mara trad. Anna Durand, Iris Le Guinio

Paru le 04/09/2026

430 pages

Points

9,90 €

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Celui qu'il ne faut pas croiser

Yusuke Murata, One trad. Frédéric Malet

Paru le 15/10/2026

224 pages

Kurokawa

7,30 €

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Le complot contre la France

Fabrice Lhomme, Gérard Davet

Paru le 14/10/2026

592 pages

Flammarion

25,50 €

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L'Insensé

Manu Larcenet

Paru le 02/10/2026

176 pages

Dargaud

27,00 €

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Le Clan de Walden

Catherine Meurisse

Paru le 18/09/2026

147 pages

Dargaud

26,50 €

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Chacun

Jean-Paul Dubois

Paru le 02/10/2026

256 pages

Editions de l'Olivier

21,00 €

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La femme de ménage Tome 1

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

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Tout le miel de la vie

Christian Signol

Paru le 16/09/2026

281 pages

Albin Michel

21,90 €

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Tu n'auras plus peur de rien

Gilles Legardinier

Paru le 07/10/2026

522 pages

Flammarion

22,00 €

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Magnifique humanité

Léon XIV

Paru le 25/05/2026

224 pages

Cerf

4,90 €

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She wasn't a guy Tome 4

Sumiko Arai, Sonoko Arai trad. Morgane Paviot

Paru le 14/10/2026

176 pages

Mangetsu

9,95 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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Le Prince hybride

Tui-T Sutherland

Paru le 15/10/2026

432 pages

Editions Gallimard

17,00 €

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Un mensonge de plus

Claire McGowan trad. Karine Forestier

Paru le 07/10/2026

449 pages

Hauteville

8,95 €

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Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

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Au bord du monde

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

432 pages

Albin Michel

21,90 €

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La route du diable

Franck Thilliez

Paru le 10/09/2026

272 pages

Fleuve Noir

20,95 €

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La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 08/10/2025

448 pages

J'ai lu

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Loch noir

Peter May trad. Ariane Bataille

Paru le 07/10/2026

400 pages

Actes Sud Editions

10,20 €

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Le RN contre les Français

Bon Pote

Paru le 07/10/2026

144 pages

Payot

5,00 €

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Les aigles de Rome Tome 9

Enrico Marini

Paru le 09/10/2026

64 pages

Dargaud

17,50 €

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Le Palais

François-Henri Désérable

Paru le 20/08/2026

416 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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La nuit des monstres

Bertrand Santini

Paru le 07/10/2026

256 pages

Sarbacane Editions

13,50 €

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Fall in love

Sophie Jomain

Paru le 03/09/2026

376 pages

Editions Auzou

21,95 €

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Solo Leveling Ragnarok Tome 22

Daul, Jin

Paru le 01/10/2026

224 pages

Kbooks

14,95 €

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Les enfants perdus

Neyef

Paru le 07/10/2026

200 pages

Rue de Sèvres

24,90 €

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L'homme qui choisit la douceur

Baptiste Beaulieu

Paru le 01/10/2026

486 pages

Iconoclaste (l')

21,90 €

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La pierre du destin : La Saga du Soleil Noir

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 14/10/2026

432 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

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Quelqu'un d'autre

Guillaume Musso

Paru le 03/03/2026

448 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Un pas après l'autre

Sylvester Stallone trad. Santiago Artozqui

Paru le 07/10/2026

382 pages

Flammarion

24,50 €

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Ta promesse

Camille Laurens

Paru le 01/10/2026

377 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Cuisinons plus, dépensons moins

Laurent Mariotte

Paru le 01/10/2026

256 pages

Solar

19,90 €

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Chainsaw Man Tome 23

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 14/10/2026

180 pages

Kazé Editions

7,29 €

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La bascule

Johann Chapoutot

Paru le 10/09/2026

402 pages

Editions Gallimard

23,80 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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T'choupi fête Halloween

Thierry Courtin

Paru le 06/10/2016

24 pages

Nathan

6,30 €

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Les élémentaires

Michael McDowell trad. Laurent Vannini

Paru le 16/10/2026

380 pages

Monsieur Toussaint Louverture

12,90 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Ce qui nous unit

Françoise Bourdin, Frédérique Le Teurnier

Paru le 08/10/2026

288 pages

Editions Récamier

21,90 €

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Pretty Lies

Arielle Héra

Paru le 07/10/2026

442 pages

Editions ESI

17,90 €

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Le Secret de César

Jacques Martin, Marc Jailloux, Roger Seiter

Paru le 14/10/2026

48 pages

Casterman

13,95 €

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Tomek

Jean-Claude Mourlevat

Paru le 13/01/2012

190 pages

Pocket

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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Simone Schwarz-Bart

