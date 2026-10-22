Livres en éventail, cercueils miniatures : les trésors étranges d’Edward Gorey

Chez Edward Gorey, même les livres peuvent avoir des allures de curiosités funéraires. Dans un billet publié le 21 octobre 2026, la Bibliothèque du Congrès, à Washington, en donne quelques exemples particulièrement réjouissants. Mark Manivong, de la division des livres rares et des collections spéciales, a puisé dans les fonds de l’institution pour présenter plusieurs créations de l’artiste américain, disparu en 2000.

Ces documents proviennent principalement de deux ensembles, les collections Glen Emil et Edward Bradford, entrées à la bibliothèque au cours des douze dernières années. On y trouve une part considérable de sa production imprimée, depuis les couvertures jusqu’aux éditions spéciales, sans oublier affiches, cartes postales et objets dérivés. Le catalogage et le classement de ces fonds se poursuivent.

Né à Chicago en 1925, Edward Gorey a développé un univers immédiatement reconnaissable, peuplé de personnages inquiétants, de demeures victoriennes et de destins rarement heureux. Mais son imagination ne s’arrêtait pas au dessin : la forme matérielle de ses ouvrages pouvait elle aussi devenir un terrain d’expérimentation.

Un livre qui se déploie comme un éventail

Parmi les pièces les plus singulières figure The Mourning Fan, or, Meanwhile and Elsewhere, paru en 2019, près de vingt ans après la mort de son auteur. L’ouvrage adopte la forme d’un éventail, dont les feuillets se déploient pour laisser apparaître les illustrations.

Sa réalisation revient à Patrice Miller, relieuse et éditrice associée à Aredian Press. Avec l’autorisation de l’Edward Gorey Charitable Trust, elle a produit deux premières éditions posthumes, The Mourning Fan et The Worsted Monster. Ces créations prolongent l’œuvre de Gorey, mais leur fabrication est postérieure à sa disparition.

La relieuse s’est également intéressée à The Curious Sofa, publié initialement en 1961 sous le pseudonyme d’Ogdred Weary. Pour un exemplaire de l’édition Dodd, Mead & Company de 1980, elle a imaginé une reliure reproduisant le coussin d’un canapé.

Chauve-souris (?) d'après Edward Gorey

Le contenu n’est pas moins particulier que son habillage. Derrière les apparences d’un récit érotique, Gorey accumule les sous-entendus, dissimulant soigneusement ce que les illustrations pourraient révéler. Une prudence graphique qui n’empêcha pas l’interdiction de l’ouvrage en Autriche, en 1966, rappelle la Bibliothèque du Congrès.

Quand les éditeurs refusaient Gorey

Ogdred Weary appartient à une longue famille de noms d’emprunt. Mrs. Regera Dowdy, Garrod Weedy ou encore O. Müde apparaissent également dans la bibliographie de l’artiste. Plusieurs de ces identités reposent sur des anagrammes de son propre nom.

Derrière cette fantaisie se dessine aussi un parcours éditorial peu conventionnel. En 1962, après avoir essuyé plusieurs refus, Gorey choisit de publier The Beastly Baby sous sa propre marque, Fantod Press. Il fera paraître 27 autres titres sous cet intitulé, souvent signés de ses pseudonymes.

Une librairie new-yorkaise jouera également un rôle dans la diffusion de son travail : Gotham Book Mart. Sa fondatrice, Frances Steloff, avait suggéré à l’artiste de disposer des piles de ses petits livres près de la caisse. Andreas Brown, d’abord employé puis propriétaire de l’établissement, contribuera ensuite à sa reconnaissance grâce à des publications et des expositions.

En 1970, la librairie édite The Sopping Thursday, premier ouvrage de Gorey publié sous son enseigne. Une rareté dans sa production : le récit ne s’achève pas sur une catastrophe.

L’illustrateur n’avait pourtant rien abandonné de son goût pour les fins cruelles. En 1963, il réunissait trois ouvrages dans The Vinegar Works : Three Volumes of Moral Instruction. Parmi eux, The Gashlycrumb Tinies, un abécédaire où 26 enfants connaissent chacun une mort différente, et The Insect God, qui raconte l’enlèvement d’un enfant par des insectes anthropomorphes.

Des pages animées au cercueil miniature

Les rayonnages de la Bibliothèque du Congrès accueillent également The Dwindling Party, livre pop-up publié par Random House en 1982, dont les mécanismes en papier ont été conçus par Ib Penick. Les collections comprennent aussi des théâtres de papier, des éditions miniatures et des exemplaires enrichis de reliures particulières.

Mystery! Coffin

À côté de ces ouvrages figure un petit cercueil métallique réalisé par Nashua Facsimiles et associé à Mystery !, émission de télévision américaine dont les séquences animées ont contribué à populariser l’esthétique de Gorey.

Autre pièce insolite : The Fantod Pack, jeu de cartes divinatoires publié par Pomegranate en 2007. Il est présenté comme interprété par Madame Groeda Weyrd, nouvelle identité fictive de l’auteur. Les cartes reproduites par l’institution portent notamment les noms The Burning Head, The Child et The Tunnel.

Cette production débordait largement le monde du livre. En 1977, Gorey avait conçu les décors et les costumes d’une reprise de Dracula à Broadway. Son travail lui valut un Tony Award pour les costumes, ainsi qu’une nomination pour les décors.

En France, plusieurs de ses récits sont accessibles grâce aux éditions Le Tripode, qui ont notamment publié Une anthologie en octobre 2019. Le volume rassemble cinq albums : L’Enfant Guigne, Les Enfants fichus, L’Aile ouest, Total Zoo et Le Couple détestable.

Crédits photo : Library of Congress

Par Clément Solym

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