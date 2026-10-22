Suède : une bibliothèque scolaire réduite à trois étagères dans un couloir

Trois étagères installées dans un couloir : voilà ce qui tenait lieu de bibliothèque scolaire dans un établissement suédois. Ailleurs, les élèves devaient se contenter du passage d'un bibliobus trois fois par trimestre, ou trouvaient simplement porte close. Ces situations, loin d'être isolées dans les contrôles effectués, illustrent les difficultés rencontrées par plusieurs écoles pour appliquer la nouvelle législation.

Selon une enquête publiée le 9 septembre 2026 par le magazine professionnel Magasin K, 37 des 40 établissements examinés par la Skolinspektionen, l'inspection scolaire suédoise, ont fait l'objet de critiques. Vingt-deux ont même reçu une injonction de mise en conformité, réservée aux manquements les plus sérieux.

La journaliste Susanne Claesson s'est appuyée sur les décisions administratives rendues jusqu'au 8 septembre. Ces résultats concernent les écoles contrôlées dans le cadre de cette campagne, et non l'ensemble du système éducatif suédois.

Quand la bibliothèque existe surtout sur le papier

Dans douze établissements, l'inspection a relevé des insuffisances de personnel justifiant une injonction. Huit autres ne disposaient pas d'un espace répondant à la définition légale d'une bibliothèque scolaire. Au total, les 37 écoles concernées ont reçu 57 observations ou injonctions, plusieurs irrégularités pouvant être constatées dans un même établissement.

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Certains exemples donnent la mesure du problème. Dans un lycée, un professeur de suédois assurait le fonctionnement du lieu sans proposer d'activités particulières autour de la lecture ou de l'éducation aux médias. Dans un autre, le responsable désigné ne bénéficiait d'aucun temps de travail réservé à cette mission. L'inspection précise qu'il consacrait environ trente minutes hebdomadaires au rangement.

Au-delà de ces situations, dix-huit établissements présentaient également des insuffisances dans leur plan documentaire. La présence de livres ne suffisait donc pas à satisfaire des obligations qui portent aussi sur leur accessibilité, l'encadrement et l'utilisation pédagogique des collections.

Une loi pour garantir l'accès aux livres

Ces constats interviennent un peu plus d'un an après une réforme importante. Depuis le 1er juillet 2025, la législation suédoise prévoit, en principe, que les élèves disposent d'une bibliothèque dotée de personnel dans leur établissement. Elle privilégie le recours à des professionnels ayant suivi une formation supérieure adaptée.

L'Agence nationale suédoise de l'éducation, Skolverket, rappelle que ces équipements doivent proposer des collections variées, analogiques et numériques, adaptées aux publics accueillis. Leur mission comprend le développement de la lecture et la maîtrise de l'information. Pour accompagner cette évolution, le gouvernement avait consacré 216 millions de couronnes suédoises au dispositif en 2025, puis prévu 433 millions par an à partir de 2026.

Reste une difficulté : la manière d'interpréter certaines exigences. Dix-neuf établissements ont ainsi été critiqués pour ne pas proposer de supports numériques physiques, tels que des CD, alors même que certains disposaient de ressources dématérialisées. Une lecture des textes jugée dépassée par une partie de la profession.

“La parodie de ce que devrait être une bonne bibliothèque”

Présidente du syndicat DIK, qui représente notamment les professionnels des bibliothèques et de la culture, Anna Troberg ne cache pas son indignation. Dans Magasin K, elle dénonce « une parodie vraiment médiocre et profondément triste de ce que devrait être une bonne bibliothèque scolaire ».

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Elle rappelle que l'accès aux livres constitue un droit pour les élèves et que les bibliothécaires doivent disposer de conditions de travail appropriées. À ses yeux, les responsables des établissements doivent répondre des insuffisances constatées, tandis que les financements publics doivent effectivement bénéficier aux bibliothèques.

Les ressources disponibles ne constituent toutefois pas l'unique explication. Anna Troberg souligne également le poids des choix locaux, certaines petites écoles parvenant à proposer un service satisfaisant quand des structures plus importantes peinent à s'organiser.

L'inspection relève d'ailleurs qu'une bibliothèque ouverte toute la journée peut présenter des lacunes lorsque son responsable ne possède pas les compétences nécessaires pour promouvoir la lecture et développer l'esprit critique des élèves.

À l'inverse, trois établissements ont échappé à toute observation : la Kungshögaskolan MG2 de Mjölby, le PA Fogelströms gymnasium de Stockholm et la Mariaskolan de Malmö. Dans le premier, le bibliothécaire intervient notamment sur l'évaluation critique des sources, tandis que les collections sont diversifiées et intégrées aux activités pédagogiques.

La Skolinspektionen doit désormais poursuivre son travail. Les établissements concernés disposent de la possibilité de corriger les insuffisances relevées, qui feront ensuite l'objet d'un suivi administratif. Un premier bilan national de cette campagne de contrôle est attendu le 9 décembre 2026, avant un rapport final prévu pour décembre 2027.

Crédits photo : étagères BYAKORRE de Ikea

Par Clément Solym

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