Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots

Littérature et intelligence artificielle : et si nous faisions confiance aux éditeurs plutôt qu’aux détecteurs ?

À vouloir distinguer les livres écrits par des humains de ceux générés par des machines, ne risquons-nous pas de passer à côté de l’essentiel : la responsabilité de celui qui signe une œuvre et de celui qui la publie ?

Le 14 octobre dernier, l’Assemblée nationale organisait une table ronde sur l’intelligence artificielle et l’édition, à laquelle participait notamment l’essayiste Samuel Fitoussi. Parmi les interrogations soulevées figure celle de la relation entre un auteur et son lecteur. Si une intelligence artificielle peut désormais rédiger un roman, que reste-t-il de cette rencontre avec l’esprit de celui qui l’a écrit ?

La question mérite d’être posée. Mais les réponses envisagées, notamment les mécanismes de détection, de filigrane ou de certification de l’origine des textes, empruntent une voie dangereusement réductrice. Je voudrais proposer un raisonnement par l’absurde.

Avant de mesurer la contribution des machines, mesurons celle des humains

Et si nous commencions par les humains ? Imaginons que nous souhaitions certifier la proportion d’un roman réellement écrite par son auteur. Pourquoi réserverions-nous cette exigence aux textes produits avec une intelligence artificielle ?

Les prête-plumes existent depuis bien longtemps. Des personnalités signent des autobiographies, des essais, parfois des romans, dont tout ou partie de la rédaction a été confiée à une autre personne. L’histoire littéraire nous offre même un exemple célèbre : L’Agence Thompson and Co, publié sous le nom de Jules Verne en 1907, après la mort de celui-ci, fut en réalité, pour l’essentiel, l’œuvre de son fils Michel.

Faudrait-il aujourd’hui apposer un label indiquant la part de rédaction de chacun ? Et comment mesurer cette participation ? Au nombre de mots écrits ? Aux idées proposées ? Aux modifications apportées ? Aux décisions retenues ?

Deux humains peuvent comparer leurs manuscrits, produire leurs correspondances, confronter leurs témoignages et, éventuellement, revendiquer un statut de coauteur. Pourtant, même dans ce cas, quantifier leur apport créatif serait extrêmement difficile.

Alors, avant de prétendre mesurer la contribution d’une IA à une œuvre littéraire, démontrons que nous sommes capables de mesurer celle des humains entre eux. Car un pourcentage de mots rédigés n’est pas un pourcentage de création.

Le piège des certifications : quand la machine juge la machine

Les détecteurs d’intelligence artificielle analysent les caractéristiques statistiques d’un texte. Ils peuvent fournir des indices, dont la fiabilité varie selon les outils et les textes, mais ils ne connaissent ni les intentions de celui qui l’a signé, ni son travail, ni les décisions qui ont conduit à la version définitive.

Quant au filigrane intégré aux textes générés, sa robustesse dépend des technologies et reste à éprouver face aux transformations ultérieures. Je crains surtout que ces dispositifs n’encouragent une pratique absurde : utiliser une IA pour générer un roman, puis une autre IA pour le transformer jusqu’à tromper le détecteur censé en garantir l’origine humaine.

Nous aurions alors deux écrivains. Le premier aurait passé des mois à construire son roman avec une IA, à retravailler les personnages, à modifier l’intrigue et à choisir ses formulations. Le second aurait simplement généré un texte et optimisé son score de détection.

Lequel serait considéré comme le plus authentiquement humain ? À force de vouloir mesurer la création, nous risquerions de récompenser la dissimulation plutôt que le travail littéraire.

Écrire, choisir, assumer : c'est quoi un auteur ?

Prenons un exemple volontairement extrême. Un individu demande à une IA : « Écris-moi un roman digne de remporter le prix Goncourt cette année. » La machine produit un manuscrit remarquable. Notre individu peut-il se contenter d’apposer son nom sur la couverture et se proclamer auteur ?

Je ne pense pas que la question soit si simple. Car entre la génération du manuscrit et sa publication se trouve précisément un métier : celui d’éditeur. Que ferait un éditeur sérieux face à ce texte ? Il chercherait à comprendre ce que son signataire souhaite raconter. Il l’interrogerait sur ses personnages, sur ses choix narratifs, sur les thèmes qu’il entend défendre. Il proposerait des modifications et observerait les réponses apportées.

Au terme d’un tel travail, le manuscrit aurait très probablement évolué. Pas nécessairement parce que son signataire aurait réécrit chaque phrase, mais parce qu’il aurait fait des choix. Il aurait refusé certaines modifications, accepté d’autres propositions, découvert des faiblesses et décidé de ce qu’il souhaitait conserver.

Il aurait progressivement fait sien ce texte. Cette appropriation est fondamentale. Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots. C’est aussi quelqu’un qui prend des décisions créatives, qui donne une direction à son œuvre et qui accepte de la défendre auprès des lecteurs.

La signature ne suffit pas à prouver cette relation. Mais le travail éditorial peut contribuer à la construire, à l’éprouver et à la rendre réelle.

Précisons : cette appropriation est un critère littéraire et éthique, non un titre juridique. En droit d’auteur, la qualité d’auteur suppose un apport créatif humain caractérisé, et il n’est pas acquis que valider, retoucher et défendre un texte généré suffise à l’établir. Ma thèse ne porte pas sur qui détient les droits, mais sur une question proprement littéraire : qui répond véritablement de ce livre devant ses lecteurs ?

