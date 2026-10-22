Suède : une bibliothèque scolaire réduite à trois étagères dans un couloir

Même Ikéa propose mieux : trois étagères dans un couloir, des portes fermées à clé, un bibliothécaire présent une matinée toutes les deux semaines : en Suède, l'inspection scolaire a épinglé 37 des 40 établissements contrôlés au printemps 2026. Un bilan accablant, un an après l'entrée en vigueur d'une loi destinée à garantir aux élèves l'accès à des bibliothèques dotées de personnel.
Le 22/10/2026 à 14:13 par Clément Solym
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22/10/2026 à 14:13
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Trois étagères installées dans un couloir : voilà ce qui tenait lieu de bibliothèque scolaire dans un établissement suédois. Ailleurs, les élèves devaient se contenter du passage d'un bibliobus trois fois par trimestre, ou trouvaient simplement porte close. Ces situations, loin d'être isolées dans les contrôles effectués, illustrent les difficultés rencontrées par plusieurs écoles pour appliquer la nouvelle législation.
Selon une enquête publiée le 9 septembre 2026 par le magazine professionnel Magasin K, 37 des 40 établissements examinés par la Skolinspektionen, l'inspection scolaire suédoise, ont fait l'objet de critiques. Vingt-deux ont même reçu une injonction de mise en conformité, réservée aux manquements les plus sérieux.
La journaliste Susanne Claesson s'est appuyée sur les décisions administratives rendues jusqu'au 8 septembre. Ces résultats concernent les écoles contrôlées dans le cadre de cette campagne, et non l'ensemble du système éducatif suédois.
Dans douze établissements, l'inspection a relevé des insuffisances de personnel justifiant une injonction. Huit autres ne disposaient pas d'un espace répondant à la définition légale d'une bibliothèque scolaire. Au total, les 37 écoles concernées ont reçu 57 observations ou injonctions, plusieurs irrégularités pouvant être constatées dans un même établissement.
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Certains exemples donnent la mesure du problème. Dans un lycée, un professeur de suédois assurait le fonctionnement du lieu sans proposer d'activités particulières autour de la lecture ou de l'éducation aux médias. Dans un autre, le responsable désigné ne bénéficiait d'aucun temps de travail réservé à cette mission. L'inspection précise qu'il consacrait environ trente minutes hebdomadaires au rangement.
Au-delà de ces situations, dix-huit établissements présentaient également des insuffisances dans leur plan documentaire. La présence de livres ne suffisait donc pas à satisfaire des obligations qui portent aussi sur leur accessibilité, l'encadrement et l'utilisation pédagogique des collections.
Ces constats interviennent un peu plus d'un an après une réforme importante. Depuis le 1er juillet 2025, la législation suédoise prévoit, en principe, que les élèves disposent d'une bibliothèque dotée de personnel dans leur établissement. Elle privilégie le recours à des professionnels ayant suivi une formation supérieure adaptée.
L'Agence nationale suédoise de l'éducation, Skolverket, rappelle que ces équipements doivent proposer des collections variées, analogiques et numériques, adaptées aux publics accueillis. Leur mission comprend le développement de la lecture et la maîtrise de l'information. Pour accompagner cette évolution, le gouvernement avait consacré 216 millions de couronnes suédoises au dispositif en 2025, puis prévu 433 millions par an à partir de 2026.
Reste une difficulté : la manière d'interpréter certaines exigences. Dix-neuf établissements ont ainsi été critiqués pour ne pas proposer de supports numériques physiques, tels que des CD, alors même que certains disposaient de ressources dématérialisées. Une lecture des textes jugée dépassée par une partie de la profession.
Présidente du syndicat DIK, qui représente notamment les professionnels des bibliothèques et de la culture, Anna Troberg ne cache pas son indignation. Dans Magasin K, elle dénonce « une parodie vraiment médiocre et profondément triste de ce que devrait être une bonne bibliothèque scolaire ».
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Elle rappelle que l'accès aux livres constitue un droit pour les élèves et que les bibliothécaires doivent disposer de conditions de travail appropriées. À ses yeux, les responsables des établissements doivent répondre des insuffisances constatées, tandis que les financements publics doivent effectivement bénéficier aux bibliothèques.
Les ressources disponibles ne constituent toutefois pas l'unique explication. Anna Troberg souligne également le poids des choix locaux, certaines petites écoles parvenant à proposer un service satisfaisant quand des structures plus importantes peinent à s'organiser.
L'inspection relève d'ailleurs qu'une bibliothèque ouverte toute la journée peut présenter des lacunes lorsque son responsable ne possède pas les compétences nécessaires pour promouvoir la lecture et développer l'esprit critique des élèves.
À l'inverse, trois établissements ont échappé à toute observation : la Kungshögaskolan MG2 de Mjölby, le PA Fogelströms gymnasium de Stockholm et la Mariaskolan de Malmö. Dans le premier, le bibliothécaire intervient notamment sur l'évaluation critique des sources, tandis que les collections sont diversifiées et intégrées aux activités pédagogiques.
La Skolinspektionen doit désormais poursuivre son travail. Les établissements concernés disposent de la possibilité de corriger les insuffisances relevées, qui feront ensuite l'objet d'un suivi administratif. Un premier bilan national de cette campagne de contrôle est attendu le 9 décembre 2026, avant un rapport final prévu pour décembre 2027.
Crédits photo : étagères BYAKORRE de Ikea
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Au début des années 2000, l’idée paraît simple : mettre Internet « au bout des doigts » des élèves, et faire entrer l’école dans l’ère numérique. Le laboratoire s’appelle le Maine. Dès 2002, l’État lance un programme d’équipement à grande échelle (MLTI) qui distribue plus de 17.000 appareils dès la première année, avant d’étendre progressivement le dispositif.
24/02/2026, 17:33
Trois ans après l’arrivée de ChatGPT, l’intelligence artificielle générative s’est installée dans les pratiques universitaires européennes. Une enquête menée auprès de 2294 étudiants révèle une adoption massive - 61 % l’utilisent régulièrement - mais traversée de doutes profonds. 98 % identifient des risques et 79 % redoutent une érosion de leurs compétences académiques. Entre efficacité immédiate et inquiétude durable, l’IA s’impose comme un outil aussi incontournable que contesté...
20/02/2026, 17:51
On imagine souvent que l'apprentissage de la lecture commence sur les bancs de l'école, avec l'alphabet et les premières syllabes. Pourtant, l'histoire d'amour entre un enfant et les livres débute bien plus tôt, souvent dès les premiers mois de vie.
02/02/2026, 17:22
L'UNICEF, Fonds des Nations unies pour l'enfance, publie ce 29 janvier le premier rapport de l’Observatoire des droits de l’enfant en France, afin de rendre visibles leurs situations, leurs problématiques et surtout leurs droits. « [L]’absence de données complètes, fiables et couvrant l’ensemble du territoire ainsi que de suivi systématique empêche encore de garantir l’effectivité des droits de tous les enfants », déplore l'organisation, notamment dans les domaines culturel et éducatif.
29/01/2026, 13:26
Dans le cadre des conférences publiques organisées par l’Institut de France, Antoine Compagnon proposera, de février à juin 2026, un cycle intitulé Vivre entre les langues. Huit conférences, données à l’auditorium André et Liliane Bettencourt, réuniront plusieurs membres de l’Académie française autour d’une question centrale : notre rapport intime, culturel et intellectuel aux langues.
21/01/2026, 16:24
À l’université Texas A&M, un professeur de philosophie a été contraint de retirer des passages du Banquet de Platon de son enseignement avant le début du semestre de printemps. La décision découle de nouvelles règles internes excluant certains contenus liés aux « questions de genre et de sexualité » dans les cours du tronc commun.
21/01/2026, 14:19
Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.
19/01/2026, 13:20
À l’approche de la Journée mondiale de l’écriture manuscrite, la place accordée à l’écriture à la main revient au cœur du débat public. Loin d’un attachement nostalgique, les Français expriment une conviction largement partagée : le recul de cette pratique ne serait pas sans conséquences sur le niveau scolaire. Le constat est massif, presque unanime.
16/01/2026, 16:33
À l’heure des dernières répétitions, les Petits champions de la lecture s’apprêtent à vivre une étape hors du commun de leur parcours. À l’occasion des Nuits de la lecture, organisées du 21 au 25 janvier, 36 classes de CM1 et CM2 d’Île-de-France auront le privilège de franchir les portes du château de Versailles pour y organiser leurs finales écoles. Une première étape décisive, dans un cadre exceptionnel, avant les finales départementales.
14/01/2026, 16:22
L’association Lysias Paris VIII a pour mission de promouvoir l’art oratoire chez les étudiants par le biais de concours d’éloquence et de plaidoirie au sein de la faculté de droit de Paris 8. À l’occasion de son 10eanniversaire, ils mettent en lumière leur parcours et les réalisations auprès du grand public. ActuaLitté leur fournit ici une tribune, pour raconter cette histoire, avec le soin oratoire nécessaire.
15/12/2025, 11:29
Top ArticlesSarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres” “Alexandre Dumas n’avait pas d’IA, mais il était aidé” : un nouveau prix littéraire voit le jour
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