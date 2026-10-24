Le championnat du monde des personnages qui regardent par la fenêtre

La littérature célèbre volontiers les personnages qui traversent les océans. Elle se montre moins généreuse envers ceux qui accomplissent sensiblement les mêmes exploits sans quitter leur appartement.

Regarder par la fenêtre exige pourtant un entraînement rigoureux : choisir son emplacement, anticiper les reflets, maîtriser l'entrebâillement des rideaux, supporter un rebord trop haut et résister à la tentation d'aller voir de plus près. Le moindre déplacement compromet plusieurs heures de préparation.

La Fédération internationale d'observation fenêtrière (FIOF) a donc organisé le premier championnat du monde de la discipline, avec pour mécène par Leroy Merlin. Le Comité international olympique refuse de la reconnaître : dépense énergétique insuffisante. Un recours accompagné de certificats pour contractures cervicales a été déposé.

Le barème mesure immobilité, précision, qualité des renseignements et résistance aux événements hors champ. Les sportifs installés devant des volets fermés reçoivent quinze points supplémentaires. Leur mérite paraît incontestable. L'imagination, en revanche, demeure autorisée : elle ne figure pas encore sur la liste des substances dopantes.

1er Shanghai : se faire embaucher pour bénéficier d'une fenêtre

Sur le balcon, Ren Xiaowen (trad. Brigitte Duzan), L'Asiathèque, 2021. Zhang Yingxiong possède la principale qualité d'un sportif de haut niveau : une motivation considérable. À Shanghai, la maison familiale est menacée de démolition. Son père refuse les indemnités et meurt d'une crise cardiaque. La maison est rasée. Le jeune homme entend se venger.

Il repère un restaurant dont une fenêtre arrière donne sur l'appartement de l'homme chargé des expulsions, qu'il tient pour responsable du drame. Il s'y fait embaucher comme serveur pour surveiller sa fille. La commission d'homologation applaudit cette initiative. Son poste de guet lui rapporte un salaire, quand ses concurrents doivent payer leur café.

Reste un obstacle majeur : les clients persistent à vouloir être servis. Certains réclament même plusieurs plats, au mépris des impératifs sportifs du personnel. La FIOF réclame du personnel supplémentaire pour assurer le service.

Or, à force d'observer la jeune femme et de la rencontrer, Zhang Yingxiong voit son projet de revanche se compliquer. Les êtres humains résistent malheureusement aux catégories.

Le bureau technique juge cette évolution regrettable. Toute sympathie pour la cible risque d'altérer la qualité des relevés. Un amendement interdit désormais les échanges personnels. Les associations de voisinage protestent.

Résultat : première place en surveillance salariée. Les pourboires devront être déclarés au fisc sportif.

2e Nathalia : un immeuble placé sous observation médicale

Dangereusement douce, Antoine Laurain, Flammarion, 2023. Nathalia est photographe. Elle affirme avoir perdu le goût de son métier après avoir photographié un meurtre et consulte un psychanalyste, le docteur Faber. Elle épie les habitants d'en face. Le praticien lui propose de raconter leurs vies, étage après étage.

L'instance salue cette innovation. Jusqu'ici, épier ses voisins exposait à des plaintes ou à une assemblée générale pénible. Avec un rendez-vous médical, l'activité trouve une justification thérapeutique. Les syndics réclament l'ordonnance.

La candidate présente un niveau technique rare. Nathalia couvre plusieurs logements et reconstitue des existences. Le roman joue sur la fabrication des histoires. Ses témoignages sont-ils fiables, inventés ou composés d'éléments empruntés aux deux registres ? Faber enquête.

La commission statistique rencontre un problème insurmontable. Lorsqu'un individu ouvre son réfrigérateur, cherche-t-il un yaourt, vérifie-t-il la présence de beurre ou contemple-t-il l'échec de son existence ? La nomenclature prévoit vingt-sept motifs, invérifiables à distance.

Une rubrique « comportement indéterminé près du réfrigérateur » est créée. Exiger des preuves condamnerait toutefois l'ensemble de la discipline.

Résultat : record provisoire de logements suivis simultanément. Le syndic réclame des rideaux opaques : entrave à la libre circulation des informations entre façades.

3e Sarajevo : la faillite du chronométrage

Et moi, je me contentais de t'aimer, Rosella Postorino (trad. Romane Lafore), Albin Michel, 2023. Omar a dix ans. Au printemps 1992, dans un orphelinat de Sarajevo, il passe ses journées à la fenêtre, espérant voir revenir sa mère, disparue après l'explosion d'une grenade. Le bureau des inscriptions le classe d'office dans l'épreuve d'endurance. Personne n'a prévu de catégorie pour les enfants qui attendent leur mère.

Nada, une jeune fille qui lui tient la main pour l'apaiser, lui apporte du réconfort. Mais la guerre bouleverse les existences. En juillet, un bus humanitaire emmène les enfants en Italie pour les éloigner des combats. Inspiré de témoignages d'enfants exilés, le roman fait de la séparation une épreuve sans mesure commune.

Le protocole officiel prévoit pourtant que le chronomètre s'arrête dès que la personne attendue apparaît. Mais Omar continue d'attendre depuis un autre pays. Un arbitre veut neutraliser le trajet ; un autre réclame un coefficient kilométrique. Personne ne sait quoi répondre.

L'idée de convertir une séparation provoquée par la guerre en performance sportive apparaît soudain moins défendable. La présidence renonce à mesurer certaines attentes. Quatorze chronomètres avaient pourtant été commandés.

Résultat : épreuve annulée. Le matériel sera réaffecté à l'observation des trains en retard, dont les usagers disposent généralement de davantage d'informations sur les possibilités de retour.

4e Un dragon en cuisine : incident diplomatique

Regarde par la fenêtre, Katerina Gorelik (trad. Emma Gauthier), Saltimbanque, 2021. Pour la dernière épreuve, les organisateurs avaient retenu un quartier apparemment tranquille. Le protocole d'urgence a été déclenché dès les premiers contrôles.

Derrière une vitre, une sorcière prépare des potions. Dans une autre demeure, un dragon fait griller des beignets. Plus loin, un loup prend le thé avec une grand-mère, tandis que Madame Cochon confectionne une tarte aux pommes. Un vétérinaire est convoqué. Il refuse d'examiner le dragon.

L'album présente des fenêtres découpées : on devine une scène, puis le tour de page dévoile ce qui se passe réellement à l'intérieur. Une révolution technique. La vérification des hypothèses ne nécessite donc aucune intrusion à domicile.

Les experts assimilent les pages à une assistance optique, limitée à deux manipulations. Mais une anomalie autrement grave apparaît : celui qui regarde n'est pas un habitant de cette fiction. C'est le lecteur lui-même. Or, seuls les personnages peuvent prétendre au titre mondial.

Une nouvelle catégorie exigerait un certificat d'existence narrative. Inscrire directement le dragon serait plus simple, mais aucun assureur ne prend en charge les dommages liés à une éventuelle remise de trophée. Le loup, de son côté, conteste sa mise sous surveillance : il affirme avoir simplement été invité à prendre le thé.

Résultat : concours interrompu dans l'attente d'une expertise ontologique.

Le monde de la fenêtre réclame un peu d'ouverture

Au terme des épreuves, aucun champion absolu n'a pu être désigné. Le concurrent chinois travaillait pendant sa surveillance ; la photographe livrait des récits difficiles à contrôler ; l'endurance a été abandonnée pour raisons humaines ; enfin, le concours fantastique a découvert qu'un lecteur pouvait s'inscrire à son insu. La fédération parle de succès organisationnel.

Une commission de réforme examine désormais la surface vitrée minimale, l'épaisseur autorisée des rideaux, le statut des vérandas et les restrictions applicables aux longues-vues. Les fenêtres de train divisent les délégations : le paysage défile sans effort, avantage jugé déloyal.

Les réunions se tiennent au quatrième étage, face à une cour. Les travaux ont déjà été interrompus trois fois : un pigeon s'est posé sur une gouttière, un voisin a changé ses rideaux et un homme du deuxième étage semblait regarder les délégués.

Ces derniers l'ont observé pendant deux heures pour déterminer s'il les espionnait. L'intéressé assure qu'il attend seulement la fin de la réunion. La fédération a ouvert une enquête. S'il était effectivement en train de les regarder, cet homme pourrait devenir champion du monde sans même s'être inscrit, une éventualité jugée intolérable.

NDLR — Contestation du palmarès. Les ayants droit de Marcel Proust et de Gustave Flaubert ont contacté la rédaction pour contester vigoureusement les résultats de ce championnat. Selon eux, le narrateur de À la recherche du temps perdu et Emma Bovary en avaient encore considérablement sous la pédale et le guéridon.

Ils dénoncent une discrimination envers les concurrents historiques, capables de passer des heures à la fenêtre sans assistance optique, sans chronomètre et, dans le cas de Proust, sans parvenir à distinguer la mer du ciel. La fédération a rejeté leur réclamation : les deux auteurs étant décédés avant la création du championnat, ils n'ont jamais acquitté leur cotisation. Un pourvoi en cassation de fenêtre est envisagé.

NDLR 2 La Fédération internationale d'observation fenêtrière remercie les Pompes funèbres du Dernier Repos, sponsor principal de cette première édition. L'entreprise, spécialiste de l'immobilité prolongée, a été retenue pour son expérience dans l'accompagnement de personnes ne manifestant aucune intention de se déplacer. Son slogan, « Restez où vous êtes, nous nous occupons de tout », a toutefois été retiré des supports promotionnels à la demande du comité d'éthique.

Crédits photo : Katerina, CC 0

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Par Nicolas Gary

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