Paru le 17/04/2026

320 pages

Points

6,50 €

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Code civil annoté

Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin

Paru le 25/06/2026

3498 pages

Editions Dalloz

22,00 €

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La menteuse

Sophie Stava trad. Séverine Quelet

Paru le 01/10/2026

432 pages

Pocket

9,90 €

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P'tit loup fête Halloween

Orianne Lallemand, Eléonore Thuillier

Paru le 17/09/2026

24 pages

Editions Auzou

5,99 €

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Une jeunesse au temps de la Shoah

Simone Veil

Paru le 01/09/2010

187 pages

LGF/Le Livre de Poche

6,40 €

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Près de moi pour toujours

Harlan Coben, Reese Witherspoon trad. Daphné Bernard

Paru le 24/09/2026

374 pages

Belfond

23,00 €

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Houris

Kamel Daoud

Paru le 03/09/2026

517 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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La mort en trop

Philippe Boxho, Martin Michaud

Paru le 07/10/2026

508 pages

Kennes

21,90 €

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Celle qui sait

Riley Sager trad. Dominique Haas

Paru le 03/07/2026

480 pages

Verso

21,90 €

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Transylvania

Nicolas Beuglet

Paru le 13/08/2026

363 pages

Pocket

9,30 €

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Nazebrocadabra !

Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 28/05/2026

70 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Code Yesterday

Michel Bussi

Paru le 03/09/2026

349 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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La voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 30/09/2026

355 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

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Orbite mortelle

Frédéric Zumbiehl, Sébastien Philippe

Paru le 09/10/2026

48 pages

Editions Dupuis

14,00 €

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Norska

Eric Henninot

Paru le 01/10/2026

88 pages

Delcourt

18,50 €

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Nos meilleurs amis

Laurent Hopman, Isaac Jadraque

Paru le 07/10/2026

180 pages

Deman

24,90 €

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La ferme des sapins de Noël

Laurie Gilmore trad. Marion Schwartz

Paru le 07/10/2026

314 pages

HarperCollins France

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La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

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L'Odyssée

Homère trad. Médéric Dufour, Jeanne Raison

Paru le 19/05/2021

159 pages

Belin

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Diana, ma soeur

A préciser, Charles Spencer trad. Odile Demange

Paru le 22/09/2026

428 pages

Flammarion

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Antigone

Jean Anouilh

Paru le 08/06/2016

128 pages

Editions de La Table Ronde

6,80 €

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Je

Lilia Hassaine

Paru le 20/08/2026

256 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Le royaume de Kensuké

Michael Morpurgo trad. Diane Ménard

Paru le 17/05/2018

160 pages

Editions Gallimard

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Album Souvenir de la visite du pape Léon XIV en France

Magnificat

Paru le 02/10/2026

160 pages

Magnificat

10,00 €

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Un Animal Sauvage

Joël Dicker

Paru le 26/03/2026

521 pages

Rosie & Wolfe

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1984

George Orwell trad. Josée Kamoun

Paru le 28/05/2020

400 pages

Editions Gallimard

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Il faut sauver nos enfants

Alain Bauer

Paru le 01/10/2026

352 pages

First

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L'Atelier Grand-Feuille

Benjamin Lacombe, Mickaël Brun-Arnaud

Paru le 07/10/2026

64 pages

L'Ecole des Loisirs

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Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

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Une si lente agonie

Elizabeth George trad. Nathalie Serval

Paru le 17/09/2026

704 pages

Pocket

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Les Deux Royaumes

Eric-Emmanuel Schmitt

Paru le 30/09/2026

561 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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L'intrus

Tracy Sierra trad. Sophie Taam

Paru le 22/09/2026

480 pages

J'ai lu

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A couper le souffle

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

368 pages

Pocket

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Pistes noires

Viveca Sten trad. Amanda Postel, Anna Postel

Paru le 30/09/2026

566 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Alaska

Fabrice Caro

Paru le 01/10/2026

231 pages

Editions Gallimard

20,50 €

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Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 19/08/2026

