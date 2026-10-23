Mécénat : l'inflation fait aussi monter le prix des manuscrits de Proust

Le ministère de la Culture relance un appel au mécénat d'entreprise pour financer l'acquisition « d'un ensemble présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national ». Si cet achat est conclu, les documents iront rejoindre les collections de la Bibliothèque nationale de France, qui conserve un Fonds Marcel Proust depuis 1962.

Au total, 10 classeurs, 1 boîte et 1 portefeuille réunissent plus de 900 documents, en possession des héritiers de Suzy Mante-Proust (1903-1986), nièce de Marcel Proust. « En très bon état général de conservation, il complète de manière remarquable le plus important fonds de cet auteur au monde, conservé et enrichi par la Bibliothèque nationale de France depuis 1962, tout en ouvrant de nouveaux champs de recherches grâce à de nombreux inédits et de nouveaux manuscrits », souligne le ministère dans son appel au mécénat.

Travaux scolaires et universitaires, écrits de jeunesse, dessins, articles de presse, nouvelles et manuscrits de Jean Santeuil et d'À la recherche du temps perdu sont conservés au sein de ce fonds.

La BnF a déjà lancé un appel aux dons des particuliers pour l'acquisition de l'ensemble, lequel a été entendu par 3300 personnes, pour une somme totale de 545.000 €, pas très loin de l'objectif initial, fixé à 550.000 €.

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Ce nouvel appel au mécénat d'entreprise fait suite à deux autres démarches similaires : la première recherchait 790.000 €, la deuxième 4,96 millions € et le plus récent monte donc à 5,1 millions € (5.150.000 € exactement).

Bien sûr, les entreprises frappées par l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction fiscale égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré. Plus d'informations à cette adresse.

Photographie : Portrait de Marcel Proust, Jacques-Émile Blanche, 1892 (Musée d'Orsay, Sailko, CC BY 3.0)

Par Antoine Oury

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