SNCF : le rassemblement pour les livres des cheminots finalement reporté

Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
Le 22/10/2026 à 17:45 par Hocine Bouhadjera
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22/10/2026 à 17:45
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« La mobilisation est reportée car nous venons d'avoir des nouvelles de la SNCF qui devraient se concrétiser dans les jours à venir », nous indique-t-on du côté de la Bibliothèque centrale de prêt par correspondance (BCPC). Les responsables de la bibliothèque attendent désormais des précisions sur les engagements de la SNCF et se tiennent prêts à relancer la mobilisation si aucune solution satisfaisante n'est apportée.
Ce rassemblement avait été annoncé pour dénoncer la dégradation du service de courrier interne de la SNCF, utilisé depuis 1986 pour acheminer des livres aux cheminots, actifs comme retraités, et à leurs familles. Avec près de 11.000 adhérents et quelque 90.000 prêts annuels, la BCPC dépend de ce réseau logistique pour distribuer et récupérer ses ouvrages partout en France.
Comme ActuaLitté le révélait le 18 septembre, la suppression progressive des points de distribution et la diminution des fréquences de passage perturbent gravement son fonctionnement. Depuis février 2026, certains colis n'arrivent plus à destination ou sont retournés à la bibliothèque. La disparition annoncée du courrier interne à la fin de l'année fait également craindre une interruption durable du service.
Le rassemblement du 22 octobre devait précisément permettre d'obtenir une reprise du dialogue avec la SNCF et une solution pérenne. Il avait été annoncé sous réserve d'éventuelles avancées.
Crédits photo : la façade de la gare de Lyon (FrogsLegs71, CC BY-SA 3.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Exclusif — Qu'est-ce que l'originalité ? Sous ses airs d'intitulé d'examen de philosophie, la question se pose aujourd'hui concrètement aux créateurs et créatrices lorsqu'ils tentent de faire sanctionner la production et la diffusion de contrefaçons. En effet, la charge de la preuve de l'originalité de l'œuvre leur revient intégralement, ce qui donne lieu à des procédures risquées, longues et souvent coûteuses. Une proposition de loi entend mieux partager cette charge probatoire et ainsi satisfaire une demande récurrente des organisations d'auteurs et de titulaires de droits.
20/10/2026, 12:30
Exclusif - La bataille pour récupérer les stocks de livres laissés en suspens par la liquidation de Makassar prend un nouveau tournant. Éditions Libre, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi les services de la répression des fraudes pour dénoncer les pratiques de la Société Genilloise d’Entrepôt (SGE). En cause : des frais exigés pour restituer les ouvrages, mais aussi des conditions contractuelles que la maison d’édition conteste.
20/10/2026, 12:09
Exclusif — La maison d'édition Dis-moi tout, fondée en 2022, proposait des « livres souvenirs » et autres journaux ou carnets à compléter, afin de faciliter le dialogue entre les générations. Le tribunal de commerce de Rouen a prononcé sa liquidation judiciaire le 13 octobre dernier.
20/10/2026, 11:15
Après l'annonce de la maladie de ma fille Lila, moi, Stéphanie Lechat, j'ai choisi d’écrire pour raconter notre histoire et préserver sa mémoire. Mon livre Lila, mon amour – Le pouvoir des maux fait aujourd’hui l’objet d’une campagne de prévente sur Ulule. Lancée avec un objectif de 100 exemplaires, elle compte désormais 377 préventes à trois jours de sa clôture, le 5 octobre. Une aventure éditoriale née d’un drame intime et portée aujourd’hui par une véritable mobilisation collective. Projet porté par Stéphanie Lechat.
20/10/2026, 09:40
Dargaud-Lombard réorganise les directions commerciale et marketing de ses deux maisons, Kana et Le Lombard. Sadia Mokrani prend la direction commerciale commune, tandis que Juliette Bartolo devient directrice marketing de Kana et Manuel Soufflard directeur marketing du Lombard. Ces nominations interviennent après le départ de Nicolas Ducos pour les éditions Vega, en septembre dernier.
19/10/2026, 18:33
Les publicités pour Résurrection : Le Retour de la France éternelle (Fayard), dernier livre de Philippe de Villiers, provoquent la polémique. Après leur retrait des bus de Saint-Étienne, l'agglomération de La Rochelle a également demandé leur suppression, invoquant ses règles contre la promotion politique dans les transports publics. La régie Cityz Media conteste cette interprétation, tandis que l'ancien ministre dénonce une censure.
19/10/2026, 17:57
Tout le monde rêve, même si l’on ne s’en souvient pas. Pourtant, peu de personnes cherchent à comprendre la portée exacte de leurs rêves. Acacia Hawthorne, elle, a dû réfléchir à cette question très jeune puisque ses rêves sont prémonitoires et que cette faculté a modelé sa vie de façon très claire. Dès qu’elle a pu aider sa tante, elle a emménagé dans l’Entre-Monde, un monde au cœur de tous les mondes où règne le Temps et sa magie. Prête à prendre le relais, Acacia a commencé une petite vie tranquille entre plantes, thé et guidance d’âme égarée. Projet porté par Estelle Aster.
19/10/2026, 17:45
Près de 500 000 livres doivent être distribués cet automne dans les prisons du Royaume-Uni. Portée par The Reading Agency et soutenue par Lee Child, le créateur de Jack Reacher, l'opération prévoit notamment un ouvrage dans chaque cellule. Onze titres courts, choisis avec des détenus et des personnels pénitentiaires, doivent aussi alimenter les bibliothèques et les activités de lecture.
19/10/2026, 16:37
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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