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

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De ma fenêtre

Lacrim

Paru le 15/10/2026

224 pages

Hors cadre

19,90 €

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J'active mon pouvoir anti-inflammatoire

Bérengère Philippon

Paru le 30/09/2026

272 pages

Larousse

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

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Harry Potter à l'école des sorciers

J.K. Rowling trad. Jean-François Ménard

Paru le 25/05/2023

312 pages

Editions Gallimard

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Les Misérables

Victor Hugo

Paru le 03/05/2023

304 pages

Belin

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Cache-cache

Søren Sveistrup, Soren Sveistrup trad. Caroline Berg

Paru le 30/09/2026

793 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

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Entretien avec un cadavre

Philippe Boxho

Paru le 07/10/2026

288 pages

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Le jour où je suis devenu OQTF

Eric Naulleau

Paru le 14/10/2026

224 pages

Fayard

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La Femme au foyer

Natalie Barelli trad. Camille Filhol, Dominique Haas

Paru le 18/09/2026

420 pages

Verso

21,90 €

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La guerre par d'autres moyens

Karine Tuil

Paru le 13/08/2026

448 pages

Editions Gallimard

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Le journal d'Anne Frank

Anne Frank trad. Isabelle Rosselin, Philippe Noble, Claire Desserrey

Paru le 18/05/2022

349 pages

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Cahiers de Douai

Arthur Rimbaud

Paru le 05/04/2023

181 pages

Hatier

2,70 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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L'intruse

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 06/05/2026

372 pages

City Editions

22,00 €

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Quand Cornebidouille était petite

Magali Bonniol, Pierre Bertrand

Paru le 07/10/2026

40 pages

L'Ecole des Loisirs

6,00 €

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A retardement

Franck Thilliez

Paru le 28/04/2026

480 pages

Pocket

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Le Secret du Scorpion

Stephen Desberg, Stefano Carloni

Paru le 16/10/2026

56 pages

Dargaud

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L'encre de la haine

Kentin Jarno

Paru le 07/10/2026

523 pages

Albin Michel

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Mariposa Tome 2

Azra Reed

Paru le 23/09/2026

576 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

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La cuisinière de Frida

Florencia Etcheves trad. Lucie Cozic

Paru le 09/09/2026

701 pages

J'ai lu

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Le Chat président

Philippe Geluck

Paru le 14/10/2026

48 pages

Casterman

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Villa Winter

Niko Tackian

Paru le 01/10/2026

388 pages

Editions Auzou

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Si les chats pouvaient parler

Piergiorgio Pulixi trad. Anatole Pons-Reumaux

Paru le 07/10/2026

528 pages

Gallmeister

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Les Monsieur Madame La fête d'Halloween

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves

Paru le 01/10/2025

40 pages

Hachette

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Nous, les Français

Gérald Andrieu, Franck Dedieu, Jean-Laurent Cassely, Laureline Dupont, Raphaël Llorca

Paru le 27/08/2026

224 pages

Robert Laffont

25,00 €

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Bienvenue à l'hôtel inhabituel

Gaëlle Geniller

Paru le 15/10/2026

208 pages

Delcourt

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Le cercle de Kern

Alexis Laipsker

Paru le 10/09/2026

440 pages

Michel Lafon

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On ne badine pas avec l'amour

Alfred de Musset

Paru le 10/04/2024

208 pages

Hatier

2,70 €

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Verity

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 10/09/2026

368 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

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L'heure des prédateurs

Empoli giuliano Da, Giuliano Da Empoli

Paru le 04/06/2026

160 pages

Editions Gallimard

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Un loup dans la ville

Jo Nesbø trad. Alain Gnaedig

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L'étendard sanglant est levé

Benjamin Dierstein

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1118 pages

Editions Gallimard

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Le livre de Kells

Sorj Chalandon

Paru le 19/08/2026

416 pages

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Giovanni Falcone

Roberto Saviano trad. Laura Brignon

Paru le 01/10/2026

704 pages

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Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 14/05/2026

240 pages

Editions Gallimard

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Simple Too

Yotam Ottolenghi, Verena Lochmuller, Milli Taylor, Tara Wigley

Paru le 10/09/2026

304 pages

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L'ange d'Auschwitz

Ellie Midwood trad. Typhaine Ducellier

Paru le 16/09/2026

416 pages

J'ai lu

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Les Monsieur Madame fêtent Halloween

Roger Hargreaves, Adam Hargreaves trad. Anne Marchand Kalicky

Paru le 07/10/2015

40 pages

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La bibliothèque secrète de Noël

Jenny Colgan trad. Laure Motet

Paru le 01/10/2026

432 pages

Pocket

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Après l'incendie

Olivier Hamant

Paru le 24/09/2026

64 pages

Editions Gallimard

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

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Eva des forêts

Julien Sandrel

Paru le 07/10/2026

390 pages

HarperCollins France

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Décidément non !

