Mécénat : l'inflation fait aussi monter le prix des manuscrits de Proust

En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
Le 23/10/2026 à 09:30 par Antoine Oury
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23/10/2026 à 09:30
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Le ministère de la Culture relance un appel au mécénat d'entreprise pour financer l'acquisition « d'un ensemble présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national ». Si cet achat est conclu, les documents iront rejoindre les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve un Fonds Marcel Proust depuis 1962.
Au total, 10 classeurs, 1 boîte et 1 portefeuille réunissent plus de 900 documents, en possession des héritiers de Suzy Mante-Proust (1903-1986), nièce de Marcel Proust. « En très bon état général de conservation, il complète de manière remarquable le plus important fonds de cet auteur au monde, conservé et enrichi par la Bibliothèque nationale de France depuis 1962, tout en ouvrant de nouveaux champs de recherches grâce à de nombreux inédits et de nouveaux manuscrits », souligne le ministère dans son appel au mécénat.
Travaux scolaires et universitaires, écrits de jeunesse, dessins, articles de presse, nouvelles et manuscrits de Jean Santeuil et d'À la recherche du temps perdu sont conservés au sein de ce fonds.
La BnF a déjà lancé un appel aux dons des particuliers pour l'acquisition de l'ensemble, lequel a été entendu par 3300 personnes, pour une somme totale de 545.000 €, pas très loin de l'objectif initial, fixé à 550.000 €.
À LIRE - Julio Ribera, Albert Camus et Wajdi Mouawad à la BnF, en 2027
Ce nouvel appel au mécénat d'entreprise fait suite à deux autres démarches similaires : la première recherchait 790.000 €, la deuxième 4,96 millions € et le plus récent monte donc à 5,1 millions € (5.150.000 € exactement).
Bien sûr, les entreprises frappées par l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction fiscale égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré. Plus d'informations à cette adresse.
Photographie : Portrait de Marcel Proust, Jacques-Émile Blanche, 1892 (Musée d'Orsay, Sailko, CC BY 3.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure.
19/10/2026, 17:57
Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.
19/10/2026, 17:45
À partir du 1er novembre 2026, les libraires du Relay de la gare de Lyon, à Paris, perdront la possibilité de commander librement leurs ouvrages. Selon une enquête de Mediapart, Lagardère a décidé de supprimer leur accès à la plateforme de commandes, jusque-là utilisée pour compléter la sélection imposée par le siège. Un cinquième de l'espace consacré aux livres doit également être remplacé par des jouets Lego. Une réorganisation annoncée moins de trois mois après l'adoption d'une charte de pluralité éditoriale par l'enseigne.
19/10/2026, 16:32
Et si Tris n'avait jamais rejoint les Audacieux ? Quinze ans après la parution de Divergente, Veronica Roth reprend son histoire au moment où tout devait basculer. Dans La Sixième Faction, publié le 8 octobre chez Nathan, l'héroïne est entraînée sur une voie inattendue. Aux États-Unis, où le livre est sorti deux jours plus tôt, cette nouvelle version se hisse à la deuxième place du classement des meilleures ventes de fiction jeunesse de Publishers Weekly.
19/10/2026, 16:06
Plus de 400 écrivains et professionnels du livre ont signé une lettre ouverte pour dénoncer l'arrêt de la distribution des romans de Sally Rooney au Royaume-Uni et demander au gouvernement de lever l'interdiction de l'organisation Palestine Action. Dans les librairies britanniques, les stocks s'épuisent, tandis que des enseignes irlandaises enregistrent une forte hausse des ventes. L'affaire a fait réagir jusqu'au gouvernement du pays d'origine de Sally Rooney.
19/10/2026, 15:13
Et si les étoiles étaient nées d’un papa qui voulait rassurer ses deux filles ? C’est l’histoire que raconte Stella et Luna, le premier album jeunesse de William Guérin, actuellement porté par une campagne de financement participatif sur Ulule. Destiné aux enfants à partir de 3 ans, ce conte mêle imaginaire et poésie pour raconter la naissance des étoiles et de la lune. Publié en indépendant, le projet associe financement participatif et engagement solidaire au profit de L’ENVOL, une association qui accompagne les enfants malades. Projet porté par William Guérin.
19/10/2026, 15:01
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