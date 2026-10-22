IA : un essai primé accuse les géants du numérique de privatiser le savoir

Les entreprises de l’intelligence artificielle nous feraient désormais payer pour accéder à un savoir qui nous appartient déjà. C’est l’accusation au cœur de La revuelta de los copistas. Cómo el conocimiento perdió el juicio (« La révolte des copistes. Comment le savoir a perdu la raison »), qui a valu à Xavier Nueno de remporter, mardi 20 octobre, le 54e prix Anagrama de l’essai, doté de 10 000 €.

Publié le lendemain en Espagne, l’ouvrage a été retenu parmi 340 manuscrits provenant de 24 pays. Quatre textes avaient atteint les dernières délibérations du jury. Son ambition : raconter comment des siècles de conservation, de classement et de transmission des connaissances ont fourni la matière première d’une industrie qui prétend aujourd’hui révolutionner l’accès au savoir.

Plutôt que de prédire un avenir dominé par les machines, le chercheur s’intéresse à ce qui les nourrit. Copistes, sténographes, archivistes, bibliothécaires, programmeurs et techniciens occupent le premier plan de son récit. Autant de professions qui, longtemps avant l'apparition des modèles de langage, ont organisé et rendu accessibles les informations dont ces derniers tirent désormais leurs capacités.

Derrière la prouesse technologique, l'auteur entend ainsi remettre en lumière une histoire collective que les discours sur l'innovation tendent à effacer.

La bibliothèque, nouvelle machine à abonnements

La critique de Xavier Nueno vise particulièrement l’appropriation commerciale de cette mémoire accumulée. Selon lui, les entreprises technologiques ont exploité les fonds conservés par les bibliothèques, notamment grâce à la numérisation massive et au téléchargement illicite d'ouvrages, avant de transformer ces ressources en services commercialisés par abonnement.

« Les entreprises veulent nous relouer la bibliothèque elle-même », a-t-il dénoncé lors de l'annonce du prix, rapportait El País. Une formule qui résume le paradoxe soulevé par son essai : un patrimoine constitué collectivement devient la matière première de produits privés, présentés comme une forme nouvelle de connaissance.

L'ouvrage s'attache également aux travailleurs invisibles de cette histoire, notamment aux femmes dont le travail non rémunéré a contribué au fonctionnement des bibliothèques. Pour Remedios Zafra, membre du jury, l'enjeu dépasse ainsi la seule propriété intellectuelle : il concerne aussi la dignité de celles et ceux qui ont rendu possible la conservation et la circulation des connaissances.

Nueno explique avoir consacré une dizaine d'années à ses recherches, notamment au contact de bibliothécaires et d'archivistes en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une réflexion qui trouve un prolongement concret dans les procédures judiciaires engagées contre les entreprises d'IA. Aux États-Unis, l'accord de 1,5 milliard $ conclu par Anthropic, approuvé par la justice le 20 juillet 2026, concerne 482 460 livres provenant de bibliothèques pirates.

La transaction règle des demandes liées à l'acquisition et à la conservation illicites de fichiers, sans trancher la question générale de l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

Quand le calcul prétend remplacer la connaissance

L'essai ne se limite pourtant pas à une dénonciation des pratiques commerciales. Il interroge également la manière dont le calcul statistique et les algorithmes tendent à s'imposer comme des formes de connaissance.

Daniel Rico, membre du jury, souligne notamment la place qu'occupent les archives de la guerre froide dans cette histoire de la classification et de la quantification du savoir. Pau Luque, autre juré, salue pour sa part un texte qui questionne la valeur accordée à l'algorithme et les limites d'une science fondée sur l'accumulation de données.

Le livre, que son éditeur Anagrama présente comme une réflexion incisive et non dénuée d'humour, prend ainsi ses distances avec les prophéties catastrophistes sur l'intelligence artificielle. La question centrale n'est pas tant de savoir ce que les machines pourront accomplir demain que de comprendre comment elles exploitent aujourd'hui un héritage construit sur plusieurs siècles.

La proposition défendue par Xavier Nueno est ouvertement politique : puisque les modèles de langage se nourrissent d'une mémoire collective, ils devraient, selon lui, être rendus publics. Il invite également les sciences humaines à se réapproprier les questions technologiques, afin que les infrastructures numériques ne demeurent pas un domaine réservé aux spécialistes et aux entreprises qui les contrôlent.

Né à Barcelone en 1990, docteur en études visuelles et médiatiques de l'université Harvard, Xavier Nueno enseigne et mène des recherches à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Il avait déjà exploré l'histoire de la circulation des connaissances dans El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información (Siruela, 2023), consacré aux inquiétudes suscitées par la surabondance de livres et d'informations bien avant l'apparition d'Internet.

Crédits photo : Xavier Nueno - EPFL

Par Nicolas Gary

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