Roselyne Bachelot, Eric Dupond-Moretti

Paru le 24/09/2026

224 pages

Plon

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

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D'autres printemps

Virginie Grimaldi

Paru le 06/05/2026

350 pages

Flammarion

20,90 €

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De l'autre côté du lac

Sylvain Prudhomme

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288 pages

Les Editions de Minuit

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

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432 pages

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

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480 pages

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Avec 1 jaquette réversible inédite et un extrait de Ma Belle Poupée est un Super Darling

Akumi Agitogi, Rito Kohsaka trad. Gaëlle Ruel

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Kurokawa

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Un secret

Philippe Grimbert

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Pour que le monde ait la vie

Léon XIV

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112 pages

Cerf

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L'empoisonneuse de Palerme

Cathryn Kemp trad. Agnès Jaubert

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453 pages

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Je change de nom

Christine Angot

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La naissance de Loki

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

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Mémoires provisoires

Bernard-Henri Lévy

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832 pages

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Les Aventures du chevalier Silence

Fabien Clavel

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Le mensonge de l'orchidée

Donato Carrisi trad. Anaïs Bouteille-Bokobza

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Calmann-Lévy

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On aurait pu se rencontrer

François Cheng

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Le Grand Déluge doré

Pierre-Emmanuel Barré, Philippe Arsen, Relom, Emmanuel Barre

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Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ?

Le changement, c’est maintenant… ou presque. Après cinq semaines de Sarah Knafo, quel soulagement de retrouver Freida McFadden en tête des meilleures ventes ! Reste que la compagne d’Éric Zemmour a déjà écoulé plus de 266.000 exemplaires de son Casse du siècle (Fayard). Lourde tâche pour l’Américaine : faire oublier cet épisode.

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Pour la cinquième semaine consécutive, Sarah Knafo conserve la première place des meilleures ventes de livres en France. Du 28 septembre au 4 octobre 2026, Le Casse du siècle (Fayard) enregistre 37.294 ventes supplémentaires. Derrière l'eurodéputée, One Piece reste deuxième, tandis que Thélyson Orélien monte sur le podium.

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La rentrée littéraire s’installe, Freida McFadden reste indétrônable

Amélie Nothomb n'aura duré qu'un temps : Le dîner de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai) reste numéro un avec 21.825 ventes du 24 au 30 août 2026, devant la romancière belge. Mais l’écart se resserre et l’emprise de l’autrice sur le top 10 recule nettement : trois de ses titres y figurent désormais, contre cinq une semaine plus tôt. Dans le même temps, plusieurs romans de la rentrée accélèrent et les ouvrages liés à la rentrée scolaire s’installent tout en haut du classement.

04/09/2026, 11:13

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Meilleures ventes : Amélie Nothomb, enfin une rivale pour Freida McFadden ?

Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.

28/08/2026, 14:34

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Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon

Du 10 au 16 août, les ventes de livres reculent nettement, sans bouleverser le sommet du classement : Freida McFadden conserve six titres dans le top 10 et Le dîner reste largement numéro un. Mais derrière cette domination, le marché commence à changer de saison : les cahiers de vacances s’effacent au profit des références de rentrée, tandis qu’en librairie, la hiérarchie se révèle sensiblement différente de celle du marché général.

21/08/2026, 13:10

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Meilleures ventes : l'odyssée de Freida McFadden n'a pas de fin

L’été sourit décidément à Freida McFadden, si tant est qu’il existe encore une mauvaise saison pour l’autrice de La Femme de ménage : Le dîner conserve largement la première place des ventes. Mieux encore, l’Américaine place six livres dans le top 10, dont deux en tête de classement. Derrière, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin et Guillaume Musso tentent de résister. Le poche, avec neuf titres sur dix, règne presque sans partage : moins cher, plus léger, facile à emporter sur la plage.

