Virginie Despentes et son jury ont choisi : voici les dix finalistes du prix Gouincourt

Créé en 2025 pour mettre en lumière la littérature lesbienne, le Prix Gouincourt poursuit sa deuxième édition. Le jury a retenu dix ouvrages parmi les quinze annoncés dans la première sélection du 12 octobre.

Les dix finalistes du Prix Gouincourt francophone 2026 :

Andromaque dans une berline rouge, Nanténé Traoré (L'Arbre de Diane)

Bouli·e prend le maquis, Stella Cani (Maison trouble)

Certaines fièvres échappent au mercure, Mathilde Forget (L'Iconoclaste)

D'un pays qui n'existe plus, Amandine Agić (L'Olivier)

Le prix, Erika Nomeni (Hors d'atteinte)

Les dents noires, Solène Celse (Blast)

Maboule, Clara Pacotte (La Volte)

Trois petits chats, Elisa Routa (Bayard)

Tuer le vieux, Daria Marx (Flammarion)

Viser juste, Adèle Haenel (L'Arche)

Cinq ouvrages quittent donc la compétition : Au-delà du feu de Sol Netra (Blast), Je dis la vérité de Louise Morel (Hors d'atteinte), L'eau, comme la foudre de Laure Pfeffer (Cambourakis), Les mille soleils de Busu Jano de Raïssa Yowali (L'Arbre de Diane) et Memory Palace de Léa Cuenin (Rivages).

Le jury francophone réunit Meryem Alqamar, Al Baylac, Lauren Delphe, Virginie Despentes, l'actrice Anna Mouglalis, la poète Joëlle Sambi et Loïse Tachon, libraire chez Violette and co.

Un quatorzième livre pour le prix étranger

Cette année, le Prix Gouincourt s'accompagne d'une nouvelle distinction consacrée à la littérature lesbienne et queer étrangère, qui entend également valoriser le travail des traducteurs et des éditeurs. Sa première sélection, dévoilée le 15 octobre, comprenait treize ouvrages. Les organisateurs annoncent désormais l'ajout d'un quatorzième titre, reçu tardivement : Toute une vie à chercher de Kae Tempest, traduit de l'anglais par Madeleine Nasalik (L'Olivier).

La liste resserrée du prix étranger devrait être dévoilée autour du 29 octobre. Les deux lauréats seront annoncés le 10 novembre 2026 à la Bellevilloise, à Paris.

Organisé par Alex Lachkar et Lauriane Nicol, le Prix Gouincourt bénéficie du soutien financier du fonds de dotation Lesbiennes d'intérêt général (LIG) et de Tinder.

Lors de sa première édition, en 2025, quatre autrices avaient été distinguées : Fatima Daas pour Jouer le jeu (L'Olivier), Wendy Delorme pour Le Parlement de l'eau (Cambourakis), Nelly Slim pour Entre ici et avant il y a la mer (Hystériques & AssociéEs) et Sabrina Calvo pour Mais cette vie-là demande toujours plus de lumière (Éditions du commun).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com