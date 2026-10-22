Des papyrus aux manuscrits, Odysseum ouvre les textes anciens à tous

Une tablette d'argile mésopotamienne, un papyrus grec, une inscription latine, un manuscrit enluminé ou un livre imprimé à la Renaissance : une histoire de l'écriture, de sa transmission et de ses transformations, encore faut-il disposer des connaissances nécessaires pour les comprendre.

C'est l'objectif de cette plateforme, désormais portée conjointement par l'École normale supérieure (ENS-PSL) et Biblissima, infrastructure nationale de recherche consacrée aux cultures écrites anciennes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Son ambition est de rapprocher les travaux des chercheurs des enseignants, des étudiants et du grand public.

Un site qui change d'échelle

Lancé en 2019 par le ministère de l'Éducation nationale, Odysseum était alors hébergé sur Éduscol et principalement consacré aux langues et cultures de l'Antiquité. Il proposait aux enseignants des dossiers et des ressources pour accompagner l'apprentissage du latin et du grec.

La refonte, inaugurée le 6 octobre 2026 à l'occasion de la Fête de la science, marque une évolution importante : le site change d'adresse, d'identité graphique et de fonctionnement éditorial. Son périmètre s'élargit désormais à l'ensemble des cultures écrites anciennes, en Europe, autour de la Méditerranée et au Proche-Orient, jusqu'à la Renaissance.

En plus d'étudier les grandes œuvres grecques et latines, Odysseum s'intéresse également aux supports de l'écriture, aux manuscrits, aux bibliothèques, aux traductions et aux conditions dans lesquelles les textes ont circulé pendant des siècles.

Une sélection des ressources de l'ancien site est reprise et actualisée. De nouvelles publications viennent s'y ajouter. Une soixantaine de contenus étaient annoncés à l'ouverture, avec l'objectif d'enrichir régulièrement le catalogue.

Des papyrus d'Herculanum aux enluminures du Roman de Renart

Dans un article publié le 14 octobre, Odysseum revient par exemple sur le déchiffrement des papyrus d'Herculanum, carbonisés lors de l'éruption du Vésuve en 79.

Pendant des siècles, ces rouleaux ont résisté aux tentatives de lecture : les dérouler risquait de les détruire. Les progrès de l'imagerie par rayons X, associés à l'intelligence artificielle, permettent désormais de reconstituer virtuellement leurs surfaces et de détecter des traces d'encre. Les papyrologues peuvent ensuite examiner les caractères ainsi révélés et tenter de retrouver les textes.

Le dossier explique les différentes étapes de ce travail, depuis la numérisation jusqu'à l'interprétation. Il rappelle aussi les limites de ces technologies : une machine peut aider à révéler l'encre, mais la lecture et l'analyse des textes demeurent le travail des spécialistes.

Autre exemple, cette fois médiéval : un entretien consacré au Roman de Renart présente un manuscrit du XIVe siècle conservé à la Bibliothèque nationale de France. Celui-ci compte 514 enluminures, associées à des versions abrégées des aventures du célèbre renard.

La chercheuse Mara Calloni y présente le projet RENIarT, qui prépare une édition numérique de ce manuscrit. Sa particularité : les illustrations serviront de point d'entrée dans le récit. Les images ne sont plus considérées comme de simples ornements, mais comme des éléments qui construisent et orientent la lecture.

Odysseum permet ainsi de découvrir des œuvres connues sous un autre angle, en suivant les chercheurs dans leurs enquêtes sur les documents originaux.

Relier recherche et enseignement

Cinq contributeurs disposent d'une place équivalente dans le nouvel Odysseum, chacun avec ses spécialités.

Le programme Humanités dans le texte, initié par l'ENS-PSL, propose des dossiers multimédias qui confrontent les textes grecs et latins à d'autres disciplines. Les œuvres sont accompagnées de traductions, d'analyses, d'images ou d'enregistrements, afin d'en faciliter l'étude du collège à l'université.

Antiqui.TXTes, projet de l'université Jean Moulin Lyon 3, s'intéresse davantage aux chercheurs eux-mêmes. Entretiens, conférences filmées et enquêtes présentent leurs métiers, leurs outils et les différentes manières d'étudier ou d'éditer les textes anciens.

Les Journées Découvrir l'Antiquité, organisées autour d'une association fondée à l'ENS-PSL, privilégient les activités destinées aux élèves du secondaire. Certaines ressources sont directement utilisables en classe. Un atelier consacré à Ovide invite, par exemple, à associer le vocabulaire latin des soins de beauté aux objets de toilette retrouvés par les archéologues. Textes, cartes à découper et diaporama sont proposés au téléchargement.

Biblissima apporte de son côté ses connaissances sur l'histoire des manuscrits, des collections et de la circulation des œuvres. Enfin, le contributeur Odysseum prolonge les ressources pédagogiques élaborées depuis 2019 par le ministère de l'Éducation nationale.

L'ensemble peut être consulté par thème, période historique, langue, format, niveau ou contributeur. Le site est accessible librement, sans inscription. Un professeur peut y préparer une séquence pédagogique, tandis qu'un étudiant ou un lecteur curieux peut approfondir une question sans nécessairement posséder de connaissances préalables.

« Faire entrer dans la complexité »

L'intérêt d'Odysseum tient également à sa manière d'aborder des œuvres parfois difficiles à lire aujourd'hui. Car les textes anciens témoignent de sociétés dont les valeurs, les représentations et les rapports de pouvoir peuvent profondément différer des nôtres.

Elle prenait notamment l'exemple du mythe de Proserpine, enlevée par Pluton, le dieu des Enfers, et de la souffrance de sa mère Cérès. Sur Odysseum, un podcast consacré aux violences faites aux femmes dans les récits antiques confronte les regards de spécialistes de littérature, de droit romain et d'archéologie.

Il revient sur les représentations du rapt, les pratiques matrimoniales et la manière dont les sociétés anciennes comprenaient ces violences. Le rapprochement avec les interrogations contemporaines permet d'examiner ces récits sans effacer leur contexte historique.

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Pour Anne-Marie Turcan-Verkerk, Latiniste, directrice d'études à l'École Pratique des Hautes Études, la plateforme doit permettre de « faire entrer dans la complexité ».

Crédits photo : fragment de papyrus funéraire illustrant le jugement devant Osiris, réalisé entre 230 et 150 avant notre ère (Collection du Metropolitan Museum of Art, Domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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