Livres piratés pour son IA : Meta sommée de désigner ceux qui ont donné leur feu vert

Meta a reconnu avoir utilisé BitTorrent pour télécharger, entre 2022 et 2024, des contenus issus des bibliothèques pirates LibGen et Anna's Archive, afin d'entraîner ses modèles d'intelligence artificielle Llama. Or, ce protocole permet aussi de partager des fichiers avec d'autres internautes.

L'éditeur américain Entrepreneur Media, notamment propriétaire du magazine Entrepreneur, poursuit Meta pour son utilisation de livres piratés. Il a déposé plainte le 6 novembre 2025 en Californie, affirmant avoir retrouvé dans les données de LibGen plusieurs de ses publications.

L'éditeur accuse Meta d'avoir reproduit ses œuvres sans autorisation pour entraîner Llama, mais aussi d'avoir contribué à leur redistribution via BitTorrent. Le 30 mars 2026, le juge Vince Chhabria a rejeté une demande de Meta visant à faire écarter la plainte, permettant à la procédure de se poursuivre.

Dans le cadre de cette procédure, Entrepreneur Media a demandé à connaître l'identité des personnes ayant autorisé les téléchargements. Estimant les réponses de Meta insuffisantes, l'éditeur a porté ce différend devant le juge fédéral Thomas S. Hixson, chargé des échanges de preuves entre les parties.

Le 19 octobre, le magistrat lui a donné raison sur ce point. Dans son ordonnance, révélée par TorrentFreak, il exige que Meta identifie toutes les personnes ayant pris, autorisé ou approuvé les décisions d'obtenir ces ensembles de données. L'entreprise devra préciser les dates approximatives de leur intervention et les décisions auxquelles elles ont participé.

Des décisions collectives, mais des responsables à identifier

Jusqu'ici, Meta avait principalement désigné les employés ayant exécuté les téléchargements, présentant le recours à BitTorrent comme un choix technique. Pour ses deux premiers modèles Llama, l'entreprise assurait ne pas avoir identifié de personne ayant « formellement » approuvé l'acquisition ou l'utilisation des livres concernés.

Selon ses explications, les décisions reposaient souvent sur des discussions collectives, sans responsable unique. Meta précise également que l'acquisition des données d'Anna's Archive avait fait l'objet d'un examen juridique interne au début de l'année 2024, impliquant ses propres avocats.

Le juge Hixson rejette cette interprétation restrictive : lorsqu'une décision résulte d'un travail collectif, Meta doit identifier toutes les personnes ayant participé à cette décision. Meta doit notamment identifier les participants aux discussions précédant le téléchargement de données LibGen en 2023, les personnes ayant validé le recours à BitTorrent et celles ayant autorisé le téléchargement effectué depuis Anna's Archive en avril 2024.

La question des responsabilités était déjà apparue dans les documents internes révélés en 2025. Un échange faisait état d'une autorisation d'utiliser LibGen après une remontée auprès de « MZ », des initiales renvoyant à Mark Zuckerberg.

Le partage des fichiers au cœur du litige

La seconde partie de l'ordonnance porte sur le fonctionnement même de BitTorrent. Contrairement à un téléchargement classique depuis un serveur, ce protocole permet aux utilisateurs de recevoir des fragments de fichiers tout en en transmettant à d'autres. Cette redistribution, appelée seeding, peut constituer une violation distincte du droit d'auteur lorsque les œuvres partagées sont protégées.

Meta affirme avoir pris des mesures pour limiter ces transferts et assure ne connaître personne ayant expressément décidé de distribuer les fichiers à des tiers. Les plaignants contestent cette défense. Dans un journal de travail de Meta, consulté par une employée avant un téléchargement depuis Anna's Archive, une note justifiait le choix d'un transfert direct plutôt que de torrents : « Utiliser les torrents impliquerait de partager le fichier avec l'extérieur. Ce ne serait pas légalement acceptable. »

Un ingénieur ayant téléchargé des données scientifiques issues de LibGen a également reconnu, lors de son audition, que la question du partage avait été discutée en interne et que des dispositions avaient été prises pour le limiter.

L'ampleur réelle des transferts reste contestée : une experte mandatée par Meta estimait que les données envoyées depuis ses serveurs Amazon Web Services entre avril et juillet 2024 n'avaient pas dépassé environ 30 % du volume téléchargé.

Le 11 septembre dernier, dans une procédure distincte engagée par plusieurs auteurs contre Meta, le juge Hixson avait déjà ordonné la communication des historiques de commandes des serveurs utilisés par Meta pour ses téléchargements BitTorrent. Ces fichiers pourraient notamment révéler les paramètres des logiciels employés et les éventuelles restrictions appliquées aux transferts sortants.

Une victoire sur l'entraînement, pas sur les téléchargements

En juin 2025, le juge Vince Chhabria avait donné raison à Meta face à treize auteurs, dont Sarah Silverman et Richard Kadrey, sur l'utilisation de leurs livres pour entraîner Llama. Les plaignants n'avaient pas suffisamment démontré un préjudice commercial permettant d'écarter la défense du fair use, ou usage équitable, invoquée par l'entreprise.

Cette décision, limitée aux demandes examinées, ne tranchait pas la question de l'éventuelle redistribution des livres par BitTorrent, qui demeure litigieuse. Pour Entrepreneur Media, identifier les responsables pourrait contribuer à établir si les faits reprochés résultent de décisions délibérées et à étayer ses accusations de contribution à la contrefaçon et de distribution non autorisée.

Le contentieux continue parallèlement de s'étendre : le 19 octobre, près de 300 auteurs ont engagé de nouvelles procédures individuelles contre Meta aux États-Unis, contestant l'exploitation de leurs œuvres pour entraîner ses modèles.

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En France, le Syndicat national de l'édition, la Société des Gens de Lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont également assigné Meta en justice en mars 2025 pour contrefaçon et parasitisme économique.

Photographie : Mark Zuckerberg, fondateur et le PDG de Meta, en 2022 (illustration, Anthony Quintano, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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