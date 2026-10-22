Jane Austen, historienne ignorante et pleine de préjugés : elle l'assume !

Qui ose signer un tel ouvrage, annonçant dès le titre son ignorance ? Jane Austen, mesdames et messieurs. Elle devait avoir alors environ dix-sept ans et maîtrisait déjà l’art d’être insolente avec grâce et justesse. Écrit dans les années 1790 pour son cercle familial et amical, le texte était illustré par sa sœur Cassandra, dont les dessins accompagnent cette édition.

Préfacé, pour l’édition de 1922, par l’écrivain et journaliste anglais Gilbert Keith Chesterton, ce livre met déjà en avant, comme il l’écrit, le mépris joyeux et l’esprit combatif de Jane Austen, « dressé contre tout ce qu’elle jugeait morbide, relâché et absurdement ridicule. » Elle adoré cette première partie de XXIe siècle …

Passons la préface et retrouvons cette fameuse histoire de l’Angleterre, qui part d’Henri IV, monté sur le trône « après avoir persuadé son cousin et prédécesseur Richard II d’abdiquer en sa faveur et d’aller terminer ses jours au château de Pontefract, où il eut le malheur d’être assassiné » ; elle passe ensuite par Henri V, puis par Henri VI, qui « épousa Marguerite d’Anjou, femme dont les malheurs et les infortunes furent si grands qu’ils réussiraient presque à m’inspirer de la compassion, moi qui pourtant la déteste ».

Car, soyons clairs, le but de Jane Austen en commettant ce livre est écrit noir sur blanc : il est « uniquement de donner libre cours à mon ressentiment contre tous ceux dont les partis ou les principes ne s’accordent point avec les miens, et de manifester la profonde aversion que je leur porte, non d’instruire le lecteur. » Vous voici prévenus !

Continuons avec Édouard IV, Édouard V et Richard III, dont « les historiens ont, dans l’ensemble, traité le caractère de ce prince avec une extrême sévérité ; mais, comme il était un York, je suis plutôt disposée à le tenir pour un homme tout à fait respectable », puis Henri VII, Henri VIII, connu pour avoir été expert dans l’art de se débarrasser de ses femmes et de ses conseillers, Édouard VI, Bloody Mary et Élisabeth, que Jane Austen haïssait ouvertement. Lisez plutôt : « La principale raison qui m’a poussée à entreprendre cette histoire d’Angleterre était de prouver l’innocence de la reine d’Écosse [Marie Stuart], ce que je me flatte d’avoir accompli avec succès, et d’accabler Élisabeth de reproches. »

Poursuivons avec Jacques Ier et terminons par Charles Ier, dont la tête tomba bien avant celle de Louis XVI. Les Anglais ont parfois été précurseurs : ils ont remis en question l’autorité royale avant les Français. Ils ont même essayé de s’en passer… pendant onze ans. L’avant-garde, c’est chouette, mais pas trop longtemps ! La tradition, outre-Manche, c’est important. Honi soit qui mal y pense…

Est-ce que la lecture de ce petit livre fera de vous une personne incollable sur l’histoire de l’Angleterre ? Assurément pas ! Vous permettra-t-elle de passer un excellent moment en découvrant les ressentiments d’une Jane Austen qui règle ses comptes avec les Lancastre, les Tudor et surtout, vous l’aurez compris, Élisabeth Ire ? La réponse est oui !

En outre, ce livre montre que l’on peut tout à fait dire du mal de telle ou telle personne, avec bonheur et talent, sans aller chercher dans les grossièretés et autres vociférations qui semblent être de mise actuellement. Médire, oui, mais avec élégance et panache !

Par Audrey Le Roy

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