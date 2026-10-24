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Le championnat du monde des personnages qui regardent par la fenêtre

Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.

Le 24/10/2026 à 08:11 par Nicolas Gary

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Publié le :

24/10/2026 à 08:11

Nicolas Gary

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La littérature célèbre volontiers les personnages qui traversent les océans. Elle se montre moins généreuse envers ceux qui accomplissent sensiblement les mêmes exploits sans quitter leur appartement. 

Regarder par la fenêtre exige pourtant un entraînement rigoureux : choisir son emplacement, anticiper les reflets, maîtriser l'entrebâillement des rideaux, supporter un rebord trop haut et résister à la tentation d'aller voir de plus près. Le moindre déplacement compromet plusieurs heures de préparation.

La Fédération internationale d'observation fenêtrière (FIOF) a donc organisé le premier championnat du monde de la discipline, avec pour mécène par Leroy Merlin. Le Comité international olympique refuse de la reconnaître : dépense énergétique insuffisante. Un recours accompagné de certificats pour contractures cervicales a été déposé.

Le barème mesure immobilité, précision, qualité des renseignements et résistance aux événements hors champ. Les sportifs installés devant des volets fermés reçoivent quinze points supplémentaires. Leur mérite paraît incontestable. L'imagination, en revanche, demeure autorisée : elle ne figure pas encore sur la liste des substances dopantes.

1er Shanghai : se faire embaucher pour bénéficier d'une fenêtre

Sur le balcon, Ren Xiaowen (trad. Brigitte Duzan), L'Asiathèque, 2021. Zhang Yingxiong possède la principale qualité d'un sportif de haut niveau : une motivation considérable. À Shanghai, la maison familiale est menacée de démolition. Son père refuse les indemnités et meurt d'une crise cardiaque. La maison est rasée. Le jeune homme entend se venger.

Il repère un restaurant dont une fenêtre arrière donne sur l'appartement de l'homme chargé des expulsions, qu'il tient pour responsable du drame. Il s'y fait embaucher comme serveur pour surveiller sa fille. La commission d'homologation applaudit cette initiative. Son poste de guet lui rapporte un salaire, quand ses concurrents doivent payer leur café.

Reste un obstacle majeur : les clients persistent à vouloir être servis. Certains réclament même plusieurs plats, au mépris des impératifs sportifs du personnel. La FIOF réclame du personnel supplémentaire pour assurer le service.

Or, à force d'observer la jeune femme et de la rencontrer, Zhang Yingxiong voit son projet de revanche se compliquer. Les êtres humains résistent malheureusement aux catégories.

Le bureau technique juge cette évolution regrettable. Toute sympathie pour la cible risque d'altérer la qualité des relevés. Un amendement interdit désormais les échanges personnels. Les associations de voisinage protestent.

Résultat : première place en surveillance salariée. Les pourboires devront être déclarés au fisc sportif.

2e Nathalia : un immeuble placé sous observation médicale

Dangereusement douce, Antoine Laurain, Flammarion, 2023. Nathalia est photographe. Elle affirme avoir perdu le goût de son métier après avoir photographié un meurtre et consulte un psychanalyste, le docteur Faber. Elle épie les habitants d'en face. Le praticien lui propose de raconter leurs vies, étage après étage.

L'instance salue cette innovation. Jusqu'ici, épier ses voisins exposait à des plaintes ou à une assemblée générale pénible. Avec un rendez-vous médical, l'activité trouve une justification thérapeutique. Les syndics réclament l'ordonnance.

La candidate présente un niveau technique rare. Nathalia couvre plusieurs logements et reconstitue des existences. Le roman joue sur la fabrication des histoires. Ses témoignages sont-ils fiables, inventés ou composés d'éléments empruntés aux deux registres ? Faber enquête.

La commission statistique rencontre un problème insurmontable. Lorsqu'un individu ouvre son réfrigérateur, cherche-t-il un yaourt, vérifie-t-il la présence de beurre ou contemple-t-il l'échec de son existence ? La nomenclature prévoit vingt-sept motifs, invérifiables à distance.

Une rubrique « comportement indéterminé près du réfrigérateur » est créée. Exiger des preuves condamnerait toutefois l'ensemble de la discipline.

Résultat : record provisoire de logements suivis simultanément. Le syndic réclame des rideaux opaques : entrave à la libre circulation des informations entre façades.

3e Sarajevo : la faillite du chronométrage

Et moi, je me contentais de t'aimer, Rosella Postorino (trad. Romane Lafore), Albin Michel, 2023. Omar a dix ans. Au printemps 1992, dans un orphelinat de Sarajevo, il passe ses journées à la fenêtre, espérant voir revenir sa mère, disparue après l'explosion d'une grenade. Le bureau des inscriptions le classe d'office dans l'épreuve d'endurance. Personne n'a prévu de catégorie pour les enfants qui attendent leur mère.

Nada, une jeune fille qui lui tient la main pour l'apaiser, lui apporte du réconfort. Mais la guerre bouleverse les existences. En juillet, un bus humanitaire emmène les enfants en Italie pour les éloigner des combats. Inspiré de témoignages d'enfants exilés, le roman fait de la séparation une épreuve sans mesure commune.

Le protocole officiel prévoit pourtant que le chronomètre s'arrête dès que la personne attendue apparaît. Mais Omar continue d'attendre depuis un autre pays. Un arbitre veut neutraliser le trajet ; un autre réclame un coefficient kilométrique. Personne ne sait quoi répondre.

L'idée de convertir une séparation provoquée par la guerre en performance sportive apparaît soudain moins défendable. La présidence renonce à mesurer certaines attentes. Quatorze chronomètres avaient pourtant été commandés.

