Kat Sandler adapte sa pièce Yaga pour en faire une série, diffusée par HBO Max

Carrie-Anne Moss, Noah Reid, Clark Backo, Hudson Williams et Sheila McCarthy sont au casting de cette série canadienne, produite pour la plateforme Crave, mais diffusée sous nos latitudes par HBO Max, à partir de ce 23 octobre.

Kat Sandler a elle-même supervisé l'adaptation de sa pièce (non traduite en français) à l'écran, tandis que les 8 épisodes ont été coréalisés par David Frazee et Rachel Talalay.

Baba Yaga est un personnage issu de la mythologie slave, tantôt bienveillante et apportant de l'aide aux protagonistes, tantôt malveillante et à l'appétit gargantuesque, dévoreuse de jeunes enfants. Elle est aussi présentée comme une sorcière, une particularité que la série Yaga exploite largement...

Par Antoine Oury

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