Ce que l’informatique peut apprendre au monde de l’édition

Je travaille dans le domaine de l’informatique et des données, où l’intelligence artificielle transforme déjà profondément les pratiques. Aujourd’hui, une IA peut produire un programme parfaitement fonctionnel. Mais avant sa mise en production, une question demeure : qui comprend ce code, qui sait pourquoi il fonctionne et qui sera capable de le maintenir lorsqu’un problème surviendra ?

Ce n’est pas parce qu’un développeur n’a pas personnellement écrit chaque ligne qu’il est incapable d’en assumer la responsabilité technique. En revanche, livrer un programme que personne ne comprend constitue un risque, même lorsque tous les tests sont satisfaisants.

Pourquoi ne pas appliquer une exigence comparable à la littérature ? L’enjeu ne serait plus de certifier qui a matériellement rédigé chaque phrase, mais de s’assurer qu’une personne comprend, travaille et assume réellement le texte qu’elle présente au public.

L’affaire Thélyson Orélien, ou les limites de la confiance éditoriale

Une maison d’édition à compte d’éditeur sélectionne des manuscrits, mobilise des compétences, engage des moyens financiers et met sa réputation en jeu. Pour le lecteur, c’est déjà une garantie : non que chaque roman publié soit un chef-d’œuvre, mais qu’un professionnel en a reconnu l’intérêt et a accepté de le défendre.

Cette garantie n’est pas infaillible, et l’actualité vient de le rappeler. Accusé d’avoir écrit son roman C’était ça ou mourir avec une IA, Thélyson Orélien a d’abord été défendu par ses éditeurs. Le 21 octobre, son éditeur canadien, Boréal, a rompu avec lui : l’examen des versions de travail aurait révélé des traces d’IA dans les métadonnées de certains documents, sans que l’on sache dans quelle mesure elle a servi, alors que, selon Boréal, l’auteur lui avait assuré à plusieurs reprises ne jamais y avoir eu recours pour la création du roman.

Ce n’est pas un détecteur qui a fait basculer l’éditeur, mais l’examen de la fabrique du texte. Boréal précise toutefois que cette enquête était exceptionnelle : il ne veut pas devenir l’enquêteur de ses auteurs et place la question dans la confiance. L’affaire pose ainsi la vraie question : jusqu’où va la responsabilité éditoriale ? Pas jusqu’à la police des manuscrits, mais jusqu’à exiger une déclaration claire de la démarche, à pouvoir la vérifier quand le doute devient sérieux, et à en tirer les conséquences.

Faire de l’éditeur un garant, plutôt qu’un enquêteur

Renforçons donc cette responsabilité plutôt que de créer de nouveaux labels, dont les critères seront difficiles à définir et plus difficiles encore à vérifier. L’éditeur serait le garant d’une démarche créative, quels que soient les outils employés, et il en répondrait : en déclarant comment le texte a été conçu et travaillé (une mention dans le colophon plutôt qu’un pourcentage), puis en assumant les conséquences quand ce travail a failli.

Encore faut-il tenir compte de ses contraintes : équipes réduites face à un flot croissant de manuscrits, marges étroites, calendriers serrés. Demander à chaque éditeur de tout vérifier serait irréaliste. D’où une exigence proportionnée : une déclaration de démarche, un engagement contractuel de l’auteur, et une vérification approfondie réservée aux cas litigieux.

Cette exigence ne condamne pas les petites maisons, bien au contraire. Une structure à la ligne éditoriale exigeante et identifiable pourrait trouver sa place dans un marché saturé. L’IA pourrait faire exploser le nombre de livres, surtout en autoédition, sans multiplier le nombre de lecteurs : chaque ouvrage aurait alors plus de mal à trouver les siens, et la sélection éditoriale en deviendrait plus précieuse.

Même les grands groupes tentés de générer leurs propres romans pour réduire les coûts devraient, s’ils veulent garder une exigence littéraire, s’appuyer sur des professionnels capables de travailler ces textes. On verrait peut-être davantage d’auteurs salariés, chargés de concevoir, d’orienter et de retravailler des œuvres avec l’IA : une transformation du métier d’auteur plutôt que sa disparition.

Le risque est réel : si la confiance se concentre sur les maisons établies, publier un premier roman devient plus difficile encore. Il faudrait renforcer les voies de reconnaissance indépendantes, notamment des prix littéraires ouverts aussi bien aux livres édités qu’autoédités, avec des jurys réellement autonomes.

La littérature mérite mieux qu’un pourcentage de mots humains

Bien entendu, cette approche ne résout pas toutes les difficultés. Les questions de plagiat, de contrefaçon et de reconnaissance du travail des collaborateurs humains doivent être traitées pour elles-mêmes. Mais je refuse de confondre l’origine technique d’un texte avec sa valeur littéraire, et la quantité de mots générés avec l’importance des choix humains qui ont conduit à sa publication.

Je comprends que l’on souhaite préserver ce lien particulier qui unit un lecteur à l’esprit d’un auteur. Je partage même cette ambition. Simplement, je ne suis pas convaincu que ce lien réside exclusivement dans le geste de rédiger. Il peut aussi naître du travail, de l’appropriation, des décisions prises et de la responsabilité assumée par celui qui signe l’œuvre.

L’intelligence artificielle ne nous oblige donc pas seulement à nous demander qui écrit les livres. Elle nous invite à interroger ce qui fait véritablement un auteur, et à redonner toute son importance au métier d’éditeur.

Plutôt que d’apprendre aux machines à reconnaître les textes humains, apprenons à reconnaître les humains qui font véritablement œuvre de leurs textes.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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