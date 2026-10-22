SNCF : le rassemblement pour les livres des cheminots finalement reporté

« La mobilisation est reportée car nous venons d'avoir des nouvelles de la SNCF qui devraient se concrétiser dans les jours à venir », nous indique-t-on du côté de la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance (BCPC). Les responsables de la bibliothèque attendent désormais des précisions sur les engagements de la SNCF et se tiennent prêts à relancer la mobilisation si aucune solution satisfaisante n'est apportée.

Ce rassemblement avait été annoncé pour dénoncer la dégradation du service de courrier interne de la SNCF, utilisé depuis 1986 pour acheminer des livres aux cheminots, actifs comme retraités, et à leurs familles. Avec près de 11.000 adhérents et quelque 90.000 prêts annuels, la BCPC dépend de ce réseau logistique pour distribuer et récupérer ses ouvrages partout en France.

Comme ActuaLitté le révélait le 18 septembre, la suppression progressive des points de distribution et la diminution des fréquences de passage perturbent gravement son fonctionnement. Depuis février 2026, certains colis n'arrivent plus à destination ou sont retournés à la bibliothèque. La disparition annoncée du courrier interne à la fin de l'année fait également craindre une interruption durable du service.

Le rassemblement du 22 octobre devait précisément permettre d'obtenir une reprise du dialogue avec la SNCF et une solution pérenne. Il avait été annoncé sous réserve d'éventuelles avancées.

Crédits photo : la façade de la gare de Lyon (FrogsLegs71, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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