14/08/2026, 15:27

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Plus de 9 millions de livres vendus : jusqu’où ira Freida McFadden ?

Le top 10 pris d’assaut par l’Amérique : cela vous surprend encore ? Freida McFadden écrase à nouveau le classement, avec 6 titres au sein des 10 premières places, et Le Dîner en tête. Avant de partir en vacances, un dernier regard sur les ventes stratosphériques de La Femme de ménage.

07/08/2026, 12:49

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Meilleures ventes : un top 10 sous le signe de McFadden, le retour du Jedi

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place des ventes de livres du 20 au 26 juillet 2026, avec 39.203 exemplaires écoulés. L’autrice occupe six des dix premiers rangs, tandis que la littérature au format poche rassemble neuf titres dans le top 10.

 

31/07/2026, 19:25

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Le Dîner s’éternise au sommet des meilleures ventes

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), conserve la première place du classement des meilleures ventes du 13 au 19 juillet 2026, avec 45.102 exemplaires écoulés. Des anciens colocataires du top 10 sont de retour cette semaine, mais les cahiers de vacances conservent tout de même leur domination.

24/07/2026, 13:43

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Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

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Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

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Quels cahiers de vacances choisir pour oublier (sa) La Prof ?

Vendredi 3 juillet, les élèves français auront sans doute les yeux rivés sur la pendule de la classe, en attendant la sonnerie des vacances. Deux mois entiers sans retourner à l’école : un rêve pour eux, un léger vertige pour certains parents. Le remède, lui, revient chaque été : les cahiers de vacances, pour ne pas laisser les enfants deux mois sans maths, sans lecture, sans révisions ou simplement pour gagner une heure de tranquillité...

03/07/2026, 12:37

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Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

26/06/2026, 11:27

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Sarah Rivens entre en tête des meilleures ventes avec Swan

Avec 18.714 exemplaires vendus du 8 au 14 juin, Swan, tome 1 de Sarah Rivens entre directement à la première place du classement. Le livre publié chez Hlab devance La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier). Derrière ce changement de tête, le top 10 réunit cinq titres classés en littérature, avec du poche, encore et encore.

19/06/2026, 11:42

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Meilleures ventes : La prof reste en tête devant Mortelle Adèle et Boualem Sansal

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la première place des meilleures ventes en France, avec 19.866 exemplaires écoulés et 178.238 exemplaires cumulés en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 : Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directe sur le podium. Le haut du tableau associe un leader stable, une bande dessinée en progression et une nouveauté de littérature hors poche.

12/06/2026, 15:56

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Sous le règne de Freida McFadden, le thriller français perce et la cuisine recule

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes pour cette nouvelle semaine (26/06 au 31/06) avec La prof, publié chez J’ai lu. Le roman s’écoule à 25.564 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 158.372 ventes en cinq semaines de présence. 

05/06/2026, 19:06

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La prof reste numéro un des ventes : Freida McFadden domine (encore) le classement

Freida McFadden conserve la première place des meilleures ventes hebdomadaires avec La prof (trad. Karine Forestier, J’ai lu). Le thriller écoule 22.883 exemplaires sur la semaine et atteint un cumul de 132.808 exemplaires après quatre semaines de présence.

29/05/2026, 13:09

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Seule Virginie Grimaldi résiste à l’offensive Freida McFadden

Malgré l'atmosphère de vacances que la météo diffuse sur le territoire, c'est bien le corps enseignant qui occupe toute l'attention des lectrices et lecteurs. Avec 35.140 exemplaires écoulés sur la semaine, La prof de Freida McFadden (trad. Karine Forestier - J'ai Lu), campe à la première place du classement. Et pour apaiser les craintes : oui, nous rentrons dans une nouvelle ère, puisque le titre totalise déjà 109.925 ventes après trois semaines de présence.

22/05/2026, 10:06

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Meilleures ventes : L’Empire McFadden contre-attaque

Et quand y'en a plus… y'en a finalement encore. Le raz-de-marée Freida McFadden frappe une nouvelle fois. Deux nouveaux titres ont déjà conquis son public et c’est le retour de la domination américaine pour cette nouvelle semaine (du 04/05 au 10/05). Alors, Force ou Côté obscur ?

15/05/2026, 11:34

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Meilleures ventes : La prof entre en tête devant Franck Thilliez et Fred Vargas

Avec 29.696 exemplaires vendus sur la semaine, La prof, de Freida McFadden, s’installe directement à la première place des meilleures ventes. Le poche publié par J’ai lu atteint 29.831 ventes cumulées. Derrière lui, L’autre moi, de Franck Thilliez, bondit au 2e rang avec 19.647 exemplaires, tandis qu’Une unique lueur, de Fred Vargas, complète le podium avec 15.271 ventes. Le haut du classement associe une entrée en tête, une forte progression et la résistance d’un titre déjà installé.

12/05/2026, 11:39

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Meilleures ventes : Fred Vargas reste en tête devant Valérie Perrin et Spy x Family

Avec 25.475 exemplaires vendus cette semaine, Une unique lueur de Fred Vargas conserve la première place du classement (semaine 17, du 20 au 26 avril). Le roman publié par Flammarion totalise désormais 101.508 ventes en trois semaines de présence. Derrière lui, Tata de Valérie Perrin remonte au 2e rang (15.087 exemplaires), tandis que le tome 16 de Spy x Family entre directement sur la troisième marche du podium avec 14.721 ventes.

 

05/05/2026, 10:15

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Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin

Le top 10 de cette semaine connaît très peu de changements par rapport à la précédente. Les trois premières places du podium restent inchangées : Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin conservent leurs médailles.

24/04/2026, 11:54

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Succès immédiat pour Fred Vargas : Adamsberg propulse les ventes

Le commissaire Adamsberg est de retour : Fred Vargas signe un come-back remarqué, comme d'habitude, avec Une unique lueur (Flammarion), qui s’installe directement en tête du classement dès sa sortie, avec 38.110 exemplaires vendus pour cette nouvelle semaine (06/04 au 12/04).

17/04/2026, 11:48

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Valérie Perrin numéro 1 des ventes : son roman Tata surclasse tout le monde

Personne ne demandera à Tata pourquoi elle tousse, parce que Tata ne tousse pas. En revanche, Valérie Perrin débarque à la toute première place avec 18.764 ventes de son roman (Livre de Poche) dans le classement Edistat. Sur cette semaine 14 (30 mars - 5 avril), les best-sellers poussent de leurs bras musclés l’Américaine Freida McFadden hors du top 10… mais l’Amérique n’a pas dit son dernier mot. 

10/04/2026, 15:43

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Guillaume Musso et Bernard Minier : un doublé, en duo

Mais que se passe-t-il ? Guillaume Musso mange le marché pour cette semaine 13 (23-29 mars), avec ses deux romans : Quelqu'un d'autre aligne 18.601 tomes (poche) et Le Crime du paradis ajoute 14.556 volumes de plus (grand format). En somme, le romancier palois prend la tête des meilleures ventes, sans trop de difficultés, puisqu'il occupe ces deux premières places depuis un mois maintenant.

03/04/2026, 12:02

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Le choc des générations : Leïla Slimani vs Monsieur Madame dans les meilleures ventes

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

27/03/2026, 12:06

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L’Américaine recule, Musso s’impose : les meilleures ventes de la semaine

Pour cette nouvelle semaine (du 09/03 au 15/03), Guillaume Musso répond une fois de plus présent. Le romancier français occupe les deux premières places du classement, avec deux titres qui éloignent un peu Freida McFadden. Un peu, seulement...

 

20/03/2026, 12:29

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Coup de balai sur le classement : Guillaume Musso s’empare du podium

Un vent de fraîcheur souffle sur les meilleures ventes cette semaine (du 02/03 au 08/03). Et si vous m’aviez dit, il y a quelques mois, que le classement prendrait cette tournure, je vous aurais sans doute ri au nez...

13/03/2026, 13:11

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Pourquoi avons-nous l’impression de subir nos vies ?

Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, Gisèle Pélicot ne se contente pas de passionner les Français : pour sa deuxième semaine, elle confirme sa place de numéro 1 des ventes sur la période du 23/02 au 01/03, avec 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes pour Et la joie de vivre (Flammarion).

06/03/2026, 12:55

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La France se passionne pour le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre

En dix jours, le récit de Gisèle Pelicot, Et la joie de vivre, a pris la tête des meilleures ventes de livres en France. Avec 59.637 exemplaires c’est une première place sans conteste, pour ce témoignage coécrit avec la romancière Judith Perrignon. 

27/02/2026, 14:35

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Une nouvelle locataire dans le top des ventes de livres – mais une propriétaire inchangée

Sortie en France le 11 février 2026 aux éditions City, le nouveau roman de Freida McFadden s’installe déjà à la première place des ventes pour cette nouvelle semaine (09/02 au 15/02). Inutile de souligner que c'était prévisible...

 

20/02/2026, 15:50

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McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine

C’est la dégringolade pour Pierre Lemaitre. La semaine dernière, il conservait sa quatrième place ; cette semaine (02/02 au 08/02), il en perd encore deux et écoule 11.522 exemplaires des Belles Promesses (Calmann-Lévy). L’auteur français a tenu tête à Freida McFadden pendant plusieurs semaines, mais cela n’a pas suffi face au succès massif et durable de La Femme de ménage.

13/02/2026, 12:54

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23/10/2026, 07:30

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22/10/2026, 07:30

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Le matin du 6 janvier 2024, « [q]uinze jours après le solstice d’hiver », Rose est allée faire du kayak dans les eaux vives de l'Ariège, de très bonne heure, comme elle en a l’habitude. Sauf qu’elle n’est jamais revenue. Et qu’aucun corps n’a été retrouvé en aval, poussé par le courant alors que le kayak, brisé en deux, oui. Tout comme sa voiture, quelques kilomètres plus haut. Depuis 2 ans, Paul guette son retour.  

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Tout débute avec un petit délit. En avril, je racontais dans un éditorial avoir sauté des passages d’un livre audio. Une attachée de presse québécoise l’a lu, puis m’a écrit : cette petite histoire de liberté prise avec un texte lui rappelait VOIX, de Laurent Caron-Laramée. Qu’une lectrice professionnelle ait trouvé dans mes aventures de zappeur une parenté littéraire m’honore. La modestie m’interdit d’en conclure que j’avais inventé quoi que ce soit. Restait une obligation : ouvrir le roman et, cette fois, ne rien sauter.

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À la cour du roi, une jeune femme mi-elfe cherche à retrouver sa liberté

Courtisane dans une cité royale où sa différence ne passe pas inaperçue, Moorna voit son quotidien basculer lorsqu’une ancienne menace refait surface. Avec Moorna – Fille de sangs mêlés, S. K. Rostedt entraîne son héroïne dans une fantasy où les intrigues de cour pourraient bien lui offrir une chance de conquérir sa liberté, traduit du finnois par Fantine Brunel, aux éditons Robert Laffont. 

 

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Trois frères, une prophétie : Nincemon Fallé lance une épopée fantastique

Séparés à la naissance pour empêcher une prophétie de se réaliser, trois frères grandissent loin les uns des autres sur un continent ravagé par une brume rouge. Avec Nés des mêmes cendres, Nincemon Fallé ouvre une saga de fantasy nourrie par les mythologies africaines, où le destin de trois hommes pourrait décider de celui d’un peuple entier, aux éditions JC Lattès.

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Les monstres ont parfois plus de bon sens que les humains. Encore faut-il les laisser parler. Chez Lee Young-do, les géants à tête de coq se montrent susceptibles, les Nagas vivent au voisinage de l’immortalité, les Tokkebis manient le feu et l’humour avec une désinvolture désarmante. Chacun possède ses rites, ses blessures et, surtout, une excellente raison de se méfier des autres. Après Le Cœur des Nagas, le deuxième volume de L’Oiseau qui boit des larmes (trad. Kette Amoruso) reprend sa course sans mode d’emploi : l’étrangeté est ici le quotidien. 

14/10/2026, 17:33

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Corinne Luchaire : star oubliée que l’Occupation a engloutie

Bagneux. Du béton, de la boue, quelques plantes en plastique. Voilà pour la dernière demeure d’une actrice qui éblouit le cinéma français d’avant-guerre. Cédric Meletta commence par marcher parmi les morts ; il a l’œil du cinéphile, l’ironie du flâneur et une passion manifeste pour les détails qui gâchent les belles légendes. « On vous a tassée là par souci logistique. » Une adresse insolente, qui restitue en réalité une présence sans masquer l’époque qui l’a défigurée. Sur les écrans le 22 octobre.

14/10/2026, 14:07

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Trump face à Caligula, Poutine face à Tibère : le miroir des tyrans

Les portes de la galerie s’ouvrent. Caligula entre ; Donald Trump occupe déjà la scène. Néron trouve un partenaire du côté de Jair Bolsonaro ; Tibère croise Vladimir Poutine dans un couloir où l’on parle bas. Mais Delphine Jouenne ne prétend pas livrer une histoire comparée des institutions, tant s'en faut. Couronnements le 22 octobre.

14/10/2026, 13:49

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Élie et Élisée Reclus : deux frères pour refaire le monde

Deux frères partent voir la mer. Ils ne sont pas encore les noms célèbres de la géographie et de l’anarchisme ; ils ont surtout emporté « plus de livres de Proudhon, Leroux et Oken que de quoi bivouaquer ». La Méditerranée les attend quelque part après les chemins du Midi. Ils marchent, refont la société, marchent davantage. Cette escapade racontée par Hubert Prolongeau donne la mesure de leur liberté : connaître la terre, pour eux, suppose déjà de désobéir. A découvrir le 4 novembre.

14/10/2026, 13:41

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À la grâce des fous : un cadavre et des fantômes

À L’Anse-à-Beaufils, les fous de Bassan piquent vers la mer. Sur la terre ferme, quelqu’un est mort. Et les secrets, eux, remontent. Cette fois, c’est Antoine Vaugeois, critique d’art assez mordant pour s’être fabriqué une collection d’ennemis. La biennale d’art attire son monde ; ateliers et brasserie brassent autant de rancunes que de conversations. Sortie le 23 octobre.

14/10/2026, 13:16

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Que peut-on transmettre à un adolescent qui n’a peut-être plus beaucoup de temps à vivre ?

Dans Le Monde de Noé, Pierre Antoine imagine une nuit en taxi à travers Paris, au cours de laquelle une tante de 62 ans raconte l’histoire du monde à son neveu de 17 ans, atteint d’un lymphome. Un roman sur la connaissance, les secrets de famille et la fragilité de la vie, à paraître le 4 novembre chez City Éditions.

14/10/2026, 07:30

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Raphaël Sigal explore les liens entre naissance, lait et mémoire dans Au commencement, le lait

Avec Au commencement, le lait, Raphaël Sigal part de la naissance de son fils et des tâtonnements de l’allaitement pour interroger une matière aussi vitale qu’ambiguë. Entre corps, langage et histoire, l’auteur remonte des origines de l’humanité aux tragédies du XXe siècle, dans une réflexion sur ce que nous transmettons à nos enfants.

 

14/10/2026, 06:30

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Nantes Calling, une chanson des temps passés

Après La vie des spectres, Patrice Jean a écrit un nouveau chef-d’œuvre. Jean est un romancier du XIXème siècle égaré deux siècles après. A tour de rôle, il se mue en Balzac et Flaubert, c’est saisissant. Il est peu de dire qu’il est là où le roman est né ! Stay free est en réalité un roman-fleuve contenant en son sein trois romans d’initiation et de formation, marqués par des séquences, des tiroirs littéraires et des entrelacs. J’ai lu ce livre comme je regarde un film au cinéma. J’en admire sa trame romanesque, son esprit feuilletonnesque, et ses ramifications.

13/10/2026, 19:00

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Demba : Daniel Picouly redonne une voix aux Amazones du Dahomey

Un homme mort dans une case africaine en carton-pâte. Une guerrière qui attend son roi. Et Marseille, en avril 1906, occupée à célébrer une Exposition coloniale où l’on exhibe l’ailleurs sous prétexte de le connaître. Daniel Picouly n’a besoin que de quelques pages pour tout faire entrer en collision. « Mon-roi revient ! » clame Demba. Mais qui revient vraiment, lorsque le royaume a disparu, que les compagnons sont tombés et que les vainqueurs réécrivent jusqu’au nom des vaincus ?

13/10/2026, 17:45

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Sarah Marquis : ce que les crocodiles lui ont appris sur la vie

La nuit, une chienne pousse sa maîtresse hors du lit. Dehors, la neige tient les sapins sous sa garde ; l’animal renifle, hésite, reprend son chemin. Sarah Marquis attend. Elle, l’exploratrice qui a traversé des déserts et marché parmi les crocodiles, découvre dans cette promenade minuscule une manière de vivre : laisser à l’autre son allure. Voilà une belle entrée dans L’Art de boire le thé avec les crocodiles. On y vient pour l’aventure ; on y reste pour ces moments où l’exploit consent à se taire.

13/10/2026, 14:41

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