PLF 2027 : taxer les profits et la mise au pilon pour soutenir la filière du livre

Comme d'autres ministères, celui de la Culture fait face, avec le PLF 2027, à une baisse de ses moyens. Les arbitrages ont abouti à des montants de 3,68 milliards € en autorisations d'engagement (AE, 3.689.542.686 € exactement) et 3,64 milliards € en crédits de paiement (CP, 3.649.196.894 €), pour la rue de Valois.

Auditionnée par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ce 22 octobre, la ministre de la Culture Catherine Pégard a pointé « les contraintes [économiques] qui pèsent sur nous », affirmant que la vraie responsabilité était « d’anticiper, de préparer l’avenir ». Un discours assez convenu, qui n'a pas vraiment convaincu les députés présents — certains réclamaient plus de moyens, d'autres plus d'économies.

En matière d'anticipation et de préparation de l'avenir, le budget du ministère semble bien en deçà des moyens nécessaires, d'après le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public. Ce dernier déplorait notamment la baisse de 33 millions € des crédits déconcentrés du ministère, qui irriguent pourtant la culture dans les territoires.

Même constat du côté du livre, où le Centre national du livre, opérateur du ministère, s'attend à un nouveau déficit en 2027, après un trou de 5,3 millions € en 2026 que son fonds de roulement, lequel s'amenuise, est venu combler. La situation des librairies et des éditeurs indépendants est pourtant plus délicate que jamais, et le gouvernement s'est contenté d'une rallonge de 1,5 million € pour les secondes.

Une taxe pour financer l'action publique

L'idée avait été avancée cet été, à l'occasion des Rencontre nationales de la librairie (RNL), à Rennes. Le Syndicat de la Librairie française avait fait sa révolution, en suggérant de taxer les revenus des grands acteurs du secteur du livre, afin de redonner un peu de moyens au soutien public apporté à la filière.

« Le livre est beaucoup moins financé que les autres secteurs culturels et il est beaucoup plus impacté par les baisses de budget. C'est la raison pour laquelle le SLF plaide pour la mise en place d'une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des grands opérateurs de l'édition et de la vente de livres, qui pourrait ramener plusieurs dizaines de millions d'euros » avait avancé Alexandra Charroin-Spangenberg, cogérante de la Librairie de Paris à Saint-Étienne et présidente du Syndicat de la Librairie française (SLF).

Les éditeurs avaient moyennement apprécié l'idée d'une mise à contribution, comme nous l'avait fait savoir Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE). « [L]e mécanisme qui consiste à taxer les autres parce qu’on va mal à l’intérieur d’un même écosystème ne parait pas forcément être le réflexe le plus sain », soulignait-il. Le même Syndicat national de l'édition ne voyait pourtant pas d'objection à taxer les ventes de livres d'occasion...

Les contours de cette taxe restaient alors plutôt flous, et le CNL lui-même semblait vouloir ménager les éditeurs, en se montrant partisan d'une taxe uniquement dirigée vers les plateformes de vente de livres. L'opérateur a d'ailleurs participé à la rédaction de deux amendements au PLF 2027, l'un porté par Dorine Bregman (Socialistes et apparentés, Paris) l'autre par Laure Miller (Ensemble pour la République, Marne). Tous deux avancent la création d'une taxe (de 3,75 % du montant hors taxe pour le premier, 2,25 % pour le second), mais limitée aux ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion réalisées via des places de marchés [marketplaces, NdR].

1 % du chiffre d'affaires

L'amendement de la députée Sarah Legrain, du groupe La France insoumise, matérialise pour sa part la proposition initiale du SLF, soit « une contribution annuelle sur le chiffre d’affaires des entreprises exerçant une activité d’édition, de diffusion ou de distribution de livres ou une activité de vente à distance de livres par voie électronique ».

Autrement dit, maisons d'édition, distributeurs, diffuseurs et plateformes de vente de livres seraient concernés, dès lors que leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l’année civile précédente, « excède 50 millions d’euros ». Une taxe de 1 % du montant hors taxe du chiffre d’affaires serait prélevée chaque année, « selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que la taxe sur la valeur ajoutée ».

Le groupe LFI précise que le produit de cette nouvelle taxe viendrait « financer un soutien aux libraires indépendants et aux petits éditeurs », même s'il ne peut pas le flécher directement « en raison de l'article 40 de la Constitution », lequel peut disqualifier un amendement sur le seul principe de l'« irrecevabilité financière ». Le groupe ne fournit pas d'estimation du produit attendu de cette taxe.

Dans l'exposé des motifs de l'amendement, les députés rappellent que « cinq groupes concentrent 75 % du chiffre d'affaires du secteur [de l'édition], parmi lesquels Hachette, contrôlé par le milliardaire d’extrême droite Vincent Bolloré, et Editis, propriété de Daniel Křetínský. [...] Ces géants se taillent la part du lion grâce à leur emprise sur toute la chaîne de l’édition, des éditeurs, en passant par les diffuseurs et les distributeurs », avancent-ils.

Le groupe évoque par ailleurs la situation du diffuseur-distributeur Makassar, placé en liquidation judiciaire il y a quelques semaines. Sa faillite a considérablement fragilisé les trésoreries de dizaines de maisons d'édition indépendantes. Certaines d'entre elles ont sollicité un soutien de la part du ministère de la Culture sans, à notre connaissance, recevoir de réponse positive. Interrogée lors de son audition de ce jeudi 22 octobre à l'Assemblée nationale, Catherine Pégard ne s'est d'ailleurs pas exprimée sur le sujet.

10 centimes par exemplaire détruit

Le groupe LFI a déposé un autre amendement, dont l'objectif final serait cette fois de « financer le Centre national du livre, au profit d’un fonds dédié à l’édition indépendante et aux maisons respectant des critères écologiques » — en raison du même article 40 de la Constitution, le groupe incite seulement le gouvernement à l'affecter ainsi. Il s'agirait cette fois « de taxer la surproduction et le pilon de l’industrie du livre », deux pratiques essentiellement le fait des gros acteurs du secteur.

Plus de 25.000 tonnes d'ouvrages sont ainsi détruites chaque année, selon les propres études du Syndicat national de l'édition (SNE). Ces volumes sont directement liés à la surproduction, qui consiste à inonder le marché avec un maximum de titres, afin de maximiser les chances de succès et les ventes globales.

À LIRE - Écologie : faut-il interdire le recyclage des livres ?

« [C]e modèle pénalise d’abord et de manière importante l’édition indépendante, qui ne peut ni occuper l’espace des tables de librairie ni absorber le coût des retours », souligne le groupe LFI pour motiver son amendement. Il propose par conséquent d'introduire une taxe substantielle, d'un montant de 0,10 €, sur les « exemplaires neufs détruits au pilon, due par l’éditeur ».

« Les exemplaires donnés ou réemployés sont exonérés, et un abattement protège les petites structures », précise le groupe, qui ajoute par ailleurs que le montant du prélèvement peut être discuté avec les acteurs de l'industrie.

Le projet de loi de finances 2027 est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, et la commission des affaires culturelles doit s'exprimer sur les amendements des députés, avant leur examen en séance publique.

Photographie : illustration, Pics by Mike, CC BY-NC-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com