Résultat : épreuve annulée. Le matériel sera réaffecté à l'observation des trains en retard, dont les usagers disposent généralement de davantage d'informations sur les possibilités de retour.

4e Un dragon en cuisine : incident diplomatique

Regarde par la fenêtre, Katerina Gorelik (trad. Emma Gauthier), Saltimbanque, 2021. Pour la dernière épreuve, les organisateurs avaient retenu un quartier apparemment tranquille. Le protocole d'urgence a été déclenché dès les premiers contrôles.

Derrière une vitre, une sorcière prépare des potions. Dans une autre demeure, un dragon fait griller des beignets. Plus loin, un loup prend le thé avec une grand-mère, tandis que Madame Cochon confectionne une tarte aux pommes. Un vétérinaire est convoqué. Il refuse d'examiner le dragon.

L'album présente des fenêtres découpées : on devine une scène, puis le tour de page dévoile ce qui se passe réellement à l'intérieur. Une révolution technique. La vérification des hypothèses ne nécessite donc aucune intrusion à domicile.

Les experts assimilent les pages à une assistance optique, limitée à deux manipulations. Mais une anomalie autrement grave apparaît : celui qui regarde n'est pas un habitant de cette fiction. C'est le lecteur lui-même. Or, seuls les personnages peuvent prétendre au titre mondial.

Une nouvelle catégorie exigerait un certificat d'existence narrative. Inscrire directement le dragon serait plus simple, mais aucun assureur ne prend en charge les dommages liés à une éventuelle remise de trophée. Le loup, de son côté, conteste sa mise sous surveillance : il affirme avoir simplement été invité à prendre le thé.

Résultat : concours interrompu dans l'attente d'une expertise ontologique.

Le monde de la fenêtre réclame un peu d'ouverture

Au terme des épreuves, aucun champion absolu n'a pu être désigné. Le concurrent chinois travaillait pendant sa surveillance ; la photographe livrait des récits difficiles à contrôler ; l'endurance a été abandonnée pour raisons humaines ; enfin, le concours fantastique a découvert qu'un lecteur pouvait s'inscrire à son insu. La fédération parle de succès organisationnel.

Une commission de réforme examine désormais la surface vitrée minimale, l'épaisseur autorisée des rideaux, le statut des vérandas et les restrictions applicables aux longues-vues. Les fenêtres de train divisent les délégations : le paysage défile sans effort, avantage jugé déloyal.

Les réunions se tiennent au quatrième étage, face à une cour. Les travaux ont déjà été interrompus trois fois : un pigeon s'est posé sur une gouttière, un voisin a changé ses rideaux et un homme du deuxième étage semblait regarder les délégués.

Ces derniers l'ont observé pendant deux heures pour déterminer s'il les espionnait. L'intéressé assure qu'il attend seulement la fin de la réunion. La fédération a ouvert une enquête. S'il était effectivement en train de les regarder, cet homme pourrait devenir champion du monde sans même s'être inscrit, une éventualité jugée intolérable.

NDLR — Contestation du palmarès. Les ayants droit de Marcel Proust et de Gustave Flaubert ont contacté la rédaction pour contester vigoureusement les résultats de ce championnat. Selon eux, le narrateur de À la recherche du temps perdu et Emma Bovary en avaient encore considérablement sous la pédale et le guéridon.

Ils dénoncent une discrimination envers les concurrents historiques, capables de passer des heures à la fenêtre sans assistance optique, sans chronomètre et, dans le cas de Proust, sans parvenir à distinguer la mer du ciel. La fédération a rejeté leur réclamation : les deux auteurs étant décédés avant la création du championnat, ils n'ont jamais acquitté leur cotisation. Un pourvoi en cassation de fenêtre est envisagé.

NDLR 2 La Fédération internationale d'observation fenêtrière remercie les Pompes funèbres du Dernier Repos, sponsor principal de cette première édition. L'entreprise, spécialiste de l'immobilité prolongée, a été retenue pour son expérience dans l'accompagnement de personnes ne manifestant aucune intention de se déplacer. Son slogan, « Restez où vous êtes, nous nous occupons de tout », a toutefois été retiré des supports promotionnels à la demande du comité d'éthique.

Crédits photo : Katerina, CC 0

 

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Sur le balcon

Xiaowen Ren trad. Brigitte Duzan

Paru le 12/05/2021

110 pages

L'Asiathèque - maison des langues du monde

7,90 €

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Dangereusement douce

Antoine Laurain

Paru le 24/05/2023

197 pages

Flammarion

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Et moi, je me contentais de t'aimer

Rosella Postorino trad. Romane Lafore

Paru le 23/08/2023

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Albin Michel

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Regarde par la fenêtre

Katerina Gorelik trad. Emma Gauthier

Paru le 22/10/2021

56 pages

Saltimbanque Editions

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“Elle se dit son esclave” : la relation tragique entre Nadja et André Breton

Derrière Nadja, figure mythique du surréalisme immortalisée par André Breton, se trouvait Léona Delcourt, une femme dont la vie, les lettres et l’internement psychiatrique racontent une autre histoire. Comment retrouver la personne réelle derrière le personnage littéraire ?

21/10/2026, 13:10

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Lacrymos dehors, Totoro dedans : drôle d'ouverture pour Ghibli à Paris

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.

11/10/2026, 17:27

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Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir”

À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.

11/10/2026, 17:18

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Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.

10/10/2026, 17:45

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Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau”

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.

10/10/2026, 17:33

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La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

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Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